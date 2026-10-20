Ο Άρης συνέχισε αήττητος στο EuroCup, κερδίζοντας εύκολα τους Σίγουλβς

Ο Άρης συνέχισε την αήττητη πορεία του στο EuroCup, επικρατώντας των Ρόστοκ Σίγουλβς στη Γερμανία. Η αναμέτρηση, που διεξήχθη για την τέταρτη αγωνιστική της διοργάνωσης, βρήκε την ελληνική ομάδα να επιβάλλεται με εμφατικό τρόπο, εξασφαλίζοντας μια άνετη νίκη με τελικό σκορ 79-110. Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη έδειξε την κυριαρχία της από τα πρώτα λεπτά, εδραιώνοντας ένα σημαντικό προβάδισμα που διατηρήθηκε καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα.

Η κυριαρχία του Άρη από την αρχή

Από την έναρξη του παιχνιδιού, ο Άρης έθεσε τις βάσεις για την εξέλιξη της βραδιάς. Η πρώτη περίοδος χαρακτηρίστηκε από τα ξεσπάσματα των παικτών του, με τον Ρόμπινσον-Ερλ να αναδεικνύεται σε πρωταγωνιστή. Ο Αμερικανός φόργουορντ είχε ήδη επτά πόντους και επτά ριμπάουντ στην πρώτη περίοδο, δίνοντας τον τόνο για την ομάδα του.

Την ίδια στιγμή, ο Ντιμιτρίεβιτς μοίραζε την μπάλα με ακρίβεια, τροφοδοτώντας τους συμπαίκτες του για εύκολα καλάθια. Αντίθετα, η γερμανική ομάδα των Σίγουλβς φάνηκε να μην έχει μπει στο κλίμα του αγώνα, γεγονος που αποτυπώθηκε στα 0/8 τρίποντα που σημείωσε στα πρώτα έξι λεπτά της αναμέτρησης. Το πρώτο δεκάλεπτο έκλεισε με τον Άρη να προηγείται με σκορ 20-29, δείχνοντας από νωρίς τις προθέσεις του.

Εντυπωσιακό πρώτο ημίχρονο και διψήφια διαφορά

Η δεύτερη περίοδος ξεκίνησε με τον Βασίλη Τολιόπουλο να μπαίνει σε «άγρια φόρμα». Ο Έλληνας γκαρντ πέτυχε το πρώτο καλάθι του δεκαλέπτου, ανεβάζοντας το σκορ στο 20-32 στο 11ο λεπτό. Μέσα σε μόλις ενάμιση λεπτό, ο Τολιόπουλος είχε φτάσει τους εννέα πόντους, έχοντας τρία στα τρία τρίποντα, ενισχύοντας σημαντικά το προβάδισμα του Άρη.

Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη διατηρούσε σταθερά διψήφιες διαφορές, χωρίς να αντιμετωπίζει ιδιαίτερες δυσκολίες. Πριν το πρώτο τηλεοπτικό τάιμαουτ του δευτέρου δεκαλέπτου, ο Μόργκαν εκτόξευσε τη διαφορά στην υψηλότερη τιμή της, φτάνοντας το +14. Οι Σίγουλβς δεν κατάφεραν να βγάλουν αντίδραση, με τον Ρόμπινσον-Ερλ να συνεχίζει το εντυπωσιακό του παιχνίδι, μοιράζοντας θέαμα. Έτσι, ο Άρης μετέτρεψε την εκτός έδρας αναμέτρηση σε «παρέλαση», κλείνοντας το πρώτο ημίχρονο με σκορ 37-58.

Οι πρωταγωνιστές της αναμέτρησης

Στη νίκη του Άρη δεν υπήρχε ένας και μοναδικός πρωταγωνιστής, καθώς πολλοί παίκτες συνέβαλαν στην επιτυχία. Ο Ρόμπινσον-Ερλ ξεχώρισε με 21 πόντους, ενώ ο Ματ Μόργκαν ακολούθησε με 20 πόντους. Ο Ντιμιτρίεβιτς είχε 17 πόντους και 4 ασίστ, δείχνοντας την ικανότητά του στην οργάνωση του παιχνιδιού.

Ο Βασίλης Τολιόπουλος προσέθεσε 16 πόντους, μαζί με 3 ριμπάουντ και 2 ασίστ. Η πολυμορφική επίθεση του Άρη, με πολλά πρόσωπα να προσφέρουν θέαμα και ουσία, ήταν ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά της εμφάνισης της ομάδας στη Γερμανία, επιβεβαιώνοντας την καλή της κατάσταση.

Διατήρηση του προβαδίσματος στο δεύτερο μέρος

Με την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου, η εικόνα του αγώνα δεν άλλαξε σημαντικά. Ο Άρης διατηρούσε το προβάδισμά του, παρά τις προσπάθειες της ομάδας του Ροστόκ να αντιδράσει. Ωστόσο, οι προσπάθειες των Γερμανών δεν καρποφόρησαν, καθώς η ελληνική ομάδα διαχειριζόταν αποτελεσματικά τη διαφορά.

Παρόλο που ο επιθετικός ρυθμός και των δύο ομάδων έπεσε αισθητά στο δεύτερο μέρος, με το γρήγορο μπάσκετ να δίνει τη θέση του σε λάθη και βιαστικές κατοχές, ένα ξέσπασμα του Άρη, με πρωταγωνιστή τον Ντιμιτρίεβιτς, ήταν αρκετό για να διατηρήσει την ομάδα σε ασφαλή απόσταση από τους αντιπάλους της.

Το τελικό αποτέλεσμα και η αήττητη πορεία

Ο Άρης ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με ένα εμφατικό 79-110, εξασφαλίζοντας μια εύκολη νίκη επί των Ρόστοκ Σίγουλβς. Αυτό το αποτέλεσμα επιτρέπει στην ομάδα να συνεχίσει ακάθεκτη και αήττητη την πορεία της στο EuroCup, εδραιώνοντας τη θέση της στη διοργάνωση.

Η επικράτηση στη Γερμανία αποτελεί συνέχεια της δυναμικής παρουσίας του Άρη στην Ευρώπη, με την ομάδα να δείχνει σταθερότητα και αποτελεσματικότητα στις εμφανίσεις της, διατηρώντας το «τρένο» της νίκης σε πλήρη ταχύτητα.

Με πληροφορίες από: Athletiko