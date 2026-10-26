Η Μαρία Σάκκαρη αντιμετωπίζει την Γιούλια Πουντίτσεβα στον 1ο γύρο του Τόκιο

Η Μαρία Σάκκαρη ετοιμάζεται για την πρεμιέρα της στο 500άρι τουρνουά του Τόκιο, όπου θα αντιμετωπίσει τη Γιούλια Πουντίτσεβα στον 1ο γύρο. Ο αγώνας είναι προγραμματισμένος να διεξαχθεί τα ξημερώματα της Τρίτης, 27 Οκτωβρίου, σηματοδοτώντας την έναρξη της παρουσίας της Ελληνίδας τενίστριας στην ιαπωνική πρωτεύουσα.

Η πρεμιέρα της Σάκκαρη στην ιαπωνική πρωτεύουσα

Η Μαρία Σάκκαρη ξεκινά την πορεία της στο WTA 500 τουρνουά του Τόκιο. Ο αγώνας της για τον 1ο γύρο είναι προγραμματισμένος να διεξαχθεί τα ξημερώματα της Τρίτης, στις 27 Οκτωβρίου, αποτελώντας την πρώτη της αναμέτρηση στη διοργάνωση.

Η Ελληνίδα τενίστρια θα αντιμετωπίσει τη Γιούλια Πουντίτσεβα από την Ουκρανία. Η αναμέτρηση θα είναι η δεύτερη στο πρόγραμμα της ημέρας στο κεντρικό κορτ και αναμένεται να αρχίσει λίγο μετά τις 04:30 ώρα Ελλάδας, προσφέροντας θέαμα στους λάτρεις του τένις.

Το τουρνουρνά του Τόκιο, που ανήκει στην κατηγορία WTA 500, αποτελεί σημαντικό σταθμό για τις αθλήτριες στην προσπάθειά τους για βαθμούς και τίτλους. Η Σάκκαρη στοχεύει σε μία επιτυχημένη παρουσία στην ιαπωνική πρωτεύουσα, ξεκινώντας με θετικό πρόσημο.

Η προϊστορία των αναμετρήσεων με την Πουντίτσεβα

Η αναμέτρηση της Μαρίας Σάκκαρη με τη Γιούλια Πουντίτσεβα θα είναι η πέμπτη φορά που οι δύο αθλήτριες θα βρεθούν αντιμέτωπες στα κορτ. Η Σάκκαρη διατηρεί ένα θετικό προβάδισμα στις μεταξύ τους συναντήσεις, με τρεις νίκες έναντι μίας της Ουκρανής αντιπάλου της.

Η πιο πρόσφατη νίκη της Μαρίας Σάκκαρη επί της Πουντίτσεβα καταγράφηκε στο τουρνουά του Bad Homburg, το οποίο διεξήχθη το 2025. Αυτή η νίκη ενίσχυσε το θετικό σερί της Ελληνίδας τενίστριας απέναντι στην Ουκρανή, δείχνοντας την αγωνιστική της υπεροχή.

Η μοναδική φορά που η Γιούλια Πουντίτσεβα κατάφερε να επικρατήσει της Σάκκαρη ήταν το 2016, σε αγώνα που διεξήχθη επίσης στο Τόκιο. Έκτοτε, η Μαρία Σάκκαρη παραμένει αήττητη στις επόμενες τρεις συναντήσεις τους, επιβεβαιώνοντας την ανωτερότητά της στις πρόσφατες αναμετρήσεις και δημιουργώντας θετική ψυχολογία.

Η επόμενη πρόκληση στον δεύτερο γύρο

Η νικήτρια της αναμέτρησης μεταξύ της Μαρίας Σάκκαρη και της Γιούλια Πουντίτσεβα θα προκριθεί στον δεύτερο γύρο του τουρνουά. Εκεί, την περιμένει μία ιδιαίτερα δυνατή αντίπαλος, η Νο1 του κόσμου, Έλενα Ριμπάκινα, η οποία αποτελεί μία από τις κορυφαίες τενίστριες παγκοσμίως.

Η Έλενα Ριμπάκινα βρίσκεται σε εξαιρετική φόρμα, καθώς προέρχεται από την πρόσφατη κατάκτηση του τίτλου σε ένα άλλο 500άρι τουρνουά. Συγκεκριμένα, η Ριμπάκινα επικράτησε στο τουρνουά που διεξήχθη στο Νίγκμπο της Κίνας, επιβεβαιώνοντας την κυριαρχία της στην παγκόσμια κατάταξη και την αγωνιστική της ετοιμότητα.

Η προοπτική μιας αναμέτρησης με την κορυφαία τενίστρια του κόσμου στον δεύτερο γύρο προσδίδει επιπλέον ενδιαφέρον στην πορεία της Σάκκαρη στο Τόκιο. Και οι δύο αθλήτριες, Σάκκαρη και Πουντίτσεβα, θα επιδιώξουν τη νίκη στον πρώτο γύρο, ώστε να διεκδικήσουν την πρόκριση απέναντι στην Ριμπάκινα, σε ένα ενδεχόμενο παιχνίδι υψηλού επιπέδου.

Με πληροφορίες από: Gazzetta