Ερωτήματα για τη συνέχεια των πρωταθλημάτων μπάσκετ εν μέσω δικαστικής έρευνας

Η Δικαιοσύνη βρίσκεται σε διαδικασία διερεύνησης καταγγελιών που αφορούν τη χειραγώγηση αγώνων μπάσκετ, χρηματικά ανταλλάγματα και παρεμβάσεις στους ορισμούς διαιτητών. Την ίδια στιγμή, ο υπουργός Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης, προχώρησε σε προσωρινή αναστολή των κρατικών επιχορηγήσεων προς την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ).

Παρά τις εξελίξεις αυτές, τα πρωταθλήματα μπάσκετ συνεχίζονται κανονικά αυτό το Σαββατοκύριακο, με τους ορισμούς διαιτητών, κομισάριων και παρατηρητών να έχουν πραγματοποιηθεί. Η κατάσταση αυτή εγείρει ένα κεντρικό ερώτημα σχετικά με τη θεσμική αξιοπιστία των διοργανώσεων, καθώς η δικαστική έρευνα αγγίζει πρόσωπα που βρίσκονται σε κομβικές θέσεις της Ομοσπονδίας και του χώρου της διαιτησίας.

Η δικαστική έρευνα και οι κατηγορίες

Η Δικαιοσύνη δεν ερευνά ένα μεμονωμένο περιστατικό ή μια απλή καταγγελία για ένα σφύριγμα. Αντιθέτως, στη δικογραφία περιλαμβάνονται καταγγελίες για εκτεταμένη χειραγώγηση αγώνων, την παροχή χρηματικών ανταλλαγμάτων, καθώς και παρεμβάσεις που φτάνουν μέχρι και τους ορισμούς των διαιτητών. Αυτή η έρευνα αφορά τον πυρήνα της ακεραιότητας των αθλητικών διοργανώσεων.

Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι το τεκμήριο της αθωότητας ισχύει απολύτως για όλα τα εμπλεκόμενα πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένου του προέδρου της ΕΟΚ, Βαγγέλη Λιόλιου, των διαιτητών και όλων όσων κατηγορούνται. Ωστόσο, πέρα από την ποινική ευθύνη συγκεκριμένων ατόμων, τίθεται ένα ευρύτερο ζήτημα που αφορά τη θεσμική αξιοπιστία ολόκληρης της διοργάνωσης, η οποία έχει δεχθεί ένα πρωτοφανές πλήγμα.

Τα πρόσωπα που εμπλέκονται στην υπόθεση

Ανάμεσα στα πρόσωπα που βρίσκονται αντιμέτωπα με τη Δικαιοσύνη και περιλαμβάνονται στους κατηγορουμένους είναι ο πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, Βαγγέλης Λιόλιος, καθώς και διάφοροι διαιτητές. Στη δικογραφία αναφέρονται επίσης ο Αναστάσιος Πηλοΐδης, ο οποίος κατέχει τη θέση του μέλους της Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας (ΚΕΔ), και ο Ηλίας Κορομηλάς, ο οποίος έχει τον ρόλο του ειδικού συμβούλου για θέματα διαιτησίας.

Η ίδια η ΕΟΚ είχε ανακοινώσει στο παρελθόν ότι η ΚΕΔ αποτελείται από τους Στέλιο Κουκουλεκίδη, Δημήτρη Μπήτη και Αναστάσιο Πηλοΐδη, με τον Ηλία Κορομηλά να εκτελεί χρέη ειδικού συμβούλου. Η εμπλοκή αυτών των προσώπων, που κατέχουν νευραλγικές θέσεις στον χώρο της διαιτησίας, ενισχύει τα ερωτήματα γύρω από τις τρέχουσες διαδικασίες.

Οι συνεχιζόμενοι ορισμοί διαιτητών

Παρά την έντονη δικαστική έρευνα και την εμπλοκή μελών της ΚΕΔ, οι ορισμοί διαιτητών, κομισάριων και παρατηρητών για τους αγώνες του Σαββατοκύριακου συνεχίζονται κανονικά. Αυτή η εξέλιξη εγείρει άμεσα ζητήματα νομιμότητας για τους συγκεκριμένους ορισμούς, δεδομένου ότι πραγματοποιήθηκαν από μία ΚΕΔ στην οποία συμμετείχε ο Αναστάσιος Πηλοΐδης και είχε ως σύμβουλο τον Ηλία Κορομηλά.

Αμφότεροι οι κ.κ. Πηλοΐδης και Κορομηλάς βρίσκονται πλέον αντιμέτωποι με τη Δικαιοσύνη. Ο επίσημος Κανονισμός Διαιτησίας της ΕΟΚ προβλέπει ότι η ΚΕΔ έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα για την επιλογή, την αξιολόγηση, τον ορισμό και τον πειθαρχικό έλεγχο των διαιτητών, των παρατηρητών και των κομισάριων. Αυτό σημαίνει ότι ο μηχανισμός που βρίσκεται στο επίκεντρο της αξιοπιστίας κάθε πρωταθλήματος βρίσκεται υπό διερεύνηση.

Το ζήτημα της αξιοπιστίας των διοργανώσεων

Το πραγματικό ζήτημα που ανακύπτει είναι ευρύτερο από την ποινική διερεύνηση συγκεκριμένων προσώπων. Όταν η δικαστική έρευνα αγγίζει πρόσωπα που κατέχουν κορυφαίες θέσεις στην Ομοσπονδία και στον ίδιο τον χώρο της διαιτησίας, τίθεται ένα σοβαρό ερώτημα: ποιος μπορεί να εγγυηθεί στους συλλόγους, στους αθλητές και στους φιλάθλους ότι οι διαδικασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη είναι απολύτως θωρακισμένες από τις σκιές που ερευνά η Δικαιοσύνη;

Η απάντηση ότι «οι υπόλοιποι συνεχίζουν» δεν θεωρείται επαρκής. Η κατάσταση αυτή δεν αφορά μόνο ένα πρόβλημα προσώπων, αλλά έχει δημιουργήσει μια ισχυρή αίσθηση διαβλητότητας ενός ολόκληρου μηχανισμού. Αυτή η αίσθηση από μόνη της είναι ικανή να πλήξει σοβαρά την αξιοπιστία των διοργανώσεων, ανεξάρτητα από την τελική έκβαση της δικαστικής έρευνας.

Η αντίδραση της πολιτείας

Μέσα σε αυτό το κλίμα, η Πολιτεία έχει ήδη αντιδράσει. Ο υπουργός Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης, έλαβε την απόφαση να αναστείλει προσωρινά τις προβλεπόμενες κρατικές επιχορηγήσεις προς την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης. Η κίνηση αυτή αποτελεί ένα σαφές μήνυμα σχετικά με τη σοβαρότητα της κατάστασης.

Επιπλέον, η αναστολή των επιχορηγήσεων υπογραμμίζει την ανησυχία της κυβέρνησης για την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στον χώρο του μπάσκετ, εν αναμονή των περαιτέρω εξελίξεων της δικαστικής έρευνας.

Με πληροφορίες από: Topontiki