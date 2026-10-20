Μάντσεστερ Σίτι - ΑΕΚ: Βαριά ήττα για την Ένωση με χατ-τρικ του Φόντεν

Η ΑΕΚ αντιμετώπισε τη Μάντσεστερ Σίτι για την 3η αγωνιστική της League Phase του Champions League, σε μια αναμέτρηση όπου αναζητούσε την υπέρβαση κόντρα σε έναν σπουδαίο αντίπαλο. Η ελληνική ομάδα υπέστη βαριά ήττα με σκορ 5-1, με τον Φιλ Φόντεν να είναι ο πρωταγωνιστής για τους «Πολίτες», σημειώνοντας χατ-τρικ.

Η αναμέτρηση στην 3η αγωνιστική του Champions League

Η ΑΕΚ ταξίδεψε στην έδρα της «πανίσχυρης» Μάντσεστερ Σίτι με στόχο ένα ιστορικό διπλό, στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League. Η αναμέτρηση αυτή ήταν κρίσιμη για την ελληνική ομάδα, καθώς επιδίωκε να επιστρέψει στα θετικά αποτελέσματα μετά την ήττα από τη Σαχτάρ την προηγούμενη αγωνιστική.

Πριν από αυτό το παιχνίδι, η ΑΕΚ είχε ξεκινήσει τη διοργάνωση με μια νίκη στην πρεμιέρα επί της ΛΑΣΚ, γεγονός που έδινε ελπίδες για μια καλή πορεία. Ωστόσο, η αναμέτρηση με τη Μάντσεστερ Σίτι αποδείχθηκε ιδιαίτερα δύσκολη, με τους γηπεδούχους να επιδεικνύουν την επιθετική τους δύναμη.

Η κυριαρχία της Μάντσεστερ Σίτι και το χατ-τρικ του Φόντεν

Παρά τα μέτρα που είχε λάβει η ΑΕΚ στο γήπεδο, η Μάντσεστερ Σίτι εκμεταλλεύτηκε τις αντεπιθέσεις της, δημιουργώντας συνεχώς κινδύνους στην εστία της ελληνικής ομάδας. Ο Φιλ Φόντεν αναδείχθηκε σε πρωταγωνιστή της αναμέτρησης, φτάνοντας σε χατ-τρικ και διαμορφώνοντας το τελικό 5-1.

Ένα από τα γκολ του Φόντεν, το οποίο ανέβασε το σκορ στο 4-1, προήλθε από μια απίθανη σέντρα στην πλάτη του Ρέλβας. Ο Λιούις γύρισε την μπάλα στον Φόντεν, ο οποίος «εκτέλεσε» τον Μπρινιόλι για το δεύτερο προσωπικό του τέρμα. Το χατ-τρικ του ολοκληρώθηκε με πλασέ από κοντά, σφραγίζοντας την επικράτηση των «Πολιτών».

Οι επιθετικές προσπάθειες της ΑΕΚ

Η ΑΕΚ κατάφερε να μειώσει προσωρινά το σκορ σε 2-1, χάρη σε ένα εκπληκτικό 1-2 του Πήλιου με τον Ζίνι. Ο Έλληνας μπακ βγήκε απέναντι από τον Ντοναρούμα και πλάσαρε ιδανικά, δίνοντας ελπίδες στην ομάδα του. Ωστόσο, η χαρά της ΑΕΚ δεν κράτησε για πολύ, καθώς η Σίτι απάντησε άμεσα.

Η ελληνική ομάδα δημιούργησε και άλλες καλές στιγμές κατά τη διάρκεια του αγώνα. Ο Ζίνι έκανε ένα δυνατό σουτ από αριστερά στην επίθεση, αλλά ο Ντοναρούμα έπεσε και απέκρουσε. Επίσης, ο Ζούμπκοφ είχε δύο καλές προσπάθειες, με ένα δυνατό σουτ που ο Ντοναρούμα μπλόκαρε στη γωνία του, καθώς και ένα σουτ έξω από την περιοχή που πέρασε λίγο άουτ.

Άλλες ευκαιρίες και το γκολ του Τσερκί

Πέρα από τις προσπάθειες των Ζίνι και Ζούμπκοφ, η ΑΕΚ είχε και άλλες ευκαιρίες να απειλήσει την εστία της Μάντσεστερ Σίτι. Σε μια νέα καλή στιγμή, ο Ζίνι μπήκε στην περιοχή από αριστερά, αλλά άργησε να εκτελέσει και κόπηκε από την άμυνα των γηπεδούχων. Επίσης, μετά από μια ωραία επιθετική ανάπτυξη από δεξιά, ο Ρότα έδωσε στον Ζοάο Μάριο μέσα στην περιοχή, αλλά ο Πορτογάλος προτίμησε να κάνει ντρίμπλα αντί να σουτάρει με τη μία, με αποτέλεσμα να κοπεί.

Από την πλευρά της Μάντσεστερ Σίτι, εκτός από τα γκολ του Φόντεν, ο Τσερκί συνέβαλε και αυτός στο σκοράρισμα. Με μια εντυπωσιακή ντρίμπλα και πλασέ, διαμόρφωσε το 3-1, δείχνοντας την αποτελεσματικότητα των «Πολιτών» στην επίθεση και μη αφήνοντας περιθώρια στην ΑΕΚ να επιστρέψει στο παιχνίδι.

Με πληροφορίες από: Newsit