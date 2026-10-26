Η Σαχτάρ τίμησε Ουκρανό βετεράνο στρατιωτικό πριν από αγώνα

Η Σαχτάρ Ντόνετσκ προέβη σε μια αξιόλογη και συμβολική κίνηση, τιμώντας έναν Ουκρανό βετεράνο στρατιωτικό πριν από την έναρξη του αγώνα της με τη Ζόρια. Η ενέργεια αυτή πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του ουκρανικού πρωταθλήματος, αναδεικνύοντας την αναγνώριση της προσφοράς του στρατιωτικού στη χώρα. Ο βετεράνος παρέλαβε μια φανέλα του συλλόγου και του δόθηκε η τιμή να πραγματοποιήσει ο ίδιος την εναρκτήρια σέντρα της αναμέτρησης.

Η αναγνώριση του βετεράνου Στανισλάβ Προτσένκο

Ο στρατιωτικός που τιμήθηκε από την ουκρανική ομάδα είναι ο Στανισλάβ Προτσένκο. Ο Προτσένκο είναι βετεράνος των Ουκρανικών Ενόπλων Δυνάμεων, έχοντας υπηρετήσει τη χώρα του σε κρίσιμες στιγμές. Η Σαχτάρ Ντόνετσκ, αναγνωρίζοντας τη θυσία και την αφοσίωσή του, αποφάσισε να τον τιμήσει με αυτόν τον ιδιαίτερο τρόπο.

Η τιμητική αυτή κίνηση έλαβε χώρα πριν από τη σέντρα του παιχνιδιού της Σαχτάρ με τη Ζόρια. Η παρουσία του Στανισλάβ Προτσένκο στο γήπεδο και η συμμετοχή του στην έναρξη του αγώνα αποτέλεσε μια σημαντική στιγμή για τον ίδιο, αλλά και για το κοινό που παρακολουθούσε την αναμέτρηση.

Ο τραυματισμός και η προσφορά του

Ο Στανισλάβ Προτσένκο υπέστη σοβαρό τραυματισμό κατά τη διάρκεια του πολέμου. Συγκεκριμένα, έχασε το χέρι του έπειτα από πυρά όλμων, ενώ υπηρετούσε ως στρατιώτης αναγνώρισης στην περιοχή του Μπαχμούτ. Ο τραυματισμός του αποτελεί μια απτή απόδειξη της προσωπικής του θυσίας για την υπεράσπιση της Ουκρανίας.

Η προσφορά του στη χώρα αναγνωρίστηκε από τη Σαχτάρ Ντόνετσκ, η οποία θέλησε να τον ευχαριστήσει δημόσια. Η χειρονομία του συλλόγου να του χαρίσει μια φανέλα και να τον καλέσει να κάνει τη σέντρα, υπογράμμισε τη σημασία της αναγνώρισης των βετεράνων στρατιωτικών και της συμβολής τους.

Η συμμετοχή του στην ομάδα ακρωτηριασμένων Shakhtar Stalevi

Ο Στανισλάβ Προτσένκο δεν είναι απλώς ένας βετεράνος, αλλά και ενεργό μέλος της αθλητικής κοινότητας. Από τον Μάρτιο του 2025, ο ίδιος συμμετέχει ενεργά στη Shakhtar Stalevi, μια ειδική ομάδα ποδοσφαίρου. Αυτή η ομάδα δημιουργήθηκε από τον σύλλογο της Σαχτάρ Ντόνετσκ ειδικά για στρατιώτες και πολίτες που έχουν χάσει άκρα.

Η Shakhtar Stalevi προσφέρει μια πλατφόρμα για άτομα με ακρωτηριασμούς να συνεχίσουν να ασχολούνται με τον αθλητισμό, προωθώντας την επανένταξη και την ψυχολογική υποστήριξη. Η συμμετοχή του Προτσένκο στην ομάδα αυτή αναδεικνύει τη δύναμη της θέλησης και το πνεύμα του αθλητισμού, ακόμη και μετά από σοβαρούς τραυματισμούς.

Ο αγώνας του ουκρανικού πρωταθλήματος

Η τιμητική εκδήλωση έλαβε χώρα πριν από την έναρξη του αγώνα μεταξύ της Σαχτάρ Ντόνετσκ και της Ζόρια. Η αναμέτρηση αυτή διεξήχθη στο πλαίσιο του ουκρανικού πρωταθλήματος. Το παιχνίδι ολοκληρώθηκε χωρίς τέρματα, με το τελικό σκορ να είναι 0-0.

Η Σαχτάρ Ντόνετσκ είναι ένας γνωστός σύλλογος στην ευρωπαϊκή σκηνή. Μάλιστα, είναι η ομάδα που αντιμετώπισε την ΑΕΚ στο Champions League. Η κίνηση της Σαχτάρ να τιμήσει τον βετεράνο στρατιωτικό πριν από έναν επίσημο αγώνα, προσδίδει επιπλέον βαρύτητα στην πρωτοβουλία της και στέλνει ένα μήνυμα αναγνώρισης και σεβασμού.

Με πληροφορίες από: Gazzetta