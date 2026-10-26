Τέλος ο Σάσα Ίλιτς από την τεχνική ηγεσία της Παρτιζάν

Η Παρτιζάν προχώρησε στην ανακοίνωση του τέλους της συνεργασίας της με τον προπονητή Σάσα Ίλιτς. Η απόφαση αυτή έρχεται μετά από δώδεκα αγωνιστικές, καθώς η εμφάνιση της ομάδας δεν ήταν η επιθυμητή. Ο άλλοτε προπονητής του Ατρομήτου αποχωρεί από την τεχνική ηγεσία των «ασπρόμαυρων» του Βελιγραδίου.

Η αποχώρηση του Σάσα Ίλιτς

Ο Σάσα Ίλιτς, ο οποίος παρέμεινε στην τεχνική ηγεσία της Παρτιζάν για τέσσερις μήνες, αποτελεί πλέον και επίσημα παρελθόν. Η οριστική απόφαση για το «διαζύγιο» πάρθηκε μετά την εντός έδρας ήττα της ομάδας με σκορ 2-0 από την Τσουκαρίτσκι. Το συγκεκριμένο αποτέλεσμα συνέβαλε στο να «βυθιστεί» ακόμα περισσότερο ο σύλλογος σε περίοδο κρίσης.

Η συνεργασία μεταξύ της Παρτιζάν και του Σάσα Ίλιτς ξεκίνησε τον Ιούνιο του τρέχοντος έτους. Η ανακοίνωση του συλλόγου ανέφερε ότι οι δύο πλευρές κατέληξαν σε συμφωνία για τη φιλική λύση του συμβολαίου τους, τερματίζοντας έτσι την κοινή τους πορεία.

Η πορεία της ομάδας στο πρωτάθλημα

Η Παρτιζάν έχει πραγματοποιήσει ένα ιδιαίτερα κακό ξεκίνημα στο πρωτάθλημα της Σερβίας τη φετινή σεζόν. Τα αποτελέσματα της ομάδας περιλαμβάνουν τρεις νίκες, δύο ισοπαλίες και επτά ήττες. Αυτή η συγκομιδή βαθμών έχει φέρει τον σύλλογο στη δέκατη θέση της βαθμολογίας, έχοντας συγκεντρώσει έντεκα βαθμούς.

Η μη επιθυμητή εμφάνιση της ομάδας μετά τις δώδεκα αγωνιστικές ήταν ο βασικός παράγοντας που οδήγησε στην απόφαση για την αλλαγή στην τεχνική ηγεσία. Η ήττα από την Τσουκαρίτσκι αποτέλεσε την σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι, εντείνοντας την πίεση για άμεσες αλλαγές.

Η επίσημη ανακοίνωση του συλλόγου

Στην επίσημη ανακοίνωσή της, η ΦΚ Παρτιζάν τόνισε τη σημασία του Σάσα Ίλιτς για την ιστορία του συλλόγου. «Υπάρχουν ονόματα που αποτελούν κάτι πολύ περισσότερο από ένα απλό μέρος της ιστορίας του συλλόγου. Ο Σάσα Ίλιτς είναι ένας από αυτούς», αναφέρεται χαρακτηριστικά στο κείμενο.

Η ανακοίνωση περιγράφει τον Ίλιτς ως «παιδί της Παρτιζάν, θρυλικό αρχηγό, κάτοχο ρεκόρ στον αριθμό των συμμετοχών με την ασπρόμαυρη φανέλα και έναν από τους πιο τροπαιούχους ποδοσφαιριστές στην ιστορία του συλλόγου». Επισημαίνεται ότι ο Σάσα Ίλιτς «άφησε ένα ανεξίτηλο σημάδι που ξεπερνά κατά πολύ τα τρέχοντα αποτελέσματα στο γήπεδο».

Η κληρονομιά και η σχέση με την Παρτιζάν

Η επιστροφή του Σάσα Ίλιτς στη Χούμσκα αυτό το καλοκαίρι, αυτή τη φορά ως προπονητής, αντιπροσώπευε ένα νέο κεφάλαιο στην μακρά και ξεχωριστή σχέση του με τον σύλλογο. Η Παρτιζάν αναγνωρίζει ότι το ποδόσφαιρο φέρνει αλλαγές, αποχαιρετισμούς και νέα ξεκινήματα, ωστόσο υπάρχουν σχέσεις που καμία επαγγελματική απόφαση δεν μπορεί να αλλάξει.

Ο Σάσα Ίλιτς «ήταν και παραμένει ένα από τα μεγαλύτερα σύμβολα της Παρτιζάν, του οποίου το όνομα θα έχει για πάντα μια ξεχωριστή θέση στην ιστορία και τις καρδιές όλων όσων αγαπούν τα ασπρόμαυρα χρώματα». Η δήλωση αυτή υπογραμμίζει την ισχυρή συναισθηματική σύνδεση του Ίλιτς με τον σύλλογο και τους φιλάθλους του.

Ευχαριστίες και αποχαιρετισμός

Η ΦΚ Παρτιζάν εξέφρασε τις ευχαριστίες της στον Σάσα Ίλιτς και στο προπονητικό του επιτελείο για την επαγγελματική τους σχέση. Το μήνυμα του συλλόγου προς τον πρώην προπονητή του ήταν θερμό και προσωπικό: «Σε ευχαριστώ για όλα, Σάλε. Η Παρτιζάν θα είναι πάντα το σπίτι σου».

Αυτός ο αποχαιρετισμός σηματοδοτεί το τέλος μιας ακόμα περιόδου του Σάσα Ίλιτς στην Παρτιζάν, αυτή τη φορά από το πόστο του προπονητή, αλλά ταυτόχρονα επιβεβαιώνει την αδιάρρηκτη σχέση του με τον σύλλογο, ανεξάρτητα από τα αποτελέσματα ή τις επαγγελματικές αποφάσεις.

Με πληροφορίες από: Gazzetta