Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στο ελληνικό μπάσκετ, μετά τον σάλο που προκάλεσαν οι αποκαλύψεις για την υπόθεση των στημένων αγώνων και την παραίτηση του προέδρου της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ), Βαγγέλη Λιόλιου. Στο επίκεντρο βρίσκεται πλέον η επόμενη ημέρα της Ομοσπονδίας, με τον υπουργό Αθλητισμού, Γιάννη Βρούτση, να έχει προγραμματίσει για τις 12:00 συνάντηση με μέλη του διοικητικού συμβουλίου της ΕΟΚ, στο γραφείο του. Βασικό αντικείμενο της συζήτησης θα είναι οι εξελίξεις γύρω από την υπόθεση που έχει προκαλέσει αναταράξεις στον χώρο του μπάσκετ, καθώς και οι κινήσεις που απαιτούνται για την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης και της αξιοπιστίας του αθλήματος.

Η παραίτηση Λιόλιου και ο σάλος στο μπάσκετ

Η κατάσταση στο ελληνικό μπάσκετ χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα σοβαρή, με τον Βαγγέλη Λιόλιο να παραιτείται από την προεδρία της Ομοσπονδίας λίγο πριν περάσει την πόρτα του ανακριτή. Στη συνέχεια, ο πρώην πρόεδρος κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος, αρνούμενος τις κατηγορίες και κάνοντας λόγο για σκευωρία.

Μέσα σε αυτό το κλίμα, οι χθεσινές εκλογικές διαδικασίες στην Ομοσπονδία χαρακτηρίστηκαν ως φαρσοκωμωδία, καθώς θεωρείται πως υπό αυτές τις συνθήκες δεν μπορεί να υπάρξει ομαλή μετάβαση στην επόμενη ημέρα. Η ΕΟΚ βρέθηκε αντιμέτωπη με τη μεγαλύτερη κρίση των τελευταίων δεκαετιών.

Το μήνυμα της κυβέρνησης και η συνάντηση Βρούτση

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο υπουργός Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης, αναμένεται να μεταφέρει στα μέλη της διοίκησης το μήνυμα της κυβέρνησης υπέρ της παραίτησης του συνόλου του διοικητικού συμβουλίου της ΕΟΚ. Στόχος είναι να ανοίξει ο δρόμος για τον ορισμό προσωρινής διοίκησης και, στη συνέχεια, τη διεξαγωγή εκλογών.

Ο υπουργός αναμένεται να επισημάνει την ανάγκη να διευκολυνθούν οι διαδικασίες για την επόμενη ημέρα της Ομοσπονδίας, δεδομένου ότι το ελληνικό μπάσκετ βρίσκεται σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη καμπή. Ωστόσο, η κυβέρνηση δεν μπορεί να επιβάλει απευθείας τις παραιτήσεις, λόγω του αυτοδιοίκητου των αθλητικών ομοσπονδιών, και οι σχετικές παρεμβάσεις αναμένεται να κινηθούν στο πλαίσιο συστάσεων και προτροπών. Ο Γιάννης Βρούτσης πέρασε το μήνυμα και από συνέντευξη που παραχώρησε το πρωί της Δευτέρας στον τηλεοπτικό σταθμό ΑΝΤ1, τονίζοντας πως η Πολιτεία διαθέτει τα απαραίτητα μέσα για να προχωρήσει στις προβλεπόμενες ενέργειες.

Η πρόταση για προσωρινή διοίκηση με αθλητές

Παράλληλα, ο Γιάννης Βρούτσης προτίθεται να προτείνει η προσωρινή διοίκηση που θα προκύψει μέσω της προβλεπόμενης δικαστικής διαδικασίας να περιλαμβάνει πρώην αθλητές και πρόσωπα με διαδρομή και αναγνώριση στον χώρο του αθλητισμού.

Μεταξύ των ονομάτων που προκρίνονται είναι αυτό του Παναγιώτη Γιαννάκη, χωρίς να υπάρχει μέχρι στιγμής οριστική απόφαση. Παράγοντες του μπάσκετ, όπως ο Δήμος Στασινόπουλος του Αμαρουσίου, έχουν ταχθεί ανοιχτά υπέρ αυτής της πρότασης, καθώς όπως ανέφερε σε ανακοίνωση που εξέδωσε, ο Π. Γιαννάκης είναι «ένας άνθρωπος που η ιστορία του έχει ταυτισθεί με την ιστορία του ελληνικού μπάσκετ».

Η εκλογή Παπανικολάου και οι αντιδράσεις

Ως απάντηση στη μεγαλύτερη κρίση των τελευταίων δεκαετιών στο ελληνικό μπάσκετ, η ΕΟΚ προχώρησε στην εκλογή ενός μέλους της ίδιας διοίκησης ως προέδρου, του Άγγελου Παπανικολάου. Αυτή η κίνηση χαρακτηρίστηκε ως διοικητικός τραγέλαφος.

Η διοίκηση της εποχής Λιόλιου καλείται να εγγυηθεί την κάθαρση από την ίδια εποχή, με τους ανθρώπους που συνδιοίκησαν την Ομοσπονδία να παρουσιάζονται τώρα ως η «επόμενη ημέρα» της. Αυτό εγείρει ερωτήματα για το κατά πόσο το ίδιο το προβληματικό σύστημα μπορεί να αναλάβει να εξυγιάνει τον εαυτό του.

Η πολιτική διαδρομή του νέου προέδρου της ΕΟΚ

Ο Άγγελος Παπανικολάου, καρδιολόγος στο επάγγελμα και με καταγωγή από το Μεσολόγγι, ασχολήθηκε με το μπάσκετ μέσω της ομάδας «Χαρίλαος Τρικούπης» της Ιεράς πόλης. Μέσω της γνωριμίας του με τον Αριστείδη Γολέμη, βρέθηκε στα πράγματα της Ομοσπονδίας την εποχή του Γιώργου Βασιλακόπουλου, οπότε και ξεκίνησαν οι υψηλές φιλοδοξίες του.

Τον Ιανουάριο του 2021, ο Άγγελος Παπανικολάου εμφανίστηκε ως υποψήφιος πρόεδρος της Ομοσπονδίας, έχοντας λάβει το χρίσμα του Γιώργου Βασιλακόπουλου για τη διαδοχή του στην ΕΟΚ. Ο ίδιος, σε συνέντευξή του εκείνη την περίοδο, είχε αναφέρει ότι άνθρωποι, «μεταξύ αυτών και ο κ. Βασιλακόπουλος», είχαν εκτιμήσει το έργο του και τον έβαλαν στη διαδικασία συμμετοχής στις εκλογές.

Στις εκλογές του 2021 δημιουργήθηκαν τρεις βασικοί πόλοι: Λιόλιος, Φασούλας και Παπανικολάου. Η υποψηφιότητα του Παπανικολάου κατακερμάτισε τις δυνάμεις που βρίσκονταν απέναντι στον Λιόλιο, με αποτέλεσμα ο Λιόλιος να κερδίσει. Στη συνέχεια, ο Άγγελος Παπανικολάου, ο οποίος είχε κατέβει απέναντι στον Λιόλιο ως επιλογή της προηγούμενης εποχής της ΕΟΚ, βρέθηκε στο πλευρό της νέας διοίκησης, συμμετέχοντας στις ενέργειες της Ομοσπονδίας. Μάλιστα, το 2024 ήταν υποψήφιος με το συνδυασμό Λιόλιου, δείχνοντας πλήρη ενσωμάτωση, και τελικά το 2026 ανέλαβε την προεδρία.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Topontiki