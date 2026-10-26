Λάζαρος Παπαδόπουλος: Καταγγελίες για πιέσεις και εξώδικα εν μέσω σκανδάλου στο μπάσκετ

Σε σοβαρές καταγγελίες προχώρησε ο Λάζαρος Παπαδόπουλος, αναφορικά με πιέσεις που δέχθηκε ο ίδιος και οι συνεργάτες του για να διακόψουν τη λειτουργία του Low Post Ref, μιας ανεξάρτητης πλατφόρμας αξιολόγησης διαιτητών που φιλοξενείται στο κανάλι του στο Youtube. Οι αποκαλύψεις αυτές έρχονται στο φως εν μέσω του μεγάλου σκανδάλου των στημένων αγώνων στο ελληνικό μπάσκετ, το οποίο συνεχίζει να προκαλεί αναταράξεις με νέες εξελίξεις καθημερινά.

Καταγγελίες για πιέσεις και απειλές

Ο Λάζαρος Παπαδόπουλος αποκάλυψε λεπτομέρειες για τον τρόπο με τον οποίο «κινήθηκε όλο αυτό το σύστημα» εναντίον του ίδιου και του καναλιού του, με στόχο να τους κλείσει. Συγκεκριμένα, ανέφερε ότι πριν ακόμα ξεσπάσει το σκάνδαλο, όταν το Low Post προσπάθησε να δημιουργήσει ένα ανεξάρτητο σύστημα αξιολόγησης των διαιτητών, το Low Post Ref, αντιμετώπισε εξώδικα, νομικές απειλές και τηλεφωνήματα που ζητούσαν να σταματήσουν την πρωτοβουλία αυτή.

Η πλατφόρμα Low Post Ref δημιουργήθηκε με σκοπό να προσφέρει μια ανεξάρτητη αξιολόγηση των σφυριγμάτων στους αγώνες της Α1 κατηγορίας. Για τον σκοπό αυτό, χρησιμοποιούνται ανεξάρτητοι διαιτητές και συγκεκριμένα κριτήρια. Η αξιολόγηση δεν περιορίζεται στο αν ένα φάουλ ήταν σωστό ή λάθος, αλλά επεκτείνεται στην εξέταση της θέσης των διαιτητών, του rotation, των επικαλύψεων και της συνολικής διαχείρισης του παιχνιδιού. Ο βασικός στόχος της πρωτοβουλίας είναι η εκπαίδευση του φίλαθλου κοινού, η ενίσχυση της διαφάνειας και η συμβολή στη βελτίωση της διαιτησίας.

Το σκάνδαλο των στημένων αγώνων και οι εμπλεκόμενοι

Το σκάνδαλο των στημένων αγώνων στο ελληνικό μπάσκετ έχει λάβει πλέον τη μορφή χιονοστιβάδας, με συνεχείς αποκαλύψεις. Στο πλαίσιο αυτό, οι Βαγγέλης Λιόλιος, Πέτρος Παπαπέτρου και Γιώργος Μαυραγάνης έχουν ήδη κριθεί προφυλακιστέοι για την υπόθεση. Η δικαστική διερεύνηση συνεχίζεται με εντατικούς ρυθμούς.

Επιπλέον, σήμερα Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, αναμένεται να οδηγηθούν στον Ανακριτή για να απολογηθούν η διαιτητής Βάσω Τσαρούχα, ο ειδικός σύμβουλος διαιτησίας Ηλίας Κορομηλάς, καθώς και ο πρώην διαιτητής και μέλος της ΚΕΔ, Τάσος Πηλοΐδης. Οι εξελίξεις αυτές υπογραμμίζουν το βάθος και την έκταση του προβλήματος που έχει ανακύψει στον χώρο του ελληνικού μπάσκετ.

Η αντίδραση της Ομοσπονδίας των Διαιτητών

Ο Λάζαρος Παπαδόπουλος αναφέρθηκε και στην αντίδραση της Ομοσπονδίας των Διαιτητών απέναντι στην πρωτοβουλία του Low Post Ref. Όπως δήλωσε, η Ομοσπονδία δεν προσέγγισε την ομάδα του για να ενημερωθεί για τον τρόπο λειτουργίας τους, ούτε ζήτησε τη μεθοδολογία που ακολουθούν. Αντιθέτως, του απέστειλε εξώδικα προσωπικά, τα οποία κοινοποιήθηκαν και στον Αθλητικό Εισαγγελέα.

Αυτή η ενέργεια, σύμφωνα με τον Παπαδόπουλο, έρχεται σε αντίθεση με τον σκοπό της πλατφόρμας που είναι η βελτίωση και η διαφάνεια. Ο ίδιος εξέφρασε την απορία του για την άρνηση συνεργασίας ή έστω την ενημέρωση από την πλευρά της Ομοσπονδίας, επισημαίνοντας την επιλογή της νομικής οδού ως πρώτη αντίδραση.

Η περίπτωση του κυρίου Μπούσια

Στο πλαίσιο των καταγγελιών του, ο Λάζαρος Παπαδόπουλος αναφέρθηκε και στον κύριο Μπούσια, ο οποίος είναι ένας από τους τρεις μάρτυρες υπεράσπισης που κάλεσε ο Βαγγέλης Λιόλιος στον ανακριτή. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, ο κύριος Μπούσιας κατέθεσε σχετικά με τον τρόπο επιλογής και αξιολόγησης των διαιτητών. Το θέμα αυτό είναι ακριβώς το ίδιο για το οποίο ο Παπαδόπουλος είχε δεχθεί εξώδικα.

Ο πρώην καλαθοσφαιριστής τόνισε ότι δεν υποστηρίζει πως ο κύριος Μπούσιας έκανε κάτι παράνομο. Ωστόσο, επισήμανε ότι ο κύριος Μπούσιας «διάλεξε πλευρά». Συγκεκριμένα, όταν ένας πρώην διεθνής παίκτης δημιούργησε ένα εργαλείο για την αξιολόγηση διαιτητών, ο κύριος Μπούσιας του έστειλε εξώδικα. Αντίθετα, όταν ο πρόεδρος της ΕΟΚ βρέθηκε κατηγορούμενος, ο κύριος Μπούσιας κατέθεσε ως μάρτυρας υπεράσπισής του. Αυτή η αντίφαση, σύμφωνα με τον Παπαδόπουλο, είναι σημαντική.

Η φιλοσοφία πίσω από το Low Post Ref

Ο Λάζαρος Παπαδόπουλος ξεκαθάρισε τη φιλοσοφία που κρύβεται πίσω από την πρωτοβουλία του Low Post Ref. Όπως δήλωσε, το κύριο μέλημά του δεν είναι το ποια ομάδα ευνοήθηκε ή αδικήθηκε σε έναν αγώνα. Αντιθέτως, το ενδιαφέρον του εστιάζεται αποκλειστικά στο αν οι διαιτητές έκαναν σωστά τη δουλειά τους, εφαρμόζοντας τους κανονισμούς και διαχειριζόμενοι το παιχνίδι με τον ενδεδειγμένο τρόπο.

Αναγνωρίζει πλήρως ότι η δουλειά του διαιτητή είναι εξαιρετικά δύσκολη και απαιτητική. Ακόμα και ο ίδιος, όπως ανέφερε, πολλές φορές χρειάζεται να επανεξετάσει φάσεις. Αυτή η κατανόηση, ωστόσο, δεν αναιρεί την ανάγκη για διαφάνεια και αντικειμενική αξιολόγηση, στοιχεία που επιδιώκει να προσφέρει το Low Post Ref στην ελληνική καλαθοσφαίριση.

Με πληροφορίες από: Gazzetta