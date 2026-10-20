Ο 17χρονος Φλόιντ Σαμπά στην ενδεκάδα της Μάντσεστερ Σίτι κόντρα στην ΑΕΚ

Με ένα ιδιαίτερο «άρωμα» από τη Super League ανακοινώθηκε η αρχική ενδεκάδα της Μάντσεστερ Σίτι για τον αγώνα απέναντι στην ΑΕΚ. Στη βασική σύνθεση των «πολιτών» συμπεριλήφθηκε ο 17χρονος Φλόιντ Σαμπά, ο οποίος είναι γιος του Κρίστοφερ Σαμπά, του άλλοτε αμυντικού που φόρεσε τη φανέλα του Παναθηναϊκού.

Η ενδεκάδα της Μάντσεστερ Σίτι και το ελληνικό «άρωμα»

Η Μάντσεστερ Σίτι γνωστοποίησε τους έντεκα ποδοσφαιριστές που θα ξεκινήσουν την αναμέτρηση με την ΑΕΚ, στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League. Η ανακοίνωση της ενδεκάδας περιείχε αλλαγές, ειδικά στη γραμμή της επίθεσης, με τον Έντσο Μαρέσκα να επιλέγει ένα σχήμα με αρκετό rotation.

Ανάμεσα στα ονόματα που ξεχώρισαν ήταν αυτό του νεαρού Φλόιντ Σαμπά. Η παρουσία του στην αρχική σύνθεση προσδίδει ένα ελληνικό ενδιαφέρον στον αγώνα, λόγω της σύνδεσής του με το παρελθόν του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Ο Φλόιντ Σαμπά και η θέση του στο γήπεδο

Ο Φλόιντ Σαμπά, σε ηλικία μόλις 17 ετών, πήρε φανέλα βασικού στην αναμέτρηση της Μάντσεστερ Σίτι με την ΑΕΚ. Ο νεαρός ποδοσφαιριστής αγωνίζεται ως μέσος και η επιλογή του από τον προπονητή Έντσο Μαρέσκα δείχνει την εμπιστοσύνη στις ικανότητές του.

Το επίθετο Σαμπά είναι γνώριμο σε όσους παρακολουθούν το ελληνικό ποδόσφαιρο, καθώς ο πατέρας του Φλόιντ είχε αγωνιστεί στη Super League. Η συμμετοχή του 17χρονου μέσου στην ενδεκάδα των «πολιτών» αποτελεί ένα από τα σημεία που τράβηξαν την προσοχή στην ανακοίνωση της σύνθεσης.

Το πέρασμα του Κρίστοφερ Σαμπά από τον Παναθηναϊκό

Ο πατέρας του Φλόιντ Σαμπά, Κρίστοφερ Σαμπά, είναι ένα πρόσωπο γνωστό στο ελληνικό φίλαθλο κοινό. Ο άλλοτε αμυντικός είχε περάσει από τη χώρα μας το 2016, όταν και αγωνίστηκε με τη φανέλα του Παναθηναϊκού. Η παρουσία του στο ελληνικό πρωτάθλημα διήρκεσε μία σεζόν.

Ο Γάλλος ποδοσφαιριστής φόρεσε τη φανέλα του «Τριφυλλιού» τη σεζόν 2016-2017. Η θητεία του στην Ελλάδα άφησε το δικό της στίγμα και τώρα, χρόνια αργότερα, το όνομα Σαμπά επανέρχεται στην επικαιρότητα του ελληνικού αθλητισμού μέσω του γιου του.

Τα βήματα των αδελφών Σαμπά στην ακαδημία της Σίτι

Ο Φλόιντ Σαμπά δεν είναι ο μόνος γιος του Κρίστοφερ Σαμπά που ακολουθεί τα ποδοσφαιρικά του βήματα. Και ο αδελφός του, Ταϊρόν Σαμπά, έχει ενταχθεί στην ακαδημία της Μάντσεστερ Σίτι, δείχνοντας ότι η αγάπη για το ποδόσφαιρο είναι οικογενειακή υπόθεση.

Οι δύο γιοι του Κρίστοφερ Σαμπά αναπτύσσονται ποδοσφαιρικά στις υποδομές ενός από τους μεγαλύτερους συλλόγους της Ευρώπης. Η παρουσία και των δύο στην ακαδημία της Μάντσεστερ Σίτι υποδηλώνει τη συνέχεια μιας ποδοσφαιρικής παράδοσης που ξεκίνησε με τον πατέρα τους.

Η αναμέτρηση των Νέων στην Αγγλία

Πριν από τον αγώνα των ανδρών, διεξήχθη και η αναμέτρηση των ομάδων Νέων της Μάντσεστερ Σίτι και της ΑΕΚ. Σε αυτό το παιχνίδι, ο Ταϊρόν Σαμπά, ο αδελφός του Φλόιντ, έλαβε μέρος νωρίτερα το απόγευμα, αγωνιζόμενος με την ομάδα Νέων της Σίτι.

Η αναμέτρηση των Νέων ολοκληρώθηκε με ισόπαλο αποτέλεσμα 1-1, με την Ένωση να καταφέρνει να αποσπάσει έναν βαθμό στην Αγγλία. Το παιχνίδι αυτό αποτέλεσε έναν προπομπό για την κύρια αναμέτρηση των δύο συλλόγων στο Champions League.

Με πληροφορίες από: Gazzetta