Ο Άγγελος Παπανικολάου ανακοίνωσε εκλογές στην ΕΟΚ

Ο Άγγελος Παπανικολάου, ο οποίος ανέλαβε καθήκοντα προέδρου της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ) μετά την παραίτηση του Βαγγέλη Λιόλιου, ανακοίνωσε την πρόθεση για τη διεξαγωγή εκλογών στην Ομοσπονδία. Ο κ. Παπανικολάου τόνισε πως έρχεται η ώρα των εκλογών για το ελληνικό μπάσκετ, σε μία περίοδο που χαρακτηρίζεται από σημαντικές εξελίξεις και την ανάγκη για κάθαρση. Οι δηλώσεις του έγιναν μετά την ολοκλήρωση μιας κρίσιμης σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε το πρωί της Δευτέρας, στην οποία συμμετείχε και ο Υφυπουργός Αθλητισμού.

Η σύσκεψη με τον υφυπουργό αθλητισμού

Η σύσκεψη, η οποία έλαβε χώρα το πρωί της Δευτέρας, 26 Οκτωβρίου, συγκέντρωσε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΟΚ και τον Υφυπουργό Αθλητισμού, κ. Ιωάννη Βρούτση. Το κύριο αντικείμενο των συζητήσεων ήταν το σκάνδαλο που έχει ανακύψει και πλήττει το ελληνικό μπάσκετ. Ο κ. Παπανικολάου υπογράμμισε πως αυτό το ζήτημα έχει πληγώσει βαθιά και έχει επηρεάσει ευρύτερα την ελληνική κοινωνία.

Αμέσως μετά την ολοκλήρωση των εργασιών της σύσκεψης, ο κ. Βρούτσης ζήτησε τη διεξαγωγή άμεσων εκλογών στην ΕΟΚ. Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας, Άγγελος Παπανικολάου, επιβεβαίωσε ότι η Ομοσπονδία βρίσκεται στο ίδιο πλαίσιο με το Υπουργείο Αθλητισμού και τον Γενικό Γραμματέα του Αθλητισμού. Το πλαίσιο αυτό, όπως εξήγησε, αφορά την επιτακτική ανάγκη για κάθαρση στον χώρο του αθλητισμού γενικότερα, και ειδικότερα στην καλαθοσφαίριση.

Η μεταβατική περίοδος και οι άμεσες αγωνιστικές προτεραιότητες

Ο Άγγελος Παπανικολάου, ο οποίος αποτελεί τη διάδοχη λύση στην προεδρία της ΕΟΚ μετά την παραίτηση του Βαγγέλη Λιόλιου, ανέφερε ότι το παρόν διοικητικό συμβούλιο διατηρεί έναν μεταβατικό χαρακτήρα. Ο βασικός σκοπός αυτής της μεταβατικής κατάστασης είναι η διασφάλιση της ομαλής και απρόσκοπτης διεξαγωγής των πρωταθλημάτων σε όλες τις κατηγορίες. Παράλληλα, αποτελεί προτεραιότητα η διασφάλιση της αγωνιστικής διαδικασίας των εθνικών ομάδων.

Η σημασία αυτών των προτεραιοτήτων τονίστηκε ιδιαίτερα από τον κ. Παπανικολάου, ο οποίος επεσήμανε τις άμεσες αγωνιστικές υποχρεώσεις. Συγκεκριμένα, τον Νοέμβριο είναι προγραμματισμένο το πρώτο από τα δύο τελευταία «παράθυρα» που είναι καθοριστικά για την πρόκριση στο Ευρωμπάσκετ Γυναικών, καθώς και στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα των Ανδρών. Η ομαλή λειτουργία της Ομοσπονδίας κρίνεται απαραίτητη για την επιτυχή εκπλήρωση αυτών των διεθνών αγωνιστικών στόχων.

Η δέσμευση για εκλογές και ο καταστατικός χάρτης

Σύμφωνα με τις δηλώσεις του κ. Παπανικολάου, τα μέτρα που πρόκειται να ληφθούν, όπως έχουν συμφωνηθεί με τον Υπουργό, περιλαμβάνουν την προώθηση της εκλογικής διαδικασίας. Αυτή θα πραγματοποιηθεί εντός ενός εύλογου χρονικού διαστήματος, με το παρόν διοικητικό συμβούλιο να λειτουργεί ως μεταβατικό όργανο μέχρι τότε. Ο πρόεδρος της ΕΟΚ υπογράμμισε την αταλάντευτη πρόθεση να «μπει το μαχαίρι στο κόκκαλο», δηλώνοντας ότι αυτή η κίνηση αποτελεί επιτακτική ανάγκη για το σύνολο του ελληνικού αθλητισμού και, φυσικά, για τα σωματεία.

Στο πλαίσιο αυτής της δέσμευσης, η Ομοσπονδία θα προχωρήσει σε στενή συνεργασία με το Υπουργείο. Θα προτείνει έναν καταστατικό χάρτη για τη διενέργεια των εκλογών, ο οποίος θα είναι πλήρως εναρμονισμένος με το καταστατικό της ΕΟΚ και τις προβλέψεις του αθλητικού νόμου. Με αυτόν τον τρόπο, επιδιώκεται η διασφάλιση της νομιμότητας, της διαφάνειας και της ομαλής μετάβασης προς τη νέα διοίκηση, αποκαθιστώντας την εμπιστοσύνη στον χώρο του μπάσκετ.

Με πληροφορίες από: Gazzetta