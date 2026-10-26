Η super league ενέκρινε τη μελέτη για την κεντρική διαχείριση των τηλεοπτικών δικαιωμάτων

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Super League ενέκρινε ομόφωνα, κατά τη σημερινή του συνεδρίαση, την ανάθεση εκπόνησης μελέτης που αφορά την κεντρική διαχείριση των τηλεοπτικών δικαιωμάτων του πρωταθλήματος. Η απόφαση αυτή σηματοδοτεί ένα βήμα προς την εξέταση ενός ενιαίου μοντέλου διαχείρισης για τα ραδιοτηλεοπτικά, διαδικτυακά και άλλα συναφή δικαιώματα. Η μελέτη θα ανατεθεί από κοινού σε δύο εξειδικευμένες εταιρείες, την Deloitte και την PwC, οι οποίες θα αναλάβουν την εκπόνησή της.

Η ομόφωνη απόφαση του διοικητικού συμβουλίου

Στη σημερινή της συνεδρίαση, η Super League γνωστοποίησε την απόφαση που ελήφθη σχετικά με το ζήτημα της διαχείρισης των τηλεοπτικών δικαιωμάτων του πρωταθλήματος. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Super League προχώρησε στην ομόφωνη έγκριση της εκπόνησης μιας μελέτης. Αυτή η μελέτη θα εξετάσει το πλαίσιο της κεντρικής διαχείρισης των δικαιωμάτων, μια διαδικασία που θα πραγματοποιηθεί από κοινού από τις δύο εταιρείες που είχαν υποβάλει υποψηφιότητα για το έργο αυτό.

Η ομοφωνία στην απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου υπογραμμίζει τη συλλογική βούληση για την περαιτέρω διερεύνηση των δυνατοτήτων που προσφέρει ένα μοντέλο κεντρικής διαχείρισης. Η έγκριση της μελέτης αποτελεί το πρώτο επίσημο βήμα προς αυτή την κατεύθυνση, με στόχο την συγκέντρωση όλων των απαραίτητων δεδομένων και πληροφοριών για τη λήψη μελλοντικών αποφάσεων.

Το αντικείμενο της εκπονούμενης μελέτης

Η μελέτη που ανατέθηκε αφορά την κεντρική διαχείριση ενός ευρέος φάσματος δικαιωμάτων. Συγκεκριμένα, θα εξεταστούν τα ραδιοτηλεοπτικά δικαιώματα, τα διαδικτυακά δικαιώματα, καθώς και άλλα συναφή δικαιώματα που σχετίζονται άμεσα με τους αγώνες του Πρωταθλήματος Stoiximan Super League. Επιπλέον, η μελέτη θα καλύψει και λοιπά σχετικά ζητήματα που προκύπτουν από τη διαχείριση αυτών των δικαιωμάτων.

Η ανάθεση της εκπόνησης αυτής της ολοκληρωμένης μελέτης έχει ως στόχο να παράσχει στο Διοικητικό Συμβούλιο της Super League μια πλήρη εικόνα των πλεονεκτημάτων και των προκλήσεων που μπορεί να συνεπάγεται ένα σύστημα κεντρικής διαχείρισης. Θα αναλυθούν όλες οι πτυχές που αφορούν τη μετάδοση, την προβολή και την εμπορική εκμετάλλευση των αγώνων, τόσο μέσω παραδοσιακών όσο και μέσω ψηφιακών μέσων.

Οι εταιρείες που αναλαμβάνουν το έργο

Για την εκπόνηση της μελέτης, το Διοικητικό Συμβούλιο της Super League αποφάσισε την κοινή ανάθεση του έργου σε δύο αναγνωρισμένες εταιρείες, την Deloitte και την PwC. Οι δύο αυτές εταιρείες θα συνεργαστούν για να παραδώσουν μια λεπτομερή ανάλυση και προτάσεις σχετικά με το μοντέλο κεντρικής διαχείρισης των δικαιωμάτων του πρωταθλήματος. Η επιλογή τους έγινε ομόφωνα, υποδηλώνοντας την εμπιστοσύνη στις δυνατότητές τους να φέρουν εις πέρας ένα έργο τέτοιας πολυπλοκότητας.

Η συνεργασία μεταξύ της Deloitte και της PwC αναμένεται να εξασφαλίσει μια πολύπλευρη προσέγγιση στο θέμα, συνδυάζοντας την τεχνογνωσία και την εμπειρία τους σε θέματα συμβουλευτικής και ανάλυσης. Η μελέτη τους θα αποτελέσει ένα βασικό εργαλείο για τη Super League, παρέχοντας τα απαραίτητα δεδομένα για τη λήψη στρατηγικών αποφάσεων αναφορικά με το μέλλον της διαχείρισης των τηλεοπτικών και άλλων δικαιωμάτων του κορυφαίου ελληνικού ποδοσφαιρικού πρωταθλήματος.

Η διαδικασία έγκρισης και οι επόμενες κινήσεις

Η απόφαση για την έγκριση της εκπόνησης της μελέτης ελήφθη κατά τη σημερινή συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Super League, όπως γνωστοποιήθηκε επίσημα. Η διαδικασία αυτή αποτελεί ένα σημαντικό βήμα, καθώς προηγείται οποιασδήποτε οριστικής απόφασης για την υιοθέτηση ή μη ενός μοντέλου κεντρικής διαχείρισης. Η έγκριση της μελέτης δεν σημαίνει άμεση εφαρμογή του μοντέλου, αλλά την έναρξη μιας διεξοδικής διερεύνησης.

Με την ανάθεση της μελέτης στις εταιρείες Deloitte και PwC, ξεκινά μια περίοδος κατά την οποία θα συλλεχθούν και θα αναλυθούν δεδομένα, θα αξιολογηθούν διάφορα σενάρια και θα διατυπωθούν προτάσεις. Το Διοικητικό Συμβούλιο θα περιμένει τα αποτελέσματα αυτής της μελέτης προτού προχωρήσει σε οποιαδήποτε περαιτέρω ενέργεια ή οριστική απόφαση σχετικά με την κεντρική διαχείριση των τηλεοπτικών και άλλων δικαιωμάτων του Πρωταθλήματος Stoiximan Super League.

Με πληροφορίες από: Gazzetta