Η Καρδίτσα ενισχύεται με την απόκτηση του Καλίντ Μουρ

Η ομάδα της Καρδίτσας ανακοίνωσε την απόκτηση του Καλίντ Μουρ, ενισχύοντας σημαντικά το ρόστερ της ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου. Ο 26χρονος φόργουορντ μετακομίζει από τη Μύκονο στη Θεσσαλία, προσθέτοντας εμπειρία και ποιότητα στο σύνολο του Νίκου Παπανικολόπουλου. Η κίνηση αυτή σηματοδοτεί μια σημαντική προσθήκη για την Καρδίτσα, καθώς ο Αμερικανός αθλητής έχει ήδη πλούσια θητεία στα ελληνικά γήπεδα.

Ο Καλίντ Μουρ κάτοικος Θεσσαλίας

Ο Καλίντ Μουρ, ένας 26χρονος φόργουορντ, θα είναι πλέον κάτοικος Θεσσαλίας, καθώς εντάσσεται στην ομάδα της Καρδίτσας. Η μετακίνησή του από το «Νησί των Ανέμων», τη Μύκονο, στην Καρδίτσα αποτελεί μια κίνηση που ενισχύει σημαντικά την ομάδα. Ο Αμερικανός αθλητής έρχεται να προσθέσει το δικό του λιθαράκι στην προσπάθεια της Καρδίτσας, φέρνοντας μαζί του την εμπειρία που έχει αποκτήσει από προηγούμενες παρουσίες του σε ελληνικές ομάδες.

Η προηγούμενη θητεία του σε ελληνικά γήπεδα

Ο Καλίντ Μουρ δεν είναι άγνωστος στο ελληνικό κοινό, καθώς διαθέτει πλούσια θητεία στα ελληνικά γήπεδα. Πριν την ένταξή του στην Καρδίτσα, ο Αμερικανός φόργουορντ είχε αγωνιστεί σε δύο διαφορετικές ομάδες της Ελλάδας, αφήνοντας το στίγμα του με τις επιδόσεις του. Η παρουσία του σε αυτές τις ομάδες του έχει προσφέρει σημαντική γνώση του ελληνικού πρωταθλήματος και των απαιτήσεων του.

Ειδικότερα, ο Μουρ φέρει την εμπειρία από τη συμμετοχή του στην Basket League, καθώς και από την παρουσία του σε ομάδα που αγωνίστηκε πέρσι. Αυτή η εμπειρία αναμένεται να είναι πολύτιμη για την Καρδίτσα, καθώς ο παίκτης είναι εξοικειωμένος με το επίπεδο ανταγωνισμού και τις συνθήκες των αγώνων στην Ελλάδα.

Οι επιδόσεις του στο Λαύριο

Κατά τη διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου 2023-24, ο Καλίντ Μουρ φόρεσε τη φανέλα του Λαυρίου. Η παρουσία του στην ομάδα ήταν αξιοσημείωτη, καθώς συμμετείχε σε 27 αγώνες, καταγράφοντας σημαντικούς αριθμούς. Ο μέσος όρος του σε πόντους έφτασε τους 10,4 ανά παιχνίδι, δείχνοντας την επιθετική του ικανότητα.

Παράλληλα, ο Αμερικανός φόργουορντ συνέλεγε κατά μέσο όρο 6,4 ριμπάουντ ανά αγώνα, συμβάλλοντας ενεργά στον έλεγχο των αιθέρων. Στο κομμάτι της δημιουργίας, μοίραζε 1,3 ασίστ ανά παιχνίδι. Ο χρόνος συμμετοχής του στο παρκέ ήταν επίσης υψηλός, φτάνοντας τα 29,8 λεπτά ανά αγώνα, γεγονός που υπογραμμίζει τον κομβικό του ρόλο στο Λαύριο.

Η παρουσία του στη Μύκονο

Πριν την περίοδο στο Λαύριο, ο Καλίντ Μουρ αγωνίστηκε στη Μύκονο την περσινή σεζόν. Εκεί, κατέγραψε επίσης μια σταθερή και ουσιαστική παρουσία, συμμετέχοντας σε 24 συνολικά ματς. Οι επιδόσεις του στη Μύκονο περιλάμβαναν 9,2 πόντους κατά μέσο όρο ανά παιχνίδι, επιβεβαιώνοντας την ικανότητά του στο σκοράρισμα.

Στα ριμπάουντ, ο Μουρ είχε μέσο όρο 4,6 ανά αγώνα, ενώ προσέφερε και 1 ασίστ ανά παιχνίδι. Ο χρόνος που βρισκόταν στο παρκέ για τη Μύκονο ανερχόταν στα 23,8 λεπτά ανά ματς. Η θητεία του στο «Νησί των Ανέμων» του προσέφερε περαιτέρω εμπειρία και αγωνιστικό ρυθμό, στοιχεία που τώρα μεταφέρει στην Καρδίτσα.

Ενίσχυση για το σύνολο του Νίκου Παπανικολόπουλου

Η απόκτηση του Καλίντ Μουρ έρχεται να ενισχύσει το σύνολο του προπονητή Νίκου Παπανικολόπουλου. Ο κόουτς της Καρδίτσας προσθέτει έναν έμπειρο παίκτη στο ρόστερ του, ο οποίος αναμένεται να προσφέρει λύσεις και να συμβάλει στην επίτευξη των στόχων της ομάδας. Η εμπειρία του Μουρ από τα ελληνικά γήπεδα θεωρείται σημαντικό πλεονέκτημα για την ομάδα.

Ο Νίκος Παπανικολόπουλος, με αυτή την προσθήκη, επιδιώκει να ενισχύσει την ομάδα του σε καίριες θέσεις, προσθέτοντας έναν αθλητή με αποδεδειγμένη αξία και ικανότητα να προσφέρει σε διάφορους τομείς του παιχνιδιού. Η Καρδίτσα, με την κίνηση αυτή, δείχνει τις προθέσεις της για την επερχόμενη αγωνιστική περίοδο.

Με πληροφορίες από: Gazzetta