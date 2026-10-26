Ο Ηλίας Κορομηλάς απολογείται για το σκάνδαλο με τα στημένα στο μπάσκετ

Σε εξέλιξη βρίσκεται η απολογία του κατηγορούμενου αρχιδιαιτητή Ηλία Κορομηλά, ο οποίος αντιμετωπίζει κατηγορίες για εννέα πράξεις δωροδοκίας διαιτητών και παραγόντων στο μπάσκετ. Οι πράξεις αυτές φέρονται να έγιναν προκειμένου να ωφεληθούν συγκεκριμένες ομάδες, μεταξύ των οποίων και ο Προμηθέας Πατρών.

Ο ειδικός σε θέματα διαιτησίας μπάσκετ αρνείται το κατηγορητήριο σε βάρος του, δηλώνοντας ότι ουδέποτε διέπραξε κάτι που να είναι εκτός των υπηρεσιακών του καθηκόντων. Η υπόθεση έχει προκαλέσει συζητήσεις στον αθλητικό χώρο, με τις αρχές να διερευνούν τις καταγγελίες.

Οι κατηγορίες και η άρνηση του αρχιδιαιτητή

Ο Ηλίας Κορομηλάς κατηγορείται για εννέα πράξεις δωροδοκίας, οι οποίες αφορούν τόσο διαιτητές όσο και παράγοντες του μπάσκετ. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, οι ενέργειες αυτές είχαν ως στόχο την ευνοϊκή έκβαση αγώνων για τον Προμηθέα Πατρών και άλλες ομάδες.

Κατά τη διάρκεια της απολογίας του, ο κατηγορούμενος υποστήριξε με έμφαση ότι δεν έχει υποπέσει σε κανένα παράπτωμα. Δήλωσε ότι όλες οι ενέργειές του ήταν εντός του πλαισίου των επίσημων καθηκόντων του ως αρχιδιαιτητή και ειδικού σε θέματα διαιτησίας.

Τα ποσά και οι εξηγήσεις για τις αποζημιώσεις

Ο Ηλίας Κορομηλάς αναφέρθηκε σε δύο ποσά που έλαβε ως αποζημίωση από την ενασχόλησή του με τη διαιτησία σε διεθνές επίπεδο. Το συνολικό ύψος αυτών των ποσών ανέρχεται σε 263.000 ευρώ, για τα οποία, όπως δήλωσε, διαθέτει τα απαιτούμενα παραστατικά.

Πιο συγκεκριμένα, ο αρχιδιαιτητής έκανε λόγο για μια κατάθεση 193.000 ευρώ και ένα επιπλέον ποσό 70.000 ευρώ. Αυτά τα χρήματα, σύμφωνα με τον ίδιο, του πιστώθηκαν επειδή δεν είχε υποπέσει σε κάποιο παράπτωμα κατά την άσκηση των καθηκόντων του.

Ο κατηγορούμενος εξήγησε ότι τα χρήματα αυτά πιστώθηκαν στον λογαριασμό του μέσω τραπέζης. Στη συνέχεια, τα ανέλαβε λόγω προσωπικών θεμάτων που αντιμετώπιζε με ένα στενό συγγενικό του πρόσωπο. Υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια κατ' οίκον ελέγχου από την Αστυνομία, βρέθηκαν 102.000 ευρώ.

Πριν από την έναρξη της απολογίας του Ηλία Κορομηλά, κατέθεσε ως μάρτυρας υπεράσπισης ο λογιστής του, προκειμένου να παράσχει διευκρινίσεις σχετικά με τα οικονομικά στοιχεία.

Η καταγγελία του Ουκρανού διαιτητή

Ένα από τα σημεία που εξετάζονται στην υπόθεση είναι η καταγγελία ενός Ουκρανού διαιτητή. Ο διαιτητής αυτός φέρεται να δήλωσε ότι ο Ηλίας Κορομηλάς τον προσέγγισε και του υποσχέθηκε το ποσό των 10.000 ευρώ.

Σκοπός αυτής της προσέγγισης, σύμφωνα με την καταγγελία, ήταν να σφυρίξει υπέρ της ομάδας Unics Kazan στον τελικό του Eurocup το 2021. Ο Ηλίας Κορομηλάς, από την πλευρά του, αναφέρθηκε σε αυτή την καταγγελία, δηλώνοντας ότι έχει τεθεί υπόψη των ελληνικών αρχών και έχει μπει στο αρχείο.

Οι επόμενες απολογίες στην υπόθεση

Μετά την ολοκλήρωση της απολογίας του Ηλία Κορομηλά, αναμένεται να ακολουθήσουν και άλλες απολογίες προσώπων που εμπλέκονται στην υπόθεση. Μεταξύ αυτών είναι η Βάσω Τσαρούχα, η οποία κατηγορείται για 13 πράξεις δωροδοκίας.

Επίσης, θα απολογηθεί και ο Τάσος Πηλοίδης, ο οποίος φέρεται να χρηματίστηκε δύο φορές για να σφυρίξει αναλόγως σε αγώνες. Η διαδικασία των απολογιών συνεχίζεται, καθώς οι αρχές προσπαθούν να διαλευκάνουν πλήρως την υπόθεση.

Με πληροφορίες από: Newsit