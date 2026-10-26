Η ιστορία της Σταμάτας Ρεβίθη, της γυναίκας που έτρεξε τον μαραθώνιο του 1896

Η ιστορία της Σταμάτας Ρεβίθη, μιας γυναίκας που έτρεξε τον Μαραθώνιο του 1896, παραμένει σε μεγάλο βαθμό άγνωστη στις σελίδες της Ιστορίας. Ενώ το Παναθηναϊκό Στάδιο ζούσε στιγμές δόξας με τον θρίαμβο του Σπύρου Λούη, η Ρεβίθη ακολούθησε μια παρόμοια διαδρομή την επομένη, χωρίς όμως να της επιτραπεί η είσοδος στο στάδιο. Η προσπάθειά της, παρά την ιστορική της σημασία, έχει σχεδόν σβηστεί από τη συλλογική μνήμη, με ελάχιστους να τη θυμούνται σήμερα.

Ο θρίαμβος του Σπύρου Λούη στο Παναθηναϊκό Στάδιο

Στις 10 Απριλίου του 1896, το κέντρο της Αθήνας και συγκεκριμένα το Παναθηναϊκό Στάδιο, γνώρισε στιγμές μεγάλης δόξας και ενθουσιασμού. Εκείνη την ημέρα, ένας νεαρός άνδρας από το Μαρούσι, ο οποίος λεγόταν Σπύρος Λούης, ολοκλήρωσε τον Μαραθώνιο. Ο Λούης, που εργαζόταν ως νερουλάς, εισήλθε στο κατάμεστο στάδιο ως ο μεγάλος θριαμβευτής της διοργάνωσης, προκαλώντας τον πανηγυρισμό του πλήθους.

Η είσοδός του στο στάδιο έγινε μετά από μια επίπονη διαδρομή που διήρκεσε σχεδόν τρεις ώρες. Η νίκη του Σπύρου Λούη ήταν ιδιαίτερα σημαντική για την Ελλάδα, καθώς αποτέλεσε τη μοναδική της νίκη στον στίβο κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων εκείνης της χρονιάς. Ο θρίαμβός του καταγράφηκε στην ιστορία και τον κατέστησε σύμβολο επιτυχίας και εθνικής υπερηφάνειας.

Η παράλληλη διαδρομή της Σταμάτας Ρεβίθη

Την επομένη της ιστορικής νίκης του Σπύρου Λούη, μια άλλη προσωπικότητα, η Σταμάτα Ρεβίθη, αποφάσισε να ακολουθήσει μια παρόμοια διαδρομή. Η Ρεβίθη έτρεξε επίσης τον Μαραθώνιο του 1896, επιχειρώντας να ολοκληρώσει την ίδια επίπονη διαδρομή που είχαν διανύσει και οι άνδρες δρομείς. Η προσπάθειά της ήταν αξιοσημείωτη, καθώς έκανε μια παρόμοια διαδρομή με εκείνη που οδήγησε τον Λούη στη νίκη.

Ωστόσο, παρά την ολοκλήρωση της διαδρομής, η Σταμάτα Ρεβίθη αντιμετώπισε μια διαφορετική πραγματικότητα κατά την άφιξή της στο Παναθηναϊκό Στάδιο. Σε αντίθεση με τον Λούη, η είσοδός της στο στάδιο δεν επετράπη. Η προσπάθειά της, αν και παρόμοια σε έκταση, δεν συνοδεύτηκε από την ίδια αναγνώριση και υποδοχή.

Η άρνηση εισόδου στο Παναθηναϊκό Στάδιο

Ενώ ο Σπύρος Λούης έγινε δεκτός με επευφημίες και θριαμβευτικές εκδηλώσεις στο κατάμεστο Παναθηναϊκό Στάδιο, η Σταμάτα Ρεβίθη δεν είχε την ίδια τύχη. Η είσοδός της στο στάδιο, το οποίο είχε ζήσει στιγμές δόξας την προηγούμενη ημέρα, της απαγορεύτηκε. Δεν υπήρχε κανείς να την περιμένει στο τέρμα, σε αντίθεση με τον θριαμβευτή Λούη, ο οποίος είχε την υποστήριξη του πλήθους.

Αυτή η άρνηση σήμανε ότι η Σταμάτα Ρεβίθη δεν μπόρεσε ποτέ να εισέλθει στον χώρο όπου ολοκληρώθηκε επίσημα ο Μαραθώνιος. Η προσπάθειά της, παρά την ολοκλήρωση της διαδρομής, δεν αναγνωρίστηκε με τον ίδιο τρόπο, καθώς της στερήθηκε η δυνατότητα να διασχίσει τη γραμμή τερματισμού εντός του σταδίου, γεγονός που την καθιστά μια μορφή που σβήστηκε από τις σελίδες της Ιστορίας.

Η αποσιώπηση μιας ιστορικής προσπάθειας

Η ιστορία της Σταμάτας Ρεβίθη έχει σχεδόν σβηστεί από τις σελίδες της Ιστορίας, όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά. Παρά το γεγονός ότι έτρεξε τον Μαραθώνιο του 1896, η μνήμη της παραμένει ζωντανή σε ελάχιστους ανθρώπους σήμερα. Η απουσία της από τις επίσημες καταγραφές και η μη αναγνώριση της προσπάθειάς της συνέβαλαν στην αποσιώπησή της, αφήνοντας την ιστορία της στο περιθώριο.

Σε αντίθεση με τον Σπύρο Λούη, ο οποίος έμεινε στην ιστορία ως ο νικητής των Ολυμπιακών Αγώνων και του οποίου το όνομα είναι ευρέως γνωστό, η Σταμάτα Ρεβίθη δεν έλαβε την αναγνώριση που θα της άξιζε. Η ιστορία της αποτελεί ένα παράδειγμα μιας προσπάθειας που, αν και πραγματοποιήθηκε, δεν βρήκε τη θέση της στην επίσημη αφήγηση των γεγονότων του 1896, παραμένοντας μια ξεχασμένη μορφή των πρώτων σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων.

Με πληροφορίες από: Gazzetta