Ο Παναθηναϊκός προετοιμάζεται για τη «διαβολοβδομάδα» της Euroleague με επιστροφές και απουσίες

Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται σε πυρετώδεις ρυθμούς προετοιμασίας ενόψει της απαιτητικής «διαβολοβδομάδας» που τον περιμένει στην EuroLeague. Η ομάδα καλείται να διαχειριστεί δύο δύσκολες αναμετρήσεις, με την προσοχή να είναι στραμμένη στην κατάσταση των παικτών και τις δηλώσεις του προπονητή, Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

Στην τελευταία προπόνηση πριν την έναρξη των αγωνιστικών υποχρεώσεων, υπήρξαν τόσο θετικά νέα όσο και ανησυχίες. Ο Λευτέρης Μαντζούκας επέστρεψε σε πλήρεις ρυθμούς, ενώ ο Νίκος Ρογκαβόπουλος παραμένει εκτός δράσης.

Οι προσεχείς αναμετρήσεις της «διαβολοβδομάδας»

Ο Παναθηναϊκός ετοιμάζεται για μία ακόμη απαιτητική «διαβολοβδομάδα» στην κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση, την EuroLeague. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει δύο σημαντικά παιχνίδια που θα δοκιμάσουν τις αντοχές της ομάδας και το βάθος του ρόστερ της.

Η πρώτη αναμέτρηση είναι εντός έδρας, όπου οι «πράσινοι» θα υποδεχθούν την Ολίμπια Μιλάνο. Ο αγώνας έχει προγραμματιστεί για τις 27 Οκτωβρίου, με την έναρξη να έχει οριστεί στις 21:15. Λίγες ημέρες αργότερα, στις 30 Οκτωβρίου, ο Παναθηναϊκός θα ταξιδέψει για να αντιμετωπίσει εκτός έδρας την Αναντολού Εφές, με το τζάμπολ να είναι στις 19:30.

Επιστροφή Μαντζούκα σε κανονικούς ρυθμούς

Στα θετικά νέα για τον Παναθηναϊκό, ο Λευτέρης Μαντζούκας ακολούθησε κανονικά το πρόγραμμα της τελευταίας προπόνησης της ομάδας. Ο νεαρός φόργουορντ είχε μείνει εκτός δράσης στα προηγούμενα παιχνίδια με την Μπασκόνια και την Καρδίτσα, γεγονός που είχε προκαλέσει ανησυχία.

Η πλήρης συμμετοχή του στις προπονήσεις πριν από τις αγωνιστικές υποχρεώσεις της «διπλής» εβδομάδας της EuroLeague δίνει μία επιπλέον επιλογή στον προπονητή, Ζέλικο Ομπράντοβιτς, ενόψει των κρίσιμων αναμετρήσεων.

Η κατάσταση του Κώστα Σλούκα και η απουσία Ρογκαβόπουλου

Στην ίδια προπόνηση, ο Κώστας Σλούκας συμμετείχε επίσης κανονικά, δείχνοντας ότι βρίσκεται σε καλή αγωνιστική κατάσταση. Ωστόσο, η ομάδα έχει να διαχειριστεί και μία σημαντική απουσία.

Ο Νίκος Ρογκαβόπουλος παρέμεινε εκτός προγράμματος. Ο παίκτης εξακολουθεί να ταλαιπωρείται από το πρόβλημα που αντιμετωπίζει, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να ενσωματωθεί στις προπονήσεις της υπόλοιπης ομάδας.

Οι δηλώσεις του Ζέλικο Ομπράντοβιτς

Ο προπονητής του Παναθηναϊκού, Ζέλικο Ομπράντοβιτς, αναφέρθηκε στην κατάσταση των παικτών και τις προκλήσεις της επερχόμενης «διαβολοβδομάδας». Ο Σέρβος τεχνικός εξέφρασε τις επιφυλάξεις του σχετικά με τη διαθεσιμότητα ορισμένων παικτών.

«Δεν νομίζω να είναι διαθέσιμοι στην διαβολοβδομάδα», δήλωσε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι «πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, να το πάμε αργά». Ο Ομπράντοβιτς υπογράμμισε τη δυσκολία που αντιμετωπίζουν οι παίκτες με προβλήματα, λέγοντας: «Όσοι έχουν προβλήματα υποφέρουν. Θέλουν να παίζουν.»

Επιπλέον, ο προπονητής τόνισε τη σημασία της αίσθησης των ίδιων των παικτών. «Θα αποφασίσουμε με το ιατρικό τιμ και με το πώς νιώθουν οι ίδιοι. Είναι πάντα σημαντικό πώς νιώθουν», ανέφερε. Σχετικά με το πρόγραμμα, σημείωσε ότι οι παίκτες έχουν ρεπό την «αύριο», ενώ στην προπόνηση της Δευτέρας θα επανεξεταστεί η κατάστασή τους. Διευκρίνισε επίσης ότι «για εμάς, ρεπό σημαίνει ότι αύριο είμαστε εδώ το σταφ και πολλοί παίκτες».

Με πληροφορίες από: Athletiko