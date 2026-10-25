Κάλεσμα του Παναθηναϊκού για έγκαιρη προσέλευση στο Πανθεσσαλικό

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός απηύθυνε κάλεσμα προς τους φιλάθλους της, ζητώντας τους να προσέλθουν εγκαίρως στο Πανθεσσαλικό Στάδιο για την αναμέτρηση με τον Βόλο Elabet. Ο αγώνας, που διεξάγεται την Κυριακή 25 Οκτωβρίου 2026 στις 18:00, στο πλαίσιο της 8ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League, είναι κρίσιμος για τους «πράσινους» που στοχεύουν στο «τρίποντο» για να διατηρηθούν στην κορυφή του πρωταθλήματος.

Η αναμέτρηση και το κάλεσμα της ΠΑΕ

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τον Βόλο Elabet στο Πανθεσσαλικό με στόχο τη νίκη, η οποία θα τον διατηρήσει στην πρώτη θέση της βαθμολογίας. Η αναμέτρηση, που διεξάγεται την Κυριακή 25 Οκτωβρίου 2026 στις 18:00, αποτελεί μέρος της 8ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League.

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός εξέδωσε αναλυτική ανακοίνωση, παρέχοντας τις απαραίτητες οδηγίες στους φίλους της ομάδας για την ομαλή και ασφαλή προσέλευσή τους στο γήπεδο. Το βασικό αίτημα είναι η έγκαιρη άφιξη, προκειμένου να αποφευχθεί ο συνωστισμός στις εισόδους. Οι θύρες του σταδίου θα ανοίξουν τρεις ώρες πριν από την έναρξη του αγώνα, δηλαδή στις 15:00.

Η συμφωνία και η παρουσία των φιλάθλων

Οι «πράσινοι» έχουν έρθει σε συμφωνία με την ομάδα της Μαγνησίας, γεγονός που επιτρέπει στον Παναθηναϊκό να διαθέτει ουσιαστικά ολόκληρο το γήπεδο για τους οπαδούς του. Αυτή η εξέλιξη αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά την παρουσία των φιλάθλων.

Υπολογίζεται ότι περίπου 20.000 φίλοι του «τριφυλλιού» θα βρεθούν στο Πανθεσσαλικό Στάδιο για να στηρίξουν την ομάδα τους. Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός, λαμβάνοντας υπόψη τον μεγάλο αριθμό των αναμενόμενων φιλάθλων, ζήτησε εκ νέου την έγκαιρη προσέλευση για την αποφυγή προβλημάτων.

Αναλυτικές οδηγίες πρόσβασης στο γήπεδο

Η πρόσβαση στο γήπεδο θα γίνεται μέσω συγκεκριμένων πεζογεφυρών, οι οποίες αντιστοιχούν στη θύρα που αναγράφεται στο εισιτήριο κάθε φιλάθλου. Αυτή η διαδικασία έχει σχεδιαστεί για να διασφαλίσει την ομαλή και ασφαλή είσοδο όλων των θεατών.

Για τους φιλάθλους που κατευθύνονται στις Θύρες 31-42, οι οποίες ανήκουν στο Βόρειο πέταλο, η πρόσβαση θα πραγματοποιείται μέσω της 3ης πεζογέφυρας, με σημείο εκκίνησης την Περιφερειακή Οδό. Όσοι διαθέτουν εισιτήρια για τις Θύρες 13-30, που αντιστοιχούν στη Δυτική κερκίδα, θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν τη 2η πεζογέφυρα.

Αντίστοιχα, για τις Θύρες 43-56, που βρίσκονται στην Ανατολική κερκίδα, η πρόσβαση θα γίνεται μέσω της 1ης πεζογέφυρας. Τέλος, οι κάτοχοι εισιτηρίων VIP θα εισέρχονται στο στάδιο από την κεντρική του πύλη, ακολουθώντας τις ειδικές σημάνσεις.

Έκκληση για κόσμια συμπεριφορά και απαγορεύσεις

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός καλεί τους φιλάθλους της να επιδείξουν την αρμόζουσα συμπεριφορά καθ' όλη τη διάρκεια της παρουσίας τους στο Πανθεσσαλικό. Τους ζητά να στηρίξουν την ομάδα με τη φωνή τους, σεβόμενοι πλήρως τους κανονισμούς ασφαλείας και ακολουθώντας τις υποδείξεις των αρμόδιων αρχών που θα βρίσκονται στο γήπεδο.

Παράλληλα, υπενθυμίζεται αυστηρά ότι απαγορεύονται η χρήση και η ρίψη καπνογόνων, φωτοβολίδων και οποιουδήποτε άλλου επικίνδυνου αντικειμένου εντός του σταδίου. Τονίζεται επίσης ότι απαγορεύεται κάθε ενέργεια που μπορεί να επιφέρει κυρώσεις στην ομάδα, υπογραμμίζοντας την ευθύνη όλων για την ομαλή διεξαγωγή του αγώνα.

Με πληροφορίες από: Athletiko