Έντονη αντίδραση των Fentagin προς τη διοίκηση του Ατρομήτου: «Δεν πάει άλλο»

Οι οργανωμένοι οπαδοί του Ατρομήτου, Fentagin, εξέδωσαν μία ανακοίνωση με την οποία άσκησαν δριμεία κριτική στη διοίκηση του συλλόγου. Η αντίδραση αυτή έρχεται ως απάντηση στην προβληματική εικόνα που παρουσιάζει η ομάδα στις πρώτες αγωνιστικές του πρωταθλήματος. Η αγανάκτηση των φιλάθλων είναι έκδηλη, καθώς ο Ατρόμητος παραμένει χωρίς νίκη εδώ και επτά σερί παιχνίδια.

Η ήττα από τον Άρη και το αρνητικό σερί

Η τελευταία ήττα που προκάλεσε την αντίδραση των Fentagin σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής (26/10), όταν ο Ατρόμητος ηττήθηκε με σκορ 3-1 από τον Άρη στο «Κλ. Βικελίδης». Αυτό το αποτέλεσμα επέκτεινε το αρνητικό σερί της ομάδας, η οποία δεν έχει καταφέρει να σημειώσει νίκη για επτά συνεχόμενες αγωνιστικές στο φετινό πρωτάθλημα.

Τα συνεχή ανεπιτυχή αποτελέσματα έχουν δημιουργήσει έντονο προβληματισμό τόσο εντός της ομάδας όσο και μεταξύ των οπαδών της, με τους τελευταίους να αντιδρούν βγάζοντας μία ανακοίνωση, με την οποία άσκησαν δριμεία κριτική στη διοίκηση για την εικόνα που παρουσιάζει φέτος το κλαμπ.

Ερωτήματα για την υπομονή και την ανοχή του κόσμου

Στην ανακοίνωσή τους, οι οργανωμένοι οπαδοί έθεσαν μια σειρά από ρητορικά ερωτήματα, αναδεικνύοντας την εξάντληση της υπομονής τους. «Πόση υπομονή να κάνει ακόμα ο κόσμος στο όνομα του "καλού και της ηρεμίας της ομάδας";» αναρωτήθηκαν, υπογραμμίζοντας την κόπωση από την τρέχουσα κατάσταση.

Επιπλέον, οι Fentagin τόνισαν την ανάγκη να σταματήσει η ανοχή και ο συμβιβασμός με μια κατάσταση που, όπως ανέφεραν, «προσβάλλει την αξιοπρέπειά του, την ιστορία και τη φανέλα της ομάδας του που εχει δώσει τα πάντα». Αυτή η δήλωση υποδηλώνει την αίσθηση ότι η σημερινή πορεία δεν συνάδει με το παρελθόν και τις αξίες του συλλόγου.

Μια ομάδα χωρίς πλάνο και προσωπικότητα

Οι Fentagin περιέγραψαν την ομάδα ως «χωρίς πλάνο, χωρίς πάθος, χωρίς κίνητρο και, πάνω απ’ όλα, χωρίς την παραμικρή αίσθηση ευθύνης απέναντι στον κόσμο της». Αυτή η κριτική εστιάζει στην έλλειψη βασικών στοιχείων που θα έπρεπε να χαρακτηρίζουν έναν επαγγελματικό σύλλογο.

Συνεχίζοντας την κριτική, οι οπαδοί έκαναν λόγο για μια ομάδα «χωρίς προσωπικότητα, χωρίς αγωνιστική ταυτότητα, χωρίς εγωισμό και αξιοπρέπεια». Παρατήρησαν ότι η ομάδα «παρακολουθεί την ίδια της την κατρακύλα χωρίς να δείχνει τη στοιχειώδη διάθεση να αντιδράσει», γεγονός που εντείνει την απογοήτευση των φιλάθλων.

Η στάση των ποδοσφαιριστών στο γήπεδο

Η ανακοίνωση δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στην απόδοση των ποδοσφαιριστών. Οι Fentagin έκαναν λόγο για «ποδοσφαιριστές που αγωνίζονται χωρίς ένταση, χωρίς ψυχή, χωρίς να δείχνουν ότι αντιλαμβάνονται το βάρος της φανέλας». Η έλλειψη πάθους και η αδυναμία να αντιληφθούν τη σημασία της φανέλας αποτελούν κεντρικά σημεία της κριτικής τους.

Επιπλέον, οι οπαδοί εξέφρασαν την άποψη ότι οι παίκτες «μοιάζουν να έχουν συμβιβαστεί με τη μετριότητα, που δεν μπαίνουν στη φωτιά, που δεν βγάζουν αντίδραση». Αυτή η περιγραφή υποδηλώνει μια έλλειψη μαχητικότητας και αγωνιστικού πνεύματος, κάτι που έρχεται σε αντίθεση με την προσπάθεια που καταβάλλει ο κόσμος.

Ο εφιάλτης του υποβιβασμού και το τελικό μήνυμα

Οι Fentagin εξέφρασαν την ανησυχία τους για το ενδεχόμενο υποβιβασμού, δηλώνοντας: «Δεν γίνεται κάθε χρόνο να ζούμε τον ίδιο εφιάλτη. Δεν γίνεται να βλέπουμε την ομάδα να βυθίζεται σε κάθε επίπεδο, να φλερτάρει με τον υποβιβασμό και να καλούμαστε διαρκώς να κάνουμε υπομονή, να δείχνουμε κατανόηση και να βάζουμε πλάτη για τα πάντα». Οι οπαδοί τονίζουν ότι ο κόσμος συνεχίζει να πονάει, να αγωνιά και να στηρίζει, περιμένοντας να δει αντίστοιχη προσπάθεια και πάθος μέσα στο γήπεδο.

Το μήνυμα των οργανωμένων οπαδών προς τη διοίκηση του Ατρομήτου ήταν σαφές και κατηγορηματικό: «ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΗ Η ΕΙΚΟΝΑ ΠΟΥ ΑΡΜΟΖΕΙ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΑΣ. ΔΕΝ ΠΑΕΙ ΑΛΛΟ!». Αυτή η φράση συνοψίζει την οργή και την απαίτηση για άμεσες αλλαγές, καθώς η τρέχουσα κατάσταση θεωρείται μη αποδεκτή για την ιστορία και την αξιοπρέπεια του συλλόγου.

Με πληροφορίες από: Gazzetta