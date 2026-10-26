Ημερίδα του ΕΟΚΑΝ στην Πρέβεζα για την πρόληψη και καταπολέμηση του ντόπινγκ

Ο Εθνικός Οργανισμός Καταπολέμησης Ντόπινγκ (ΕΟΚΑΝ) διοργανώνει στην Πρέβεζα μια ενημερωτική ημερίδα, η οποία εστιάζει στην πρόληψη και την καταπολέμηση του ντόπινγκ στον αθλητισμό. Η εκδήλωση φέρει τον τίτλο «Παίξε καθαρά. Κέρδισε αληθινά» και έχει ως βασικό της στόχο την εκπαίδευση και την ενημέρωση για θέματα αντιντόπινγκ. Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου 2026, στις 11:00 π.μ., στο Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Πρέβεζας «ΟΑΣΗ».

Συνεργασία και στόχοι της ημερίδας

Η πρωτοβουλία του ΕΟΚΑΝ υλοποιείται σε στενή συνεργασία με τον Δήμο Πρέβεζας, αναδεικνύοντας τη σημασία της κοινής δράσης για την προώθηση του καθαρού αθλητισμού. Το αντικείμενο της ημερίδας είναι η παροχή εκπαίδευσης και ενημέρωσης σχετικά με τις πρακτικές του αντιντόπινγκ, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα θεμάτων που αφορούν την ακεραιότητα των αθλητικών δραστηριοτήτων.

Η εκδήλωση απευθύνεται σε ένα ποικίλο κοινό, περιλαμβάνοντας μαθητές, αθλητές, προπονητές, εκπαιδευτικούς, καθώς και στελέχη που δραστηριοποιούνται στην αθλητική κοινότητα. Αυτή η ευρεία στόχευση καταδεικνύει την πρόθεση του ΕΟΚΑΝ να διαχυθεί η πληροφορία σε όλα τα επίπεδα του αθλητικού φάσματος, από τους νέους αθλητές μέχρι τους επαγγελματίες και τους παράγοντες.

Ο ρόλος του διοικητή του ΕΟΚΑΝ και οι σύγχρονες προκλήσεις

Κεντρικός ομιλητής στην ημερίδα θα είναι ο Διοικητής του ΕΟΚΑΝ, ο ιατροδικαστής Δρ. Γρηγόρης Λέων. Ο Δρ. Λέων θα αναλύσει τις σύγχρονες προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο αθλητισμός στον τομέα του ντόπινγκ, φωτίζοντας τις νέες μορφές και μεθόδους που χρησιμοποιούνται. Η ομιλία του θα επικεντρωθεί στους κινδύνους και τις σοβαρές επιπτώσεις που μπορεί να έχει η χρήση απαγορευμένων ουσιών και μεθόδων στην υγεία των αθλητών, υπογραμμίζοντας τις μακροπρόθεσμες συνέπειες για τον οργανισμό τους.

Η παρουσία του Διοικητή του ΕΟΚΑΝ υπογραμμίζει τη σοβαρότητα του θέματος και την προσπάθεια του Οργανισμού να ενημερώσει υπεύθυνα και επιστημονικά την αθλητική κοινότητα. Η εμπειρία του ως ιατροδικαστή προσδίδει επιπλέον βαρύτητα στην ανάλυση των επιπτώσεων του ντόπινγκ, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη εικόνα των κινδύνων.

Παρουσίαση δράσεων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων

Πέρα από την κεντρική ομιλία, τα στελέχη του ΕΟΚΑΝ θα αναλάβουν να παρουσιάσουν το ευρύ φάσμα των δράσεων που αναπτύσσει ο οργανισμός. Αυτό περιλαμβάνει τις πρωτοβουλίες και τις ενέργειες που γίνονται για την πρόληψη και την καταπολέμηση του ντόπινγκ, τόσο σε εθνικό όσο και σε τοπικό επίπεδο. Θα παρουσιαστούν επίσης τα εκπαιδευτικά προγράμματα που έχει σχεδιάσει και υλοποιεί ο ΕΟΚΑΝ, τα οποία στοχεύουν στην ευαισθητοποίηση και την επιμόρφωση όλων των εμπλεκομένων με τον αθλητισμό.

Οι παρουσιάσεις αυτές θα προσφέρουν στους συμμετέχοντες μια λεπτομερή εικόνα του τρόπου λειτουργίας του ΕΟΚΑΝ και των εργαλείων που χρησιμοποιεί για την επίτευξη των στόχων του. Η ενημέρωση για τις δράσεις και τα προγράμματα είναι ζωτικής σημασίας για την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ του οργανισμού και της αθλητικής κοινότητας, συμβάλλοντας στην αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση του φαινομένου του ντόπινγκ.

Η δήλωση του Δρ. Γρηγόρη Λέοντα για την ενημέρωση της νεολαίας

Σε δήλωσή του, ο Διοικητής του ΕΟΚΑΝ, Δρ. Γρηγόρης Λέων, τόνισε τη σημασία της συνεργασίας με τον Δήμο Πρέβεζας. Όπως ανέφερε, «Μέσα από τη συνεργασία με το Δήμο Πρέβεζας επιδιώκουμε να φέρουμε την έγκυρη ενημέρωση πιο κοντά στη σχολική και την αθλητική κοινότητα, ενισχύοντας την πρόληψη και την καλλιέργεια υπεύθυνης αθλητικής στάσης από νεαρή ηλικία». Η δήλωση αυτή υπογραμμίζει την προσήλωση του ΕΟΚΑΝ στην έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση, ειδικά προς τις νεότερες γενιές.

Η προσέγγιση της σχολικής και αθλητικής κοινότητας από νεαρή ηλικία θεωρείται κρίσιμη για τη διαμόρφωση μιας κουλτούρας καθαρού αθλητισμού. Μέσω της ενημέρωσης, επιδιώκεται η ενίσχυση της πρόληψης και η καλλιέργεια μιας υπεύθυνης στάσης απέναντι στον αθλητισμό, προστατεύοντας τους νέους από τους κινδύνους του ντόπινγκ και προάγοντας τις αρχές του ευ αγωνίζεσθαι.

Με πληροφορίες από: Gazzetta