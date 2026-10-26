Το δεύτερο ημίχρονο του Παναθηναϊκός - Αστέρας AKTOR σε νέα ημερομηνία

Σε νέα ημερομηνία πρόκειται να διεξαχθεί τελικά το δεύτερο ημίχρονο της αναμέτρησης ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον Αστέρα AKTOR, στο πλαίσιο του πρωταθλήματος της Α' Εθνικής Γυναικών. Ο αγώνας, που διεξήχθη την Κυριακή 25 Οκτωβρίου στην Αθήνα, διακόπηκε λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών, με το σκορ να παραμένει στο 0-0.

Η διακοπή της αναμέτρησης

Η αναμέτρηση της Κυριακής (25/10) στην Αθήνα, μεταξύ Παναθηναϊκού και Αστέρα AKTOR, δεν ολοκληρώθηκε όπως είχε προγραμματιστεί. Οι δύο ομάδες αναμετρήθηκαν για το πρωτάθλημα της Α' Εθνικής Γυναικών, ωστόσο οι έντονες καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν δεν επέτρεψαν την ομαλή διεξαγωγή του αγώνα.

Το πρώτο ημίχρονο της αναμέτρησης ολοκληρώθηκε χωρίς να σημειωθεί κανένα τέρμα, με το σκορ να παραμένει στο 0-0. Μετά το τέλος του πρώτου μέρους, οι παίκτριες των δύο ομάδων οδηγήθηκαν στα αποδυτήρια. Εκεί, λόγω της έντονης κακοκαιρίας, αποφασίστηκε η διακοπή της αναμέτρησης, καθώς οι συνθήκες δεν ήταν κατάλληλες για τη συνέχισή της.

Η απόφαση για νέα διεξαγωγή

Αρχικά, εξετάστηκε το ενδεχόμενο το παιχνίδι να συνεχιστεί την επόμενη ημέρα, τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου. Ωστόσο, μετά από αξιολόγηση της κατάστασης, λήφθηκε η απόφαση να μην πραγματοποιηθεί η συνέχεια του αγώνα μέσα στην ίδια ημέρα. Έτσι, το δεύτερο ημίχρονο του Παναθηναϊκός – Αστέρας AKTOR θα διεξαχθεί σε νέα ημερομηνία.

Η ακριβής ημερομηνία διεξαγωγής του υπολειπόμενου μέρους της αναμέτρησης αναμένεται να γνωστοποιηθεί το επόμενο διάστημα. Οι αρμόδιοι φορείς θα είναι αυτοί που θα ανακοινώσουν πότε ακριβώς θα συνεχιστεί ο αγώνας. Υπενθυμίζεται ότι η αναμέτρηση έχει διακοπεί με το σκορ στο 0-0, το οποίο παραμένει ως έχει μέχρι την επανέναρξή της.

Τα αποτελέσματα της αγωνιστικής

Στο πλαίσιο της ίδιας αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Α' Εθνικής Γυναικών, διεξήχθησαν και άλλες αναμετρήσεις. Ο Οδυσσέας Γλυφάδας αναμετρήθηκε με τον ΟΦΗ, με το παιχνίδι να λήγει ισόπαλο χωρίς τέρματα, 0-0. Η Αγία Παρασκευή υποδέχθηκε τις Σειρήνες Γρεβενών, επικρατώντας με σκορ 2-1.

Μία άλλη αναμέτρηση, αυτή μεταξύ ΡΕΑ και ΠΑΣ Πύργου, ακυρώθηκε. Ως αποτέλεσμα αυτής της ακύρωσης, ο Πύργος κέρδισε τη νίκη στα χαρτιά με σκορ 3-0. Στους υπόλοιπους αγώνες, η ΑΕΚ αναδείχθηκε ισόπαλη με τον Βόλο με σκορ 1-1, ενώ ο ΠΑΟΚ επικράτησε του Λεοντικού Κηφισιάς με το ευρύ 5-1.

Οι επόμενες αγωνιστικές υποχρεώσεις

Για την επόμενη αγωνιστική, έχουν ήδη οριστεί οι αναμετρήσεις που θα διεξαχθούν. Η ΡΕΑ θα υποδεχθεί τον Οδυσσέα Γλυφάδας, ενώ ο Λεοντικός Κηφισιάς θα αναμετρηθεί με την ΑΕΚ. Οι Σειρήνες Γρεβενών θα υποδεχθούν τον Αστέρα Τρίπολης, ο οποίος θα ταξιδέψει για τον αγώνα αυτό.

Επίσης, ο Βόλος θα φιλοξενήσει την Αγία Παρασκευή, ενώ ο ΠΑΣ Πύργος θα υποδεχθεί τον ΠΑΟΚ. Τέλος, ο ΟΦΗ θα αναμετρηθεί με τον Παναθηναϊκό, σε μια αναμέτρηση που αναμένεται με ενδιαφέρον, καθώς οι ομάδες θα επιδιώξουν να συγκεντρώσουν βαθμούς στο πρωτάθλημα.

Με πληροφορίες από: Athletiko