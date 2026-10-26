Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το τρίαθλο TRIPELTRI του ΙΩΝΑ ΑμεΑ στο ΟΑΚΑ

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε για έκτη φορά ο αγώνας τριάθλου TRIPELTRI, τον οποίο διοργάνωσε ο Σύλλογος ΙΩΝΑΣ ΑμεΑ στις εγκαταστάσεις του ΟΑΚΑ. Πρόκειται για μια ξεχωριστή διοργάνωση, μοναδική στο είδος της στην Ελλάδα, που διαφοροποιείται από τους συνηθισμένους αγώνες τριάθλου στον τρόπο διεξαγωγής της, προσφέροντας στους συμμετέχοντες μια ιδιαίτερη αγωνιστική εμπειρία. Η εκδήλωση προσέλκυσε πλήθος αθλητών, τόσο ενηλίκων όσο και παιδιών, αναδεικνύοντας τις αξίες του αθλητισμού και της συμπερίληψης.

Η διεξαγωγή των αγώνων και οι συμμετοχές

Η πρώτη εκκίνηση του αγώνα δόθηκε στις 8:15 το πρωί, με την απόσταση Endurance να ανοίγει το πρόγραμμα. Ακολούθησαν το Aquathlon, καθώς και οι αγώνες της απόστασης Sprint, τόσο για τις γυναίκες όσο και για τους άνδρες. Η διοργάνωση περιλάμβανε ένα ευρύ φάσμα αγωνισμάτων, καλύπτοντας διαφορετικές κατηγορίες και επίπεδα αθλητών.

Ιδιαίτερα μεγάλη ήταν η συμμετοχή στον παιδικό αγώνα Aquathlon, όπου οι μικροί αθλητές είχαν την ευκαιρία να ζήσουν τη χαρά της συμμετοχής και του αθλητισμού. Η παρουσία τόσων παιδιών έδωσε έναν ξεχωριστό τόνο στην εκδήλωση, τονίζοντας τη σημασία της ενεργού συμμετοχής στον αθλητισμό από νεαρή ηλικία.

Ο Ολυμπιονίκης Απόστολος Χρήστου και οι απονομές

Μια ευχάριστη έκπληξη περίμενε τα παιδιά κατά τη διάρκεια των απονομών, καθώς στον χώρο βρέθηκε ο Ολυμπιονίκης της κολύμβησης Απόστολος Χρήστου. Ο Έλληνας Ολυμπιονίκης απένειμε στα παιδιά τα αναμνηστικά μετάλλια του αγώνα και φωτογραφήθηκε μαζί τους, χαρίζοντάς τους μια ξεχωριστή στιγμή που σίγουρα θα θυμούνται για πολύ καιρό. Οι απονομές πραγματοποιήθηκαν μπροστά από την ελιά που έχει φυτευτεί σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, μπροστά από το κλειστό κολυμβητήριο του ΟΑΚΑ.

Ο Απόστολος Χρήστου, ο οποίος είναι πρεσβευτής του Συλλόγου ΙΩΝΑΣ ΑμεΑ, στηρίζει διαχρονικά το έργο του και συμμετέχει ενεργά σε πολλές από τις δράσεις του. Μέσα από την παρουσία του, αναδεικνύει τις αξίες του αθλητισμού, της προσφοράς και της συμπερίληψης, αποτελώντας ένα πρότυπο για τους νέους αθλητές και όχι μόνο.

Τα ξεχωριστά έπαθλα και οι ομαδικές συμμετοχές

Τα ξεχωριστά αναμνηστικά έπαθλα της διοργάνωσης δημιουργήθηκαν και κατασκευάστηκαν από τον αθλητή ΑμεΑ του ΙΩΝΑ, Δημήτρη Λίτσιο, προσδίδοντας μια επιπλέον συμβολική αξία στα βραβεία. Η χειροποίητη δημιουργία των επάθλων υπογραμμίζει το πνεύμα της συμμετοχής και της προσφοράς που διαπνέει τον Σύλλογο.

Η διοργάνωση ολοκληρώθηκε με το ομαδικό αγώνισμα, στο οποίο συμμετείχαν συνολικά 15 ομάδες. Ξεχωριστή θέση είχαν τρεις μεικτές ομάδες, οι οποίες αποτελούνταν από αθλητές με και χωρίς αναπηρία του Συλλόγου ΙΩΝΑΣ. Αυτή η σύνθεση των ομάδων ενίσχυσε το μήνυμα της ισότητας και της συνεργασίας στον αθλητισμό.

Στις μικτές ομάδες συμμετείχαν επίσης οι δίδυμες αθλήτριες της καλλιτεχνικής κολύμβησης και πρωταθλήτριες Ευρώπης, Άννα-Μαρία και Ειρήνη Αλεξανδρή. Μαζί τους αγωνίστηκαν και οι Έλληνες πρωταθλητές κολύμβησης Μάριος Ζαφειρόπουλος, Μάξιμος Αϊβατίδης και Άθως Τσάκωνας, δίνοντας με την παρουσία τους έναν ακόμη ξεχωριστό συμβολισμό στη διοργάνωση. Η συμμετοχή τους ανέδειξε τη σημασία της αλληλεγγύης και της υποστήριξης μεταξύ των αθλητών.

Στήριξη και παροχές στους αθλητές

Στον χώρο της διοργάνωσης υπήρχε το περίπτερο της Arla Protein, ενώ η εταιρεία Dole προσέφερε μπανάνες στους αθλητές για την ενέργειά τους. Παράλληλα, η εταιρεία Dryforce, με τη χρήση εξειδικευμένου εξοπλισμού, ανέλαβε τον καθαρισμό των κρανών και των παπουτσιών των αθλητών μετά την ολοκλήρωση του αγώνα, προσφέροντας μια πρακτική και χρήσιμη υπηρεσία.

Την αποθεραπεία και την αποκατάσταση των αθλητών ανέλαβε το Φυσικοθεραπευτήριο του Γιώργου Γκούντα, διασφαλίζοντας την ευεξία και την ταχεία ανάκαμψη των συμμετεχόντων μετά την έντονη αγωνιστική προσπάθεια. Η συνολική υποστήριξη από τους χορηγούς και τους επαγγελματίες υγείας συνέβαλε στην άρτια διεξαγωγή του τριάθλου.

Με πληροφορίες από: Gazzetta