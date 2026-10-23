Οι Σίξερς έκαναν επική ανατροπή 29 πόντων κόντρα στους Καβαλίερς

Οι Φιλαδέλφεια 76ers έχουν ξεκινήσει τη φετινή σεζόν του ΝΒΑ με έναν εξαιρετικά επιβλητικό τρόπο, καταγράφοντας διαδοχικές νίκες. Μετά το σημαντικό «διπλό» που πέτυχαν στην έδρα των Νικς στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος, η ομάδα της Φιλαδέλφειας αντιμετώπισε τους Κλίβελαντ Καβαλίερς, σε μια αναμέτρηση που σημαδεύτηκε από μια εντυπωσιακή ανατροπή.

Οι Σίξερς βρέθηκαν να χάνουν με μεγάλη διαφορά, ωστόσο κατάφεραν να αντιδράσουν δυναμικά και να επικρατήσουν με τελικό σκορ 114-106. Αυτή η νίκη διατήρησε το απόλυτο στις αγωνιστικές τους υποχρεώσεις, επιβεβαιώνοντας το δυναμικό τους ξεκίνημα.

Η εξέλιξη της αναμέτρησης και το προβάδισμα των Καβαλίερς

Η αναμέτρηση ξεκίνησε με τους Κλίβελαντ Καβαλίερς να δείχνουν ως το φαβορί για ένα μεγάλο μέρος του αγώνα. Η ομάδα του Κλίβελαντ κατάφερε να αποκτήσει ένα σημαντικό προβάδισμα, φτάνοντας ακόμα και τους 29 πόντους διαφοράς, με το σκορ να διαμορφώνεται στο 40-69.

Για αρκετή ώρα, οι Καβαλίερς έδειχναν να ελέγχουν πλήρως την κατάσταση, δημιουργώντας την εντύπωση ότι θα εξασφάλιζαν μια άνετη νίκη. Ωστόσο, η συνέχεια του αγώνα επεφύλασσε μια ανατροπή που χαρακτηρίστηκε ως μυθική.

Η «μυθική» ανατροφή των Σίξερς

Το μεγάλο προβάδισμα των 29 πόντων των Καβαλίερς κατέρρευσε «σαν πύργος από τραπουλόχαρτα» μπροστά στην αντίδραση των Φιλαδέλφεια 76ers. Η ομάδα της Φιλαδέλφειας έβγαλε αντίδραση και ξέσπασε, καταφέρνοντας να ανατρέψει πλήρως την εις βάρος της κατάσταση.

Οι Σίξερς πέτυχαν τη μεγαλύτερη ανατροφή στην ιστορία τους στην «play-by-play era» στο εντός έδρας παιχνίδι τους, διατηρώντας το απόλυτο στις αγωνιστικές τους υποχρεώσεις. Η επιστροφή τους στο παιχνίδι ήταν εντυπωσιακή και τους οδήγησε στην επικράτηση με 114-106.

Οι πρωταγωνιστές της Φιλαδέλφειας

Στην ομάδα των Φιλαδέλφεια 76ers, δύο παίκτες ξεχώρισαν ιδιαίτερα για την απόδοσή τους. Ο Τάιρις Μάξεϊ αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ της ομάδας του, σημειώνοντας 32 πόντους, ενώ ο Τζοέλ Εμπίντ πρόσθεσε 24 πόντους, συμβάλλοντας καθοριστικά στην ανατροπή.

Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς, μαζί με την παρέα του, φέρεται να πήρε την κατάσταση προσωπικά, καταγράφοντας μια εξαιρετική εμφάνιση με τη νέα του ομάδα. Ο Τζέιμς σημείωσε double-double με 17 πόντους και 10 ριμπάουντ. Εξίσου σημαντική ήταν η συμβολή του Τζέιλεν Μπράουν, ο οποίος πέτυχε 21 πόντους και, μάλιστα, σημείωσε ένα από τα πιο κρίσιμα καλάθια της αναμέτρησης στο τελευταίο λεπτό, το οποίο βοήθησε τους Σίξερς να ολοκληρώσουν την πελώρια ανατροπή.

Η απόδοση των Καβαλίερς

Από την πλευρά των Κλίβελαντ Καβαλίερς, ο Ντόνοβαν Μίτσελ ήταν ο παίκτης που ξεχώρισε, σημειώνοντας 32 πόντους. Παρά την υψηλή του απόδοση, οι πόντοι του Μίτσελ δεν ήταν αρκετοί για να διατηρήσει η ομάδα του το προβάδισμα των 29 πόντων που είχε αποκτήσει.

Οι Καβαλίερς δεν κατάφεραν να χτίσουν πάνω στην αρχική τους υπεροχή και εν τέλει έχασαν την ευκαιρία να εξασφαλίσουν την πολυπόθητη νίκη, βλέποντας τους Σίξερς να τους προσπερνούν στο σκορ και να παίρνουν το ροζ φύλλο αγώνα.

Με πληροφορίες από: Athletiko