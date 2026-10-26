Η Σεβίλλη υποδέχεται την Οσασούνα αναζητώντας επιστροφή στις επιτυχίες

Η Σεβίλλη υποδέχεται την Οσασούνα στο πλαίσιο της La Liga, αναζητώντας την επιστροφή στις επιτυχίες και βαθμολογική ανάκαμψη. Οι Ανδαλουσιανοί φιλοδοξούν να βελτιώσουν την αγωνιστική τους κατάσταση, έχοντας συγκεντρώσει μόλις έναν βαθμό στις τρεις τελευταίες αγωνιστικές του πρωταθλήματος. Από την άλλη πλευρά, η Οσασούνα έρχεται με θετική ψυχολογία μετά τη νίκη της επί της Σανταντέρ, επιδιώκοντας να συνεχίσει το καλό της ξεκίνημα υπό τον προπονητή Γιαγκόμπα Αρασάτε.

Η αγωνιστική κατάσταση της Σεβίλλης

Για τη Σεβίλλη, η αναμέτρηση με την Οσασούνα αποτελεί ένα μεγάλο ζητούμενο για την επιστροφή στις επιτυχίες. Η ομάδα βρίσκεται σε μία περίοδο όπου επιδιώκει βαθμολογική ανάκαμψη, καθώς έχει καταφέρει να συγκεντρώσει έναν μόλις βαθμό στις τρεις τελευταίες αγωνιστικές της La Liga. Οι Ανδαλουσιανοί φιλοξενούν την Οσασούνα με στόχο να ανατρέψουν το αρνητικό κλίμα.

Στην πιο πρόσφατη αναμέτρησή της, η Σεβίλλη δεν κατάφερε να σταθεί ανταγωνιστική απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης, γνωρίζοντας την ήττα με 4-1. Το μοναδικό γκολ για την ομάδα του Λουίς Γκαρθία Πλάθα πέτυχε ο Μάνου Μπουένο, σε ένα παιχνίδι που ανέδειξε εκ νέου τις αμυντικές αδυναμίες της ομάδας. Παρά τις δυσκολίες, η Σεβίλλη διατηρεί ένα σημαντικό επιθετικό χαρακτηριστικό, καθώς έχει σκοράρει σε όλα τα φετινά παιχνίδια πρωταθλήματος. Επιπλέον, η επιστροφή των Ισαάκ Ρομέρο, Γκουρίδι και Κοτσορασβίλι προσφέρει περισσότερες επιλογές στην τεχνική ηγεσία.

Η ανανεωμένη Οσασούνα και το ντεμπούτο του Αρασάτε

Στην αντίπερα όχθη, η Οσασούνα εμφανίστηκε ανανεωμένη στο ντεμπούτο του προπονητή Γιαγκόμπα Αρασάτε. Η ομάδα επικράτησε με 2-0 της Σανταντέρ, σε μία νίκη που έβαλε τέλος σε ένα σερί πέντε αγωνιστικών χωρίς τρίποντο. Η επικράτηση αυτή συνοδεύτηκε από αισθητή βελτίωση στην αμυντική συμπεριφορά της ομάδας, γεγονός που δίνει νέα ώθηση ενόψει της συνέχειας.

Στην αναμέτρηση με τη Σανταντέρ, ο Μπούντιμιρ ήταν αυτός που άνοιξε το σκορ μόλις στο ένατο λεπτό του αγώνα, δίνοντας το προβάδισμα στην Οσασούνα. Λίγο πριν από τη συμπλήρωση του ενενηνταλέπτου, ο Οσαμπέλα διαμόρφωσε το τελικό αποτέλεσμα, εξασφαλίζοντας τους τρεις βαθμούς για την ομάδα. Οι φιλοξενούμενοι αναζητούν συνέχεια στο θετικό τους ξεκίνημα με τον Γιαγκόμπα Αρασάτε, παρόλο που βρίσκονται σε διαφορετική αγωνιστική κατάσταση σε σχέση με την αντίπαλό τους.

Οι εκτός έδρας επιδόσεις και η παράδοση των αναμετρήσεων

Ένα μεγάλο ερωτηματικό για την Οσασούνα αφορά την εικόνα της μακριά από την έδρα της, την Παμπλόνα. Η ομάδα έχει ηττηθεί στα τρία τελευταία εκτός έδρας παιχνίδια της, γεγονός που δημιουργεί προβληματισμό ενόψει της δύσκολης αναμέτρησης στην Ανδαλουσία. Οι δύο ομάδες διασταυρώνουν τα ξίφη τους, με τους φιλοξενούμενους να επιδιώκουν να ανατρέψουν αυτό το αρνητικό σερί στις εκτός έδρας εμφανίσεις τους.

Η πρόσφατη παράδοση προσθέτει επιπλέον ενδιαφέρον στη συνάντηση των δύο ομάδων. Στο περσινό αντίστοιχο παιχνίδι, η Σεβίλλη είχε επικρατήσει με σκορ 1-0. Ωστόμως, η Οσασούνα είχε προηγουμένως συμπληρώσει τρεις διαδοχικές επισκέψεις στην Ανδαλουσία χωρίς να γνωρίσει την ήττα, δείχνοντας ότι μπορεί να αποσπάσει θετικά αποτελέσματα στην έδρα των Ανδαλουσιανών.

Ενισχυμένες αποδόσεις για την αναμέτρηση

Για την επικείμενη αναμέτρηση μεταξύ Σεβίλλης και Οσασούνα, υπάρχουν διαθέσιμες ενισχυμένες αποδόσεις. Συγκεκριμένα, η επιλογή «Νίκη Σεβίλλης στο 1ο ημίχρονο & Under 2,5 γκολ στο 1ο ημίχρονο» προσφέρεται ενισχυμένη στο 3.10, από την αρχική απόδοση του 2.80. Αυτή η προσφορά αποτελεί μέρος των επιλογών που δίνονται για τον αγώνα.

Στο πλαίσιο των διαθέσιμων επιλογών, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν στην Elabet Bet Builders, ειδικά παικτών και όλες τις ενισχυμένες αποδόσεις στο Στοίχημα, μέσω της Ανανεωμένης Προσφοράς Γνωριμίας. Σημειώνεται ότι ισχύουν όροι και προϋποθέσεις, ενώ οι αποδόσεις ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές.

Με πληροφορίες από: Athletiko