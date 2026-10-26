Ο Γιάννης Βρούτσης ζήτησε άμεσες εκλογές στην ΕΟΚ εν μέσω σκανδάλου

Ο αναπληρωτής υπουργός Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης, ζήτησε την άμεση διενέργεια εκλογών από τη διοίκηση της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ), κατά τη διάρκεια συνάντησης με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ομοσπονδίας. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στον απόηχο των συνταρακτικών εξελίξεων και του σκανδάλου που συγκλονίζει το άθλημα τις τελευταίες ημέρες. Ο κ. Βρούτσης υπογράμμισε ότι η κλονισμένη εμπιστοσύνη δεν μπορεί να επανέλθει με απλή ανακατανομή ρόλων στο υπάρχον Δ.Σ., θεωρώντας την προσφυγή στη βάση των σωματείων ως τη μόνη λύση.

Το αίτημα για άμεσες εκλογές και η κλονισμένη εμπιστοσύνη

Ο Γιάννης Βρούτσης τόνισε πως η εμπιστοσύνη της κοινωνίας έχει κλονιστεί μετά τα όσα έχουν δει το φως της δημοσιότητας, γεγονότα που οδήγησαν, μεταξύ άλλων, στην προφυλάκιση του μέχρι χθες προέδρου της ΕΟΚ, Βαγγέλη Λιόλιου. Κατά την άποψή του, αυτή η εμπιστοσύνη δεν μπορεί να αποκατασταθεί με μία απλή ανακατανομή ρόλων εντός του υφιστάμενου Διοικητικού Συμβουλίου. Για τον λόγο αυτό, πρότεινε ως μόνη λύση την προσφυγή στη βάση των σωματείων, μέσω της διενέργειας αρχαιρεσιών.

Ο αναπληρωτής υπουργός Αθλητισμού δήλωσε ότι σέβεται το αυτοδιοίκητο της Ομοσπονδίας, όπως έχει δηλώσει πολλές φορές δημόσια, και δεν επιβάλλει αποφάσεις. Ωστόσο, συστήνει ξεκάθαρα τον δρόμο των εκλογών, το ταχύτερο δυνατό. Επεσήμανε πως σε μια τέτοια συγκυρία, όποιος διοικεί πρέπει να μην αμφισβητείται και να αντλεί τη νομιμοποίησή του από μια νέα, καθαρή εντολή των σωματείων.

Η στάση του νέου προέδρου της ΕΟΚ και η αναστολή χρηματοδότησης

Ο νέος πρόεδρος της ΕΟΚ, Άγγελος Παπανικολάου, υπογράμμισε με τη σειρά του ότι το Διοικητικό Συμβούλιο επιζητά την κάθαρση στον χώρο του μπάσκετ. Παρόλα αυτά, απέφυγε να δεσμευθεί για τον ακριβή χρόνο διεξαγωγής των αρχαιρεσιών, κάνοντας λόγο για εκλογές «εντός εύλογου χρονικού διαστήματος». Δήλωσε επίσης ότι η μεταβατική διοίκηση θα διασφαλίσει τη συνέχιση των πρωταθλημάτων και την απρόσκοπτη λειτουργία των εθνικών ομάδων.

Παράλληλα, ο κ. Παπανικολάου πρόσθεσε ότι η ΕΟΚ θα αποστείλει άμεσα στο Υπουργείο το χρονοδιάγραμμα των εκλογών. Σε ό,τι αφορά την αναστολή χρηματοδότησης της ομοσπονδίας, την οποία ανακοίνωσε την προηγούμενη εβδομάδα, ο αναπληρωτής υπουργός Αθλητισμού τόνισε ότι αυτή θα παραμείνει σε ισχύ έως ότου ολοκληρωθεί ο διαχειριστικός έλεγχος. Διευκρίνισε, ωστόσο, ότι εξαιρούνται της αναστολής οι ανελαστικές δαπάνες, όπως είναι η μισθοδοσία του προσωπικού.

Οι προβληματισμοί για το αδιάβλητο της διαδικασίας

Η σύσταση του αναπληρωτή υπουργού Αθλητισμού για άμεσες εκλογές στην ΕΟΚ εμπεριέχει το στοιχείο του ρίσκου. Ενώ συντομεύει τις διαδικασίες σε σχέση με μια προσωρινή διοίκηση από το Πρωτοδικείο, δημιουργεί ερωτήματα για το αδιάβλητο της εκλογικής διαδικασίας. Ορισμένοι κύκλοι του μπάσκετ αναρωτιούνται εάν η κίνηση αυτή θα βοηθήσει τελικά την ΕΟΚ ή θα παρατείνει το αδιέξοδο.

Υπάρχουν προβληματισμοί σχετικά με το αν ο υφυπουργός έδειξε ατολμία, κάνοντας μισό βήμα για την πλήρη κάθαρση της ΕΟΚ από το «σύστημα Λιόλιου». Το ερώτημα που τίθεται είναι πώς μπορούν να υπάρξουν εγγυήσεις για την αντικειμενικότητα, εάν τις εκλογές τις κάνει ουσιαστικά η «ομάδα Λιόλιου». Άνθρωποι του μπάσκετ που γνωρίζουν τα της ομοσπονδίας αναρωτιούνται χαρακτηριστικά: «Δηλαδή τις εκλογές θα τις κάνουν ο Παπανικολάου, ο Σβερκούνος, ο Ευαγγέλου και η Δασκαλάκη;».

Προηγούμενες εμπειρίες και οι σκιές του σκανδάλου

Οι προβληματισμοί εντείνονται από την «κακή εμπειρία του 3024» με τις τότε ηλεκτρονικές εκλογές. Σχετικά με την εκλογή του Βαγγέλη Λιόλιου στην ΕΟΚ, ο Φασούλας είχε αναφέρει ότι «υπήρχαν 100 – 200 ψηφοδέλτια πανομοιότυπα σταυρωμένα» και ότι «αρνήθηκαν να δώσουν τα στοιχεία της εκλογικής διαδικασίας». Αυτά τα στοιχεία προσθέτουν στα ερωτήματα για το πώς μπορεί να ξεπεραστεί το σκάνδαλο που ρίχνει σκιές στην ΕΟΚ και να αποκαθαρθεί η ομοσπονδία από το «σύστημα Λιόλιου» και όχι μόνο από τον ίδιο τον Λιόλιο.

Το σκεπτικό της προφυλάκισης του Βαγγέλη Λιόλιου έχει χαρακτηριστεί «καταπέλτης», με αναφορές ότι «δρούσε χωρίς κανέναν δισταγμό» και φόβους για νέα εγκλήματα. Επιπλέον, αναφέρονται «τα 13 παιχνίδια για τα οποία κατηγορείται η Βάσω Τσαρούχα για την υπόθεση των στημένων», γεγονότα που συνθέτουν το πλαίσιο των εξελίξεων που οδήγησαν στην τρέχουσα κατάσταση.

Με πληροφορίες από: News.gr, Topontiki