Ραγδαίες εξελίξεις στο ελληνικό μπάσκετ και συναρπαστική 4η αγωνιστική της GBL

Ο Αντώνης Καλκαβούρας σχολίασε τις ραγδαίες εξελίξεις που σημειώνονται στο ελληνικό μπάσκετ, εστιάζοντας τόσο στην διοικητική κατάσταση της ΕΟΚ όσο και στην εξέλιξη του πρωταθλήματος. Παρά την αρνητική περιρρέουσα ατμόσφαιρα, η 4η αγωνιστική της GBL χάρισε ένα ακόμη συναρπαστικό διήμερο στους φιλάθλους. Οι εξελίξεις στην ομοσπονδία θεωρούνται μείζονος σημασίας για το μέλλον του αθλήματος.

Διοικητικές εξελίξεις στην ΕΟΚ

Ο σχολιαστής υπογράμμισε ότι η επόμενη μέρα στη διοίκηση της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, ή αλλιώς η επίτευξη κάθαρσης στο ελληνικό μπάσκετ, έχει πολύ μεγαλύτερο ενδιαφέρον από τα γεγονότα που εκτυλίχθηκαν στα επτά γήπεδα της GBL το Σαββατοκύριακο. Η ανάγκη για περιφρούρηση του αθλήματος με υγιή και καθαρό τρόπο αποτελεί προτεραιότητα.

Στο πλαίσιο των εξελίξεων, ο αθλητικός νόμος επιτρέπει στη διοίκηση της ομοσπονδίας να συνεχίσει τη θητεία της, επιλέγοντας νέο πρόεδρο. Ο Άγγελος Παπανικολάου αναλαμβάνει τη θέση αυτή, μετά την παραίτηση του Βαγγέλη Λιόλιου. Η παραίτηση του κ. Λιόλιου έγινε πριν καν δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για την έκπτωσή του από το αξίωμα.

Η αρνητική ατμόσφαιρα και το πλήγμα στο οικοσύστημα

Ο Αντώνης Καλκαβούρας εξέφρασε την ανησυχία του για το πλήγμα που προκλήθηκε στο οικοσύστημα του μπάσκετ. Συγκεκριμένα, ανέφερε ότι η ματαιοδοξία, η αλαζονεία και η απληστία μεμονωμένων ανθρώπων έβαλαν τους εαυτούς τους πάνω από θεσμούς, κανόνες, αλλά προπάντων πάνω από την ίδια την κοινωνία.

Αυτή η κατάσταση οδήγησε σε «βρωμιά» που λυμαινόταν τον χώρο, προκαλώντας άρση της εμπιστοσύνης για όλο το υπάρχον οικοδόμημα. Υπάρχει επίσης ανησυχία για ενδεχόμενη ακυβερνησία και χάος, τα οποία θα μπορούσαν να οδηγήσουν το άθλημα σε ακόμη χειρότερη θέση. Η ανάγκη για προστασία του αθλήματος από τέτοιες καταστάσεις είναι επιτακτική.

Συναρπαστική 4η αγωνιστική της GBL

Παρά τις διοικητικές αναταράξεις, η 1η δόση της 4ης αγωνιστικής της GBL προσέφερε ενδιαφέροντα παιχνίδια. Ο σχολιαστής ανέφερε ότι «μετακινούμενος» διαδικτυακά από γήπεδο σε γήπεδο, διαπίστωσε μια «ωραία μπασκετική κατάσταση» που έχει δημιουργηθεί στο πρωτάθλημα. Αυτό το διήμερο αγώνων απέδειξε ότι το μπάσκετ συνεχίζει να προσφέρει συγκινήσεις στους φιλάθλους, εν μέσω των ραγδαίων εξελίξεων.

Εν μέσω των ραγδαίων εξελίξεων, ο σχολιαστής προχώρησε σε σχολιασμό των σημαντικότερων γεγονότων που σημάδεψαν την 4η αγωνιστική του πρωταθλήματος, αναδεικνύοντας τις επιδόσεις των ομάδων και των παικτών.

Το παιχνίδι στην Πάτρα: Προμηθέας - Πρωταθλητές

Στην Πάτρα διεξήχθη το πιο αδιάφορο ματς του διημέρου, όπου οι πρωταθλητές επέδειξαν σοβαρότητα και συγκέντρωση στο ανασταλτικό κομμάτι. Κατέγραψαν την καλύτερη αμυντική επίδοση της σεζόν, δεχόμενοι μόλις 45 πόντους. Σε δύο αγώνες, μέσα σε λιγότερο από 48 ώρες, οι πρωταθλητές είχαν μέσο παθητικό 53 πόντων.

Οι γηπεδούχοι, ο Προμηθέας, αγωνίστηκαν χωρίς πέντε παίκτες, συγκεκριμένα τους Ν. Γουίλιαμς, Έβανς, Κάθμπερτσον, Κουρουπάκη και Καπετάκη. Αυτή η απουσία βασικών παικτών οδήγησε την ομάδα σε 19 λάθη και σε ένα χαμηλό ποσοστό ευστοχίας εντός πεδιάς, μόλις 26,6%. Το τελικό σκορ ήταν 45-85, με διαφορά 40 πόντων.

Διαχείριση χρόνου και ευκαιρίες για παίκτες

Λόγω της εξέλιξης του αγώνα στην Πάτρα και εν όψει της 3ης «διαβολοβδομάδας» μέσα σε έναν μήνα, ο προπονητής των πρωταθλητών, Γιώργος Μπαρτζώκας, είχε την ευκαιρία να μην επιβαρύνει τους βασικούς του παίκτες. Οι Βεζένκοβ, Μίλερ-ΜακΙντάιρ, Τζόσεφ, Γουορντ και Παπανικολάου, οι οποίοι είχαν αγωνιστεί από 24 έως 34 λεπτά στον προηγούμενο αγώνα κόντρα στην Φενέρ, πήραν ανάσες.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μοίρασε τον υπόλοιπο χρόνο συμμετοχής, δίνοντας ευκαιρίες σε άλλους παίκτες. Ο Εντιάι αξιοποίησε την ευκαιρία αυτή, σημειώνοντας 19 πόντους, 4 ριμπάουντ και 3 κλεψίματα με 7/9 σουτ, βρίσκοντας ξανά τον ρυθμό του. Ο Προμηθέας, με τόσα προβλήματα και υπό το βάρος του σκανδάλου που έχει ξεσπάσει, δεν μπορεί να κριθεί από ένα ματς που κρίθηκε με τόσο μεγάλη διαφορά.

Με πληροφορίες από: Gazzetta