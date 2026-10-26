Η ΕΟΚ προχωρά σε εκλογές τον Δεκέμβριο μετά τη συνάντηση με τον Γιάννη Βρούτση

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ) αναμένεται να συνεδριάσει άμεσα, με στόχο να δρομολογήσει τις εξελίξεις για την προκήρυξη των εκλογών. Οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του νέου Δ.Σ. και του νέου προέδρου της Ομοσπονδίας προγραμματίζονται για τον Δεκέμβριο, αμέσως μετά τους αγώνες της Εθνικής Ελλάδας για τα Προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Η κίνηση αυτή ακολουθεί τη συνάντηση που είχε ο Αναπληρωτής Υπουργός Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης, με το νέο Διοικητικό Συμβούλιο.

Η συνάντηση με τον υπουργό και οι συστάσεις

Την Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ο Αναπληρωτής Υπουργός Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης, υποδέχθηκε στο γραφείο του το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΟΚ. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο Υπουργός Αθλητισμού υποστήριξε την άμεση διεξαγωγή εκλογών στην Ομοσπονδία. Η Πολιτεία, μέσω του Γιάννη Βρούτση, υπήρξε ξεκάθαρη προς το Δ.Σ. της ΕΟΚ, τονίζοντας την ανάγκη η Ομοσπονδία να διεξάγει εκλογές για την ανάδειξη του νέου Προέδρου της.

Παρόλο που ο Υπουργός Αθλητισμού δεν μπορεί να επιβάλει στην ΕΟΚ οποιαδήποτε κίνηση, λόγω του αυτοδιοίκητου της Ομοσπονδίας, κατέστησε σαφές ότι η διεξαγωγή εκλογών αποτελεί μια κίνηση που πρέπει να γίνει το συντομότερο δυνατόν. Οι συστάσεις του Υπουργού έγιναν με στόχο την έναρξη της καθιερωμένης διαδικασίας για την ανάδειξη της νέας ηγεσίας.

Η αποδοχή της πρότασης και οι εξελίξεις

Ο Άγγελος Παπανικολάου, ο οποίος διαδέχθηκε τον Βαγγέλη Λιόλιο στην προεδρία της ΕΟΚ, αποδέχθηκε την πρόταση του Αναπληρωτή Υπουργού Αθλητισμού για άμεση διεξαγωγή εκλογών. Από τις εξελίξεις προκύπτει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΟΚ πήρε την απόφαση να προχωρήσει στην εκλογική διαδικασία.

Τα μέλη του Δ.Σ., το οποίο συστάθηκε μετά την παραίτηση του Βαγγέλη Λιόλιου, έχουν συνεχείς συναντήσεις στα γραφεία της ομοσπονδίας. Επιπλέον, επίκειται Διοικητικό Συμβούλιο τις επόμενες ώρες, προκειμένου να ληφθούν οι οριστικές αποφάσεις σχετικά με την προκήρυξη και τη διεξαγωγή των εκλογών.

Το χρονοδιάγραμμα των εκλογών

Σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις, οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου και του νέου προέδρου της Ομοσπονδίας θα διεξαχθούν τον Δεκέμβριο. Συγκεκριμένα, οι εκλογές αναμένονται αμέσως μετά τα δύο παιχνίδια της Εθνικής Ελλάδας Ανδρών για τα Προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Τα παιχνίδια αυτά είναι προγραμματισμένα για τις 26 Νοεμβρίου απέναντι στη Γεωργία και για τις 29 Νοεμβρίου απέναντι στην Ισπανία. Η επιλογή των αρχών Δεκεμβρίου για τη διεξαγωγή των εκλογών κρίνεται απαραίτητη, προκειμένου να υπάρξει αρκετός χρόνος για όλες τις απαραίτητες διαδικασίες, όπως η έκδοση των προκηρύξεων, και να κυλήσει η διαδικασία σύμφωνα με τα πρότυπα, χωρίς βιασύνη.

Αλλαγές στην ηγεσία και πιθανός διάδοχος

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΟΚ σχηματίστηκε μετά την παραίτηση του Βαγγέλη Λιόλιου από τη θέση του προέδρου. Ο Άγγελος Παπανικολάου ανέλαβε την προεδρία της Ομοσπονδίας μετά την αποχώρηση του Λιόλιου.

Στο πλαίσιο των επικείμενων εκλογών, ο Παναγιώτης Γιαννάκης εμφανίζεται ως το πρόσωπο που συγκεντρώνει την πιο καθολική στήριξη για την ανάληψη των αρμοδιοτήτων του νέου προέδρου. Η διαδικασία των εκλογών θα καθορίσει την επόμενη ηγεσία της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης.

Με πληροφορίες από: Athletiko, Gazzetta