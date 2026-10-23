Ο Παναθηναϊκός κέρδισε τον κακό του εαυτό απέναντι στην Μπασκόνια

Ο Παναθηναϊκός κατάφερε να πάρει μια δύσκολη νίκη απέναντι στην Μπασκόνια, σε έναν αγώνα που χρειάστηκε δύο μεγάλα σουτ για να κριθεί. Η αναμέτρηση αυτή ανέδειξε τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι «πράσινοι» μέσα στη σεζόν, καθώς κλήθηκαν να κερδίσουν τον ίδιο τους τον κακό εαυτό. Η απόδοση της ομάδας κινήθηκε κατώτερη του μετρίου, ωστόσο το τελικό αποτέλεσμα ήταν υπέρ της.

Η απρόσμενη δυσκολία απέναντι στην Μπασκόνια

Πριν από το τζάμπολ του αγώνα με την Μπασκόνια, λίγοι ήταν εκείνοι που περίμεναν ότι ο Παναθηναϊκός θα χρειαζόταν δύο κρίσιμα σουτ για να φτάσει στην επικράτηση. Η δυναμική των δύο ομάδων δεν μπορεί να τεθεί σε ζυγαριά σύγκρισης, καθώς υπήρχε σαφής διαφορά. Παρόλα αυτά, οι Βάσκοι κατάφεραν να βάλουν δύσκολα στους «πράσινους», φτάνοντας κοντά στο να τους προκαλέσουν ζημιά.

Εάν ο αντίπαλος ήταν μια άλλη, καλύτερη ομάδα, η νίκη του Παναθηναϊκού δεν θα ήταν δεδομένη. Η αναμέτρηση αυτή λειτούργησε ως υπενθύμιση ότι κάθε παιχνίδι στην Euroleague κρύβει παγίδες, ανεξαρτήτως του ονόματος του αντιπάλου.

Η φιλοσοφία του Ζέλικο Ομπράντοβιτς

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι κανένας αγώνας της Euroleague δεν είναι εύκολος. Αυτή η πεποίθηση είναι ακράδαντη για τον Σέρβο τεχνικό, ο οποίος πιστεύει ότι κανένα ματς δεν έχει τελειώσει πριν από το τζάμπολ, είτε πρόκειται για ένα μεγάλο ντέρμπι είτε για ένα απλό παιχνίδι πρωταθλήματος της GBL. Για τον Ομπράντοβιτς, πάντα υπάρχει βαθμός δυσκολίας και ο μεγαλύτερος αντίπαλος του Παναθηναϊκού είναι πρωτίστως ο ίδιος ο Παναθηναϊκός.

Η προσέγγιση αυτή αποδείχθηκε για άλλη μια φορά σωστή στην αναμέτρηση με την Μπασκόνια. Ο ίδιος ο Ομπράντοβιτς είναι ο λόγος που ο Παναθηναϊκός δεν μπορεί να εμφανιστεί ποτέ «μπλαζέ» σε έναν αγώνα, ακόμα και αν οι παίκτες δείχνουν χαλαροί σε κάποια σημεία.

Οι προβλεπόμενες «κακές βραδιές»

Ακόμα και όταν ο Παναθηναϊκός παρουσιαζόταν ισοπεδωτικός και «κατάπινε» τους αντιπάλους του στα πρώτα παιχνίδια της σεζόν στην Euroleague, είχε αναφερθεί ότι θα υπάρξουν και «κακές βραδιές». Αυτές οι βραδιές θα χαρακτηρίζονταν από προβλήματα, όπου τα πράγματα δεν θα λειτουργούσαν καλά ή ακόμα και τίποτα δεν θα λειτουργούσε όπως αναμενόταν.

Μέσα σε λιγότερο από μία εβδομάδα, αυτές οι προβλέψεις επιβεβαιώθηκαν. Τη μία φορά, η Χάποελ Τελ Αβίβ ήταν εκείνη που προκάλεσε ζημιά στους «πράσινους». Την άλλη, ήταν η Μπασκόνια που παραλίγο να το κάνει, φέρνοντας τον Παναθηναϊκό στα όριά του και αναγκάζοντάς τον να παλέψει μέχρι το τέλος.

Η απόδοση και οι απουσίες των Βάσκων

Ο Παναθηναϊκός κέρδισε ουσιαστικά τον κακό του εαυτό, καθώς η απόδοσή του κινήθηκε κατώτερη του μετρίου. Η ομάδα δεν έθελξε με το παιχνίδι της, παρά το γεγονός ότι αντιμετώπιζε έναν αντίπαλο με σαφώς μικρότερη δυναμική. Η διαφορά ποιότητας μεταξύ των δύο ομάδων ήταν εμφανής, ωστόσο αυτό δεν εμπόδισε την Μπασκόνια να δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα.

Από την πλευρά της Μπασκόνια, έλειπαν δύο σημαντικοί παίκτες: ο Κόμπι Σίμονς και ο Κρις Ντουάρτε. Οι δύο αυτοί αθλητές πρόσφεραν συνολικά 15 πόντους, 5 ασίστ και 6.3 ριμπάουντ ανά φετινό αγώνα της Euroleague. Η απουσία τους έπαιξε ρόλο, καθώς η παρουσία τους θα μπορούσε να είχε δυσκολέψει ακόμα περισσότερο τον Παναθηναϊκό και να είχε οδηγήσει σε ένα διαφορετικό αποτέλεσμα.

Η σημασία της νίκης παρά την εικόνα

Παρά την μέτρια εικόνα και την δυσκολία που αντιμετώπισε, το «τριφύλλι» κατάφερε να πάρει τη νίκη. Αυτό είναι το στοιχείο που πρέπει να κρατήσει η ομάδα. Η ικανότητα να κερδίζει ακόμα και σε βραδιές που τα πράγματα δεν λειτουργούν ιδανικά είναι ένα σημαντικό χαρακτηριστικό για την πορεία της στην Euroleague.

Η νίκη αυτή αποτελεί ένα μάθημα για το μέλλον, καθώς θα υπάρξουν και άλλες παρόμοιες βραδιές μέσα στη σεζόν όπου οι «πράσινοι» θα πρέπει να βρουν τον τρόπο να επικρατήσουν, κερδίζοντας πρωτίστως τον ίδιο τους τον εαυτό και τις όποιες δυσλειτουργίες παρουσιάζονται στο παρκέ.

Με πληροφορίες από: Gazzetta