Ο ΠΑΣ Πύργος επικράτησε της Ζακύνθου με 3-2, παίρνοντας βαθμολογική ανάσα

Ο ΠΑΣ Πύργος κατάφερε να περάσει νικηφόρα από τη Ζάκυνθο, επικρατώντας της τοπικής ομάδας με σκορ 3-2 σε ένα παιχνίδι που προσέφερε πολλές συγκινήσεις. Η αναμέτρηση, που διεξήχθη τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, είχε μεγάλη βαθμολογική σημασία για τους φιλοξενούμενους, οι οποίοι πήραν μια σημαντική ανάσα.

Η εξέλιξη του αγώνα και τα γκολ

Οι φιλοξενούμενοι ξεκίνησαν δυναμικά και κατάφεραν να πετύχουν δύο γκολ μέσα σε διάστημα δύο λεπτών. Αρχικά, στο 27ο λεπτό, ο Φοφανά άνοιξε το σκορ για τον Πύργο, κάνοντας το 0-1 με ασίστ του Μαυριά. Δύο λεπτά αργότερα, στο 29ο λεπτό, ο Μαυριάς διπλασίασε τα τέρματα της ομάδας του, διαμορφώνοντας το 0-2, αυτή τη φορά με ασίστ του Φοφανά. Αυτό ήταν και το σκορ με το οποίο ολοκληρώθηκε το πρώτο ημίχρονο.

Στο δεύτερο μέρος, οι γηπεδούχοι προσπάθησαν να αντιδράσουν και μείωσαν το σκορ στο 50ό λεπτό, όταν ο Κουάδρα ευστόχησε από την άσπρη βούλα του πέναλτι, κάνοντας το 1-2. Ωστόσο, ο Πύργος απάντησε στο 70ό λεπτό με τον Σαρδέλη, ο οποίος έκανε το 1-3. Η Ζάκυνθος μείωσε εκ νέου στο 89ο λεπτό με δεύτερο γκολ του Κουάδρα, διαμορφώνοντας το τελικό 2-3, χωρίς να καταφέρει να κάνει κάτι παραπάνω μέχρι το σφύριγμα της λήξης.

Σημαντικές φάσεις και αλλαγές

Εκτός από τα γκολ, υπήρξαν και άλλες αξιοσημείωτες στιγμές στον αγώνα. Στο 77ο λεπτό, η Ζάκυνθος έφτασε κοντά στην ισοφάριση, όταν η κεφαλιά του Σέλμα βρήκε στο οριζόντιο δοκάρι της εστίας του Γιαννίκογλου.

Οι προπονητές των δύο ομάδων προχώρησαν σε αρκετές αλλαγές κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού. Για την ΑΠΣ Ζάκυνθος, ο Φυντάνης αντικατέστησε τον Λαζαρίδη με τον Γυφτομήτρο στο 36ο λεπτό, τον Ζοάο Μάριο με τον Μπαστακό στο 46ο λεπτό, και τους Στίκα και Νέιρα με τους Περέιρα και Σινγκ αντίστοιχα στο 82ο λεπτό. Από την πλευρά του ΠΑΣ Πύργος, ο Σπανός έκανε αλλαγές, με τον Λεμονή να περνάει στη θέση του Φερεκίδη στο 54ο λεπτό, και τους Σαρδέλη και Ναλιτζή να αντικαθιστούν τους Τσορνομάζ και Δασκαλόπουλο αντίστοιχα στο 62ο λεπτό.

Η βαθμολογική σημασία της νίκης

Με αυτή τη νίκη, ο ΠΑΣ Πύργος έφτασε τους 8 βαθμούς στη βαθμολογία, παίρνοντας μια σημαντική βαθμολογική ανάσα. Αντίθετα, η ΑΠΣ Ζάκυνθος παρέμεινε στους 3 βαθμούς και συνεχίζει να βρίσκεται σε άσχημη θέση στον πίνακα.

Οι συνθέσεις των ομάδων

Οι ομάδες παρατάχθηκαν με τις εξής συνθέσεις:

ΑΠΣ Ζάκυνθος (Φυντάνης): Τσόγκας, Τσίτσκας, Στίκας (82′ Περέιρα), Κουάδρα, Λαζαρίδης (36′ Γυφτομήτρος), Αναστασόπουλος, Κάτσε, Καρίμ, Νέιρα (82′ Σινγκ), Ζοάο Μάριο (46′ Μπαστακός), Σέλμα.

ΠΑΣ Πύργος (Σπανός): Γιαννίκογλου, Εραμούσπε, Ευαγγέλου, Πρίφτη, Σκεντεράι, Μούσια, Τσορνομάζ (62′ Σαρδέλης), Φερεκίδης, (54′ Λεμονής) Φοφανά, Μαυριάς, Δασκαλόπουλος (62′ Ναλιτζής).

Τα αποτελέσματα της αγωνιστικής και η βαθμολογία

Στους υπόλοιπους αγώνες της αγωνιστικής σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα:

Athens Kallithea - ΑΕΛ 1-1

Πανσερραϊκός - Ελλάς Σύρου 3-2

Ολυμπιακός Β' - Νέστος Χρυσούπολης 1-2

Απόλλων Καλαμαριάς - Νίκη Βόλου 0-2

Πανιώνιος - Μαρκό 0-4

Αναγ. Καρδίτσας - ΠΑΟΚ Β 1-0

Πανθρακικός - Αστέρας B' AKTOR 2-2

Η βαθμολογία διαμορφώθηκε ως εξής:

1. Μαρκό 22

2. Athens Kallithea 17

3. Πανιώνιος 14

4. ΑΕΛ 13

5. Νίκη Βόλου 11

6. Αναγ. Καρδίτσας 11

7. Πανσερραϊκός 10

8. Πανθρακικός 10

9. Ελλάς Σύρου 10

10. Αστέρας AKTOR Β' 9

11. ΠΑΟΚ Β' 8

12. Απόλλωνας Καλαμαριάς 8

13. Νέστος Χρυσούπολης 8

14. Πύργος 8

15. Ολυμπιακός Β' 6

16. Ζάκυνθος 3

Σημειώνεται ότι ο Πανσερραϊκός έχει τιμωρηθεί με αφαίρεση 4 βαθμών.

Με πληροφορίες από: Gazzetta