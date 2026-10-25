Σήμερα Κυριακή, 25 Οκτωβρίου, συνεχίζονται οι απολογίες των κατηγορουμένων στην υπόθεση φερόμενης χειραγώγησης αγώνων στο ελληνικό μπάσκετ. Ενώπιον του 9ου Τακτικού Ανακριτή οδηγούνται ο πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ), Ευάγγελος Λιόλιος, και ο επιχειρηματίας Γιώργος Μαυραγάνης. Οι δύο άνδρες, που θεωρούνται κεντρικά πρόσωπα στη δικογραφία, κρατούνται προσωρινά στη ΓΑΔΑ και καλούνται να δώσουν εξηγήσεις σε μία διαδικασία που αναμένεται να είναι πολύωρη.

Οι κατηγορίες και ο φερόμενος μηχανισμός

Οι Ευάγγελος Λιόλιος και Γιώργος Μαυραγάνης καλούνται να αντικρούσουν τη βαριά κατηγορία των δωροδοκιών στο πλαίσιο του αθλητικού νόμου. Το κατηγορητήριο συγκροτείται με στοιχεία για σωρεία πράξεων σχετικών με δωροδοκίες, με σκοπό τη χειραγώγηση αγώνων μπάσκετ. Αυτά τα στοιχεία κρίθηκαν ιδιαιτέρως σοβαρά από τις δικαστικές αρχές, οδηγώντας στην έκδοση έξι ενταλμάτων σύλληψης.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, φαίνεται να αναδύεται ένας μηχανισμός ελέγχου αποτελεσμάτων, διαιτητών και γενικότερα των ισορροπιών στο ελληνικό μπάσκετ. Η δημιουργία αυτού του φερόμενου μηχανισμού αποδίδεται στον Ευάγγελο Λιόλιο. Η αρχική επιδίωξη του, κατά τη δικογραφία, ήταν η άνοδος της ομάδας του, Προμηθέα Πατρών, από τις τοπικές κατηγορίες στην Basket League.

Αυτό το «εισιτήριο» φέρεται να χρησιμοποιήθηκε για την προσωπική του ανέλιξη, με την εκλογή του στην κορυφή της ΕΟΚ και τον πλήρη έλεγχο του μπάσκετ. Στον Ευάγγελο Λιόλιο αποδίδεται ότι προχωρούσε σε πλήρη έλεγχο αγώνων όλων των κατηγοριών, μέσω του ορισμού συγκεκριμένων διαιτητών. Αυτοί οι διαιτητές, είτε έναντι χρημάτων απευθείας είτε με συνεχείς ορισμούς τους σε σημαντικούς αγώνες και επαγγελματική άνοδο, διαμόρφωναν πλήρως τα αποτελέσματα κατά τα συμφέροντα του.

Η στάση των κατηγορουμένων και οι πρώτες απολογίες

Ο πρόεδρος της ΕΟΚ, Ευάγγελος Λιόλιος, αρνείται πλήρως την κατηγορία, όπως έχει ήδη δηλώσει ο συνήγορός του, Παναγιώτης Παπαϊωάννου. Φαίνεται ότι ενώπιον του ανακριτή σκοπεύει να αντεπιτεθεί, χαρακτηρίζοντας το κατηγορητήριο ως προϊόν μιας «προκατασκευασμένης σκευωρίας» που εξυφάνθηκε σε βάρος του.

Ο κ. Παπαϊωάννου ανέφερε ότι ο εντολέας του έχει κινηθεί στο παρελθόν δικαστικά, υποβάλλοντας μηνύσεις για εκβίαση και άλλα αδικήματα εναντίον προσώπων που αργότερα τον κατήγγειλαν. Ο κατηγορούμενος θεωρεί ότι δεν υπάρχουν στοιχεία σε βάρος του. Μέσω του συνηγόρου του, ο Βαγγέλης Λιόλιος υπέβαλε αίτημα να κληθούν για εξέταση τρία πρόσωπα από τον χώρο της διαιτησίας.

Η απολογητική διαδικασία για τους συνολικά έξι κατηγορούμενους ξεκίνησε την Παρασκευή. Τότε απολογήθηκε ένας πρώην διαιτητής, ο Πέτρος Παπαπέτρου, ο οποίος κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος με απόφαση ανακριτή και εισαγγελέα. Η απολογία του διήρκεσε εννέα ώρες.

Η απολογία του Πέτρου Παπαπέτρου

Ο πρώην διεθνής διαιτητής Πέτρος Παπαπέτρου επιχείρησε να δικαιολογήσει το μεγάλο χρηματικό ποσό που εντοπίστηκε στην κατοικία του. Επικαλέστηκε τα εισοδήματά του από την πολυετή ενασχόλησή του με τη διαιτησία, την εργασία του στο δασαρχείο, καθώς και οικογενειακά έσοδα.

Σύμφωνα με τον ισχυρισμό του, από το 2001 έως το 2026, τα συνολικά εισοδήματά του ανέρχονται σε περίπου 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Ανέφερε επίσης ότι διαμένει σε ιδιόκτητη κατοικία στην Κατερίνη, έχει περιορισμένα έξοδα και επέλεγε να διατηρεί μέρος των χρημάτων του σε μετρητά.

Υποστήριξε ότι το ποσό συγκεντρώθηκε σταδιακά μέσα από αναλήψεις από τραπεζικούς λογαριασμούς κατά τη διάρκεια των ετών και ότι δικαιολογείται πλήρως από τα οικονομικά του δεδομένα.

Διεύρυνση των ερευνών και η αρχή της υπόθεσης

Οι απολογίες των κατηγορουμένων θα ολοκληρωθούν αύριο Δευτέρα, με τις απολογίες των άλλων δύο πρώην διαιτητών και της εν ενεργεία διαιτητή. Παράλληλα, οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Καταπολέμησης Μαύρου Χρήματος εξετάζουν τα περιουσιακά στοιχεία και τις δηλώσεις «πόθεν έσχες» των προσώπων που φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση.

Οι έλεγχοι επεκτείνονται και σε αθλητικούς παράγοντες που δεν περιλαμβάνονται στη δικογραφία, με έμφαση στο σύνολο του επαγγελματικού αθλητισμού και ιδιαίτερα στο ποδόσφαιρο. Αυτή η επέκταση γίνεται μετά τον εντοπισμό ενδείξεων για ύποπτες οικονομικές συναλλαγές. Συνολικά, στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται 49 αγώνες της τελευταίας δεκαετίας.

Στην εξέλιξη της υπόθεσης αναφέρθηκε ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος, δικηγόρος της ΚΑΕ Αμαρουσίου. Εξήγησε ότι η έρευνα άρχισε να παίρνει τη σημερινή της έκταση μετά από καταγγελία που υπέβαλε τον Απρίλιο του 2026 σχετικά με το ασυμβίβαστο της ιδιότητας του προέδρου της ΕΟΚ. Κατά τον ίδιο, η καταγγελία αυτή οδήγησε στην άσκηση κακουργηματικών διώξεων για φερόμενη χειραγώγηση αγώνων. Ο κ. Δημητρακόπουλος υπογράμμισε ότι ισχύει το τεκμήριο της αθωότητας και ότι μέχρι στιγμής κανείς δεν έχει καταδικαστεί, ενώ υποστήριξε ότι οι διαιτητές που συνελήφθησαν με εντάλματα ενεργούσαν υπό καθοδήγηση.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Enikos