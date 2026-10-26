Ολοκληρώθηκαν οι απολογίες Τσαρούχα, Κορομηλά και Πηλοΐδη για το σκάνδαλο στο μπάσκετ

Στην κρίση ανακριτή και εισαγγελέα βρίσκεται πλέον η ποινική μεταχείριση της Βάσως Τσαρούχα, του Ηλία Κορομηλά και του Τάσου Πηλοΐδη, καθώς τη Δευτέρα ολοκληρώθηκαν οι απολογίες τους για το σκάνδαλο στο μπάσκετ και την υπόθεση της φερόμενης χειραγώγησης αγώνων. Οι τρεις κατηγορούμενοι βρέθηκαν ενώπιον του 9ου τακτικού ανακριτή στα δικαστήρια της Ευελπίδων, όπου αρνήθηκαν τις κατηγορίες που τους αποδίδονται. Με την ολοκλήρωση των απολογιών τους, έκλεισε ο κύκλος των εξηγήσεων των έξι πρώτων κατηγορουμένων.

Κύκλος απολογιών και προφυλακίσεις

Η διαδικασία των απολογιών της Βάσως Τσαρούχα, του Ηλία Κορομηλά και του Τάσου Πηλοΐδη σηματοδότησε την ολοκλήρωση του κύκλου των απολογιών για τους έξι πρώτους κατηγορουμένους που εμπλέκονται στην πολύκροτη υπόθεση του «Basketgate». Η υπόθεση αυτή έχει προκαλέσει σοβαρούς τριγμούς στο ελληνικό μπάσκετ.

Από τους συνολικά έξι κατηγορουμένους, οι τρεις έχουν ήδη κριθεί προσωρινά κρατούμενοι. Πρόκειται για τον πρώην πρόεδρο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, Βαγγέλη Λιόλιο, τον επιχειρηματία συνεργάτη του, Γιώργο Μαυραγάνη, και τον πρώην διεθνή διαιτητή Πέτρο Παπαπέτρου. Ο Πέτρος Παπαπέτρου προφυλακίστηκε την περασμένη Παρασκευή, ενώ οι Βαγγέλης Λιόλιος και Γιώργος Μαυραγάνης αρνήθηκαν επίσης τις κατηγορίες που τους αποδίδονται.

Η απολογία του Ηλία Κορομηλά

Ο Ηλίας Κορομηλάς, ειδικός σύμβουλος διαιτησίας και αρχιδιαιτητής, ήταν ο πρώτος από τους τρεις που απολογήθηκε τη Δευτέρα. Αρνήθηκε τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει, υποστηρίζοντας ότι ουδέποτε προχώρησε σε αξιόποινες ενέργειες και ότι πάντοτε ενεργούσε στο πλαίσιο των υπηρεσιακών του καθηκόντων και των επαγγελματικών του αρμοδιοτήτων.

Στον Κορομηλά αποδίδονται εννέα πράξεις δωροδοκίας διαιτητών και παραγόντων του μπάσκετ, με στόχο να ευνοηθούν ο Προμηθέας Πατρών και άλλες ομάδες. Στο επίκεντρο της απολογίας του βρέθηκε το ποσό των 102.000 ευρώ που εντοπίστηκε στην κατοικία του κατά την έρευνα των Αρχών. Ο κατηγορούμενος προσκόμισε έγγραφα και παραστατικά, επιχειρώντας να δικαιολογήσει την προέλευση των χρημάτων. Φέρεται να υποστήριξε ότι είχε λάβει συνολικά 263.000 ευρώ, τμηματικά, ως αποζημίωση μετά την ολοκλήρωση της διαιτητικής του σταδιοδρομίας, και ότι στη συνέχεια προχώρησε σε αναλήψεις από τραπεζικό λογαριασμό του. Πριν από την απολογία του, στο ανακριτικό γραφείο βρέθηκε και ο λογιστής του, ως μάρτυρας που είχε προταθεί από την υπεράσπιση.

Ο Ηλίας Κορομηλάς κλήθηκε επίσης να δώσει εξηγήσεις για καταγγελία Ουκρανού διαιτητή, σύμφωνα με την οποία του είχε προταθεί χρηματικό ποσό 10.000 ευρώ προκειμένου να ευνοήσει την Ούνικς Καζάν στον τελικό του EuroCup το 2021. Ο κατηγορούμενος υποστήριξε ότι η συγκεκριμένη υπόθεση είχε αποτελέσει αντικείμενο επίσημης καταγγελίας στο παρελθόν και στη συνέχεια είχε τεθεί στο αρχείο.

Οι εξηγήσεις της Βάσως Τσαρούχα

Η διεθνής διαιτήτρια Βάσω Τσαρούχα παρέμεινε ενώπιον του 9ου τακτικού ανακριτή για περίπου δύο ώρες. Και εκείνη αρνήθηκε τα όσα της καταλογίζονται, δηλώνοντας αθώα για τις κατηγορίες που την βαραίνουν. Η Τσαρούχα κατηγορείται για δωροδοκία και δωροληψία σε 13 αγώνες, στους οποίους φέρεται να συμμετέχει στο στήσιμό τους.

Σύμφωνα με τις κατηγορίες, η διεθνής διαιτήτρια φέρεται να έλαβε το ποσό των 5.000 ευρώ για ορισμένα παιχνίδια, ενώ για άλλα το ποσό που φέρεται να έλαβε παραμένει άγνωστο. Ο στόχος ήταν να προσπαθήσει να αλλοιώσει τα αποτελέσματα των αγώνων στους οποίους η ίδια ήταν διαιτητής.

Η θέση του Τάσου Πηλοΐδη

Τελευταίος από τους έξι πρώτους κατηγορουμένους απολογήθηκε ο Τάσος Πηλοΐδης, πρώην διαιτητής και μέλος της Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας (ΚΕΔ). Ο κ. Πηλοΐδης βρέθηκε ενώπιον των δικαστικών αρχών και, όπως και οι άλλοι δύο, αρνήθηκε τις κατηγορίες που του αποδίδονται. Με την ολοκλήρωση και της δικής του απολογίας έκλεισε ο κύκλος των διαδικασιών που είχαν προγραμματιστεί μετά τις συλλήψεις για την υπόθεση της φερόμενης χειραγώγησης αγώνων.

Αναμονή για τις δικαστικές αποφάσεις

Μετά την ολοκλήρωση των απολογιών των τριών κατηγορουμένων, το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στις αποφάσεις που θα ληφθούν με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα. Θα κριθεί εάν η Βάσω Τσαρούχα, ο Ηλίας Κορομηλάς και ο Τάσος Πηλοΐδης θα προφυλακιστούν ή θα αφεθούν ελεύθεροι, ενδεχομένως με περιοριστικούς όρους.

Η υπόθεση του «Basketgate» βρίσκεται σε κρίσιμο σημείο, καθώς οι δικαστικές αρχές εξετάζουν τις επιμέρους κατηγορίες και τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί, προκειμένου να αξιολογήσουν τον ρόλο κάθε εμπλεκόμενου προσώπου και να λάβουν τις τελικές τους αποφάσεις.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Topontiki, Enikos