Με Έλληνες διαιτητές και ξένους VARίστες τα ντέρμπι του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας

Η εβδομάδα που μόλις ξεκίνησε είναι αφιερωμένη στο Superbet Κύπελλο Ελλάδας, με την ΕΠΟ να γνωστοποιεί τους ορισμούς διαιτητών που αποφάσισε η Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας (ΚΕΔ) για την 4η αγωνιστική της διοργάνωσης. Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις, σε όλες τις αναμετρήσεις θα σφυρίξουν Έλληνες διαιτητές. Ωστόσο, μια σημαντική διαφοροποίηση αφορά την παρουσία ξένων διαιτητών στο VAR, οι οποίοι θα βρίσκονται αποκλειστικά στα δύο ντέρμπι της Τετάρτης, 28 Οκτωβρίου 2026: το ΠΑΟΚ – ΑΕΚ και το Παναθηναϊκός – Άρης.

Οι ορισμοί για τα ντέρμπι του κυπέλλου

Η Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας όρισε Έλληνες διαιτητές για τα δύο μεγάλα παιχνίδια της 4ης αγωνιστικής του Κυπέλλου Ελλάδος. Πρόκειται για την αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ στην Τούμπα και αυτή του Παναθηναϊκού με τον Άρη στο ΟΑΚΑ. Η απόφαση αυτή υπογραμμίζει την εμπιστοσύνη στους Έλληνες ρέφερι για τη διεύθυνση των αγώνων.

Παράλληλα, η ΚΕΔ προχώρησε στον ορισμό ξένων VAR και AVAR για αμφότερα τα ντέρμπι, ενισχύοντας έτσι το αίσθημα δικαιοσύνης και διαφάνειας στις κρίσιμες φάσεις των αναμετρήσεων. Αυτή η πρακτική εφαρμόζεται μόνο στα παιχνίδια υψηλού ενδιαφέροντος.

Το παιχνίδι ΠΑΟΚ – ΑΕΚ

Στην αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ, η οποία θα διεξαχθεί στην Τούμπα στις 20:30 την Τετάρτη 28 Οκτωβρίου 2026, κεντρικός διαιτητής ορίστηκε ο Άγγελος Ευαγγέλου. Τον πλαισιώνουν ως βοηθοί διαιτητές οι Καραγκιζόπουλος και Χριστοδούλου, ενώ καθήκοντα τέταρτου διαιτητή θα εκτελέσει ο Παπαπέτρου.

Στο σύστημα VAR, την ευθύνη θα έχει ο Ιταλός Μίκαελ Φάμπρι, ο οποίος θα συνεργαστεί με τον Σαντόρο, που ορίστηκε ως AVAR. Η παρουσία του ξένου VARίστα αναμένεται να συμβάλει στην ομαλή διεξαγωγή του αγώνα και στην αποφυγή λαθών σε κρίσιμες αποφάσεις.

Η αναμέτρηση Παναθηναϊκός – Άρης

Για το παιχνίδι μεταξύ Παναθηναϊκού και Άρη, που θα φιλοξενηθεί στο ΟΑΚΑ στις 17:30 της ίδιας ημέρας, δηλαδή την Τετάρτη 28 Οκτωβρίου 2026, διαιτητής ορίστηκε ο Αλέξανδρος Τσακαλίδης. Οι βοηθοί του θα είναι οι Κωσταράς και Παπαδάκης, ενώ ο Φίτσας αναλαμβάνει τον ρόλο του τέταρτου διαιτητή.

Στο VAR της αναμέτρησης, η ΚΕΔ επέλεξε τον Ολλανδό Πολ Φαν Μπούκελ (ο οποίος αναφέρεται και ως Πάουλους Φαν Μπέκελ σε μία από τις πηγές), με τον Μάνσοτ να εκτελεί χρέη AVAR. Και σε αυτή την περίπτωση, η επιλογή ξένου VARίστα στοχεύει στην ενίσχυση της διαιτητικής ομάδας.

Άλλες αναμετρήσεις της 4ης αγωνιστικής

Πέρα από τα δύο ντέρμπι, η ΚΕΔ ανακοίνωσε τους ορισμούς και για άλλες σημαντικές αναμετρήσεις του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας. Στο παιχνίδι Μαρκό – Ολυμπιακός, το οποίο είναι προγραμματισμένο για τις 15:00, κεντρικός διαιτητής θα είναι ο Κωνσταντίνος Κατοίκος. Τους βοηθούς του αποτελούν οι Μπουξμπάουμ και Οικονόμου, ενώ ο Ανδρικόπουλος ορίστηκε ως τέταρτος διαιτητής. Για το VAR αυτής της αναμέτρησης, ορίστηκαν οι Κουμπαράκης και Ντάουλας.

Επιπλέον, γνωστοποιήθηκαν και οι ομάδες διαιτητών για άλλα παιχνίδια της διοργάνωσης. Σε μία από αυτές τις αναμετρήσεις, ο Κόκκινος ορίστηκε ως διαιτητής, με βοηθούς τους Μάτσας και Αραμακόλα, και τέταρτο διαιτητή τον Γιουματζίδη. Στο VAR αυτού του αγώνα θα βρίσκονται οι Βεργέτης και Κατοίκος.

Τέλος, για μία ακόμη αναμέτρηση, ο Κατόπης θα είναι ο κεντρικός διαιτητής, με βοηθούς τους Μαυροκορδόπουλο και Κλεπετσάνη. Τέταρτος διαιτητής ορίστηκε ο Τσιμεντερίδης, ενώ στο VAR αυτού του αγώνα θα είναι οι Παπαδόπουλος και Μέγας.

Με πληροφορίες από: Newsit, Gazzetta