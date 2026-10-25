Ο ΠΑΟΚ αναζητά αντίδραση στο Παγκρήτιο – Τα πλάνα του Αλέσιο Λίσι για την ενδεκάδα

Ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει τον ΟΦΗ στο Παγκρήτιο Στάδιο για την 8η αγωνιστική του πρωταθλήματος, σε μια αναμέτρηση που κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική για την πορεία του «Δικεφάλου». Ο Ιταλός προπονητής, Αλέσιο Λίσι, αναζητά τρόπους για να οδηγήσει την ομάδα του πίσω στις νίκες, έχοντας να διαχειριστεί και δύο σημαντικές απουσίες από το βασικό σχήμα.

Η κρίσιμη αναμέτρηση στην Κρήτη

Η αναμέτρηση της 8ης αγωνιστικής στο Παγκρήτιο Στάδιο αποτελεί μια ακόμη δοκιμασία για την ομάδα της Θεσσαλονίκης. Ο ΠΑΟΚ ταξίδεψε στην Κρήτη γνωρίζοντας πως απέναντι στον ΟΦΗ δεν έχει περιθώρια για νέες βαθμολογικές απώλειες. Η ομάδα του Αλέσιο Λίσι καλείται να βρει σταθερότητα στην απόδοσή της και να διαχειριστεί τα προβλήματα που έχουν προκύψει εντός του αγωνιστικού χώρου.

Ο στόχος είναι ξεκάθαρος: η επιστροφή στις νίκες, προκειμένου να διατηρηθεί η επαφή με την κορυφή και να ενισχυθεί η ψυχολογία των παικτών ενόψει των επόμενων αγωνιστικών υποχρεώσεων.

Οι απουσίες και τα πλάνα του Λίσι

Ο Αλέσιο Λίσι έχει να αντιμετωπίσει δύο σημαντικές απουσίες για το παιχνίδι με τους Κρητικούς. Ο Δημήτρης Πέλκας και ο Τομ Λουσέ συνέχισαν το πρόγραμμα θεραπείας τους και έμειναν εκτός αποστολής, κάτι που σημαίνει ότι δεν υπολογίζονται για την αναμέτρηση. Αυτές οι απουσίες αναγκάζουν τον Ιταλό τεχνικό να αναζητήσει εναλλακτικές λύσεις για τη σύνθεση της ενδεκάδας.

Παρόλα αυτά, ο Λίσι φαίνεται να έχει καταλήξει στον βασικό κορμό της ενδεκάδας, με ένα ερωτηματικό να παραμένει στην κορυφή της επίθεσης, όπου υπάρχει δίλημμα για τον παίκτη που θα ξεκινήσει.

Η πιθανή ενδεκάδα του «Δικεφάλου»

Σύμφωνα με τις ενδείξεις, ο Αντώνης Τσιφτσής αναμένεται να επιστρέψει κάτω από τα δοκάρια για τον ΠΑΟΚ. Στο κέντρο της άμυνας, το δίδυμο των Ντιέγκο Κόστα και Γιάννη Μιχαηλίδη προορίζεται για τις βασικές θέσεις. Στα πλάγια της άμυνας, ο Τζόντζο Κένι αναμένεται να αγωνιστεί στο δεξί άκρο, ενώ ο Δημήτρης Γιαννούλης θα καλύψει το αριστερό.

Στη μεσαία γραμμή, ο Χρήστος Ζαφείρης και ο Κρίστιαν Γιάκιτς έχουν το προβάδισμα για τις δύο θέσεις του άξονα, προσφέροντας ισορροπία και δημιουργία. Σε πιο προωθημένο ρόλο, πίσω από τον επιθετικό, αναμένεται να αγωνιστεί ο Όγκνιεν Ούγκρεσιτς. Στα άκρα της επίθεσης, οι Αντρίγια Ζίβκοβιτς και Τάισον αναμένεται να κινηθούν, προσφέροντας ταχύτητα και διεισδυτικότητα. Για τη θέση του σέντερ φορ, το δίλημμα παραμένει ανάμεσα στον Σερίφ Εντιαγέ και τον Σιμόν Μπάνζα.

Η αποστολή της ομάδας

Η αποστολή του ΠΑΟΚ για την αναμέτρηση με τον ΟΦΗ περιλαμβάνει τους εξής ποδοσφαιριστές: Τσιφτσής, Μοναστηρλής, Μπαλωμένος, Κένι, Ελουστόντο, Χατζηδιάκος, Κόστα, Μιχαηλίδης, Μπαταούλας, Μπάμπα, Γιαννούλης, Τέιλορ, Σανταμαρία, Γιάκιτς, Ζαφείρης, Καμαρά, Ούγκρεσιτς, Τάισον, Σορετίρε, Ζίβκοβιτς, Χατσίδης, Εντιαγέ, Μπάνζα, Μύθου.

Η προϊστορία των αναμετρήσεων

Η ιστορία των αναμετρήσεων μεταξύ ΟΦΗ και ΠΑΟΚ, με γηπεδούχο την κρητική ομάδα, καταγράφει συνολικά 49 παιχνίδια. Από αυτά, οι Κρητικοί έχουν κατακτήσει 23 νίκες, ενώ ο ΠΑΟΚ μετρά 12 νίκες. Επιπλέον, 14 παιχνίδια ολοκληρώθηκαν ισόπαλα. Όσον αφορά τα γκολ, η ομάδα του Ηρακλείου έχει σημειώσει 75 τέρματα, έναντι 61 του ΠΑΟΚ.

Στις δέκα πιο πρόσφατες εκτός έδρας αναμετρήσεις του με τους Κρητικούς για το πρωτάθλημα, ο «Δικέφαλος» παρουσιάζει θετικό πρόσημο, με έξι νίκες, δύο ισοπαλίες και μόλις δύο ήττες. Μάλιστα, ο ΠΑΟΚ έχει επικρατήσει στις δύο τελευταίες επισκέψεις του στο Παγκρήτιο, ενώ έχει βρει δίχτυα στις έντεκα από τις δώδεκα προηγούμενες αναμετρήσεις του στην έδρα του ΟΦΗ.

Με πληροφορίες από: Gazzetta