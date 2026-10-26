Οι οπαδοί της ΑΕΚ εξάντλησαν τα εισιτήρια για τον αγώνα με την Κόμο στο Champions League

Μετά την επιστροφή της από την Αγγλία, όπου αγωνίστηκε σε δύο αναμετρήσεις, η ΑΕΚ στρέφει πλέον την προσοχή της στις επόμενες ευρωπαϊκές προκλήσεις. Οι φίλοι της Ένωσης έδειξαν για ακόμη μια φορά την αμέριστη στήριξή τους, εξαντλώντας με ταχύτητα όλα τα εισιτήρια που είχαν εξασφαλιστεί για τον εκτός έδρας αγώνα με την Κόμο, στο πλαίσιο του Champions League.

Η αγωνιστική πορεία της ΑΕΚ και οι επόμενες προκλήσεις

Η ΑΕΚ επέστρεψε από την Αγγλία έχοντας καταγράψει δύο ήττες στα παιχνίδια της με τη Σαχτάρ Ντόνετσκ και τη Μάντσεστερ Σίτι. Παρά τα αποτελέσματα αυτά, η ομάδα έχει μπροστά της έναν ιδιαίτερα σημαντικό εντός έδρας αγώνα. Πρόκειται για την αναμέτρηση με τη Ρεάλ Μαδρίτης, η οποία θα διεξαχθεί για την 4η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Μετά την εντός έδρας δοκιμασία απέναντι στην ισπανική ομάδα, η ΑΕΚ θα αφήσει και πάλι την έδρα της για να ταξιδέψει στην Ιταλία. Εκεί, θα αγωνιστεί στην έδρα της Κόμο, όπου αγωνίζεται και ο Έλληνας ποδοσφαιριστής Τάσος Δουβίκας, σε ένα ακόμα παιχνίδι για την κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση.

Άμεση ανταπόκριση των φίλων της Ένωσης

Οι φίλοι της ΑΕΚ επέδειξαν άμεσα και ταχύτατα αντανακλαστικά, δείχνοντας τον ενθουσιασμό τους για την επικείμενη ευρωπαϊκή αναμέτρηση. Κινήθηκαν με μεγάλη ταχύτητα και έκλεισαν όλα τα διαθέσιμα εισιτήρια που είχε εξασφαλίσει η ομάδα για το παιχνίδι του Champions League. Η αναμέτρηση θα διεξαχθεί στην πόλη Κόμο της Ιταλίας, με την ανταπόκριση των οπαδών να είναι εντυπωσιακή.

Η εξάντληση των εισιτηρίων επιβεβαιώθηκε και μέσω της σχετικής ενημέρωσης που εξέδωσε η «κιτρινόμαυρη» ΠΑΕ. Η ανακοίνωση υπογράμμισε την ταχύτητα με την οποία οι φίλαθλοι εξασφάλισαν τη θέση τους στις κερκίδες του ιταλικού γηπέδου, γεγονός που μαρτυρά τη δίψα τους για στήριξη της ομάδας τους στο εξωτερικό.

Οι λεπτομέρειες του εκτός έδρας αγώνα

Ο εκτός έδρας αγώνας της ΑΕΚ με την Como 1907 έχει προγραμματιστεί να διεξαχθεί την Τρίτη 24 Νοεμβρίου του 2026. Η ώρα έναρξης της αναμέτρησης έχει οριστεί για τις 21:00 τοπική ώρα Ιταλίας, που αντιστοιχεί στις 22:00 ώρα Ελλάδας. Το παιχνίδι θα φιλοξενηθεί στο Giuseppe Sinigaglia Stadium, το οποίο αποτελεί την έδρα της ιταλικής ομάδας.

Η ΠΑΕ ΑΕΚ είχε ανακοινώσει τη διάθεση των εισιτηρίων για αυτή την αναμέτρηση, και όπως επιβεβαιώθηκε, η ζήτηση ήταν τόσο μεγάλη που τα εισιτήρια εξαντλήθηκαν κατά την πρώτη φάση της διάθεσής τους. Αυτό δείχνει την έντονη επιθυμία των οπαδών να ακολουθήσουν την ομάδα τους στην ευρωπαϊκή της πορεία.

Οι ευχαριστίες της ΠΑΕ ΑΕΚ προς τον κόσμο

Μετά την εξάντληση των εισιτηρίων, η ΠΑΕ ΑΕΚ εξέδωσε επίσημη ανακοίνωση για να εκφράσει τις ευχαριστίες της προς τους φιλάθλους. Στην ανακοίνωση αναφέρεται χαρακτηριστικά: «Η ΠΑΕ ΑΕΚ ανακοινώνει ότι τα εισιτήρια για τον εκτός έδρας αγώνα της ομάδας μας με την Como 1907, που θα διεξαχθεί την Τρίτη 24 Νοεμβρίου στις 21:00 (22:00 ώρα Ελλάδας) στο Giuseppe Sinigaglia Stadium, εξαντλήθηκαν κατά την πρώτη φάση διάθεσής τους».

Συνεχίζοντας, η ΠΑΕ τόνισε τη σημασία της στήριξης των οπαδών, δηλώνοντας: «Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε θερμά για την ανταπόκριση και τη διαρκή στήριξη που δείχνετε στην ομάδα μας». Η δήλωση αυτή υπογραμμίζει την αναγνώριση της διοίκησης προς την αφοσίωση του κόσμου της ΑΕΚ.

Η διαδικασία παραλαβής για τους φιλάθλους

Για τους φιλάθλους που πρόλαβαν να ολοκληρώσουν την προαγορά του εισιτηρίου τους για τον αγώνα στην Κόμο, η διαδικασία παραλαβής θα πραγματοποιηθεί σε δεύτερο χρόνο. Σύμφωνα με την ενημέρωση της ΠΑΕ ΑΕΚ, τα εισιτήρια θα αποσταλούν απευθείας από το αρμόδιο τμήμα της ιταλικής ομάδας.

Αυτό σημαίνει ότι οι οπαδοί που εξασφάλισαν τη θέση τους δεν χρειάζεται να προβούν σε περαιτέρω ενέργειες άμεσα, καθώς η ιταλική ομάδα θα αναλάβει την αποστολή των εισιτηρίων. Η διαδικασία αυτή διασφαλίζει την ομαλή παράδοση των εισιτηρίων στους κατόχους τους, ενόψει του σημαντικού ευρωπαϊκού αγώνα.

Με πληροφορίες από: Newsit