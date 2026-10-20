Ο Βαγγέλης Ζιάγκος προβληματίζεται παρά τη νίκη της Μυκόνου

Ο Βαγγέλης Ζιάγκος, προπονητής της Μυκόνου, δεν έκρυψε την έντονη δυσαρέσκειά του για την αγωνιστική εικόνα της ομάδας του, παρά το γεγονός ότι αυτή κατάφερε να κερδίσει τη Λοκομοτίβ Πλόβντιβ. Η αναμέτρηση, που διεξήχθη στο πλαίσιο της τρίτης αγωνιστικής του FIBA Europe Cup, βρήκε τη Μύκονο νικήτρια, ωστόσο ο κόουτς Ζιάγκος στάθηκε στην ποιότητα του παιχνιδιού που παρουσιάστηκε στο παρκέ.

Η νίκη της Μυκόνου και η πορεία στον όμιλο

Η ομάδα των Κυκλάδων, η Μύκονος, υποδέχθηκε τη Λοκομοτίβ Πλόβντιβ για την τρίτη αγωνιστική της διοργάνωσης του FIBA Europe Cup. Σε ένα παιχνίδι που εξελίχθηκε σε ντέρμπι, η Μύκονος κατάφερε να φτάσει στο θετικό αποτέλεσμα, επικρατώντας με σκορ 86-84. Αυτή η νίκη ήταν ιδιαίτερα σημαντική, καθώς διατήρησε το αήττητο σερί της ομάδας στον όμιλο.

Μετά από αυτό το αποτέλεσμα, η Μύκονος έχει πλέον ένα εντυπωσιακό ρεκόρ 3/3 στον όμιλό της, δείχνοντας μια σταθερή πορεία στη διοργάνωση. Παρά την επιτυχία αυτή στο σκορ και τη βαθμολογία, η εικόνα που παρουσιάστηκε στο γήπεδο αποτέλεσε σημείο προβληματισμού για τον προπονητή της ομάδας.

Η δυσαρέσκεια του προπονητή παρά το θετικό αποτέλεσμα

Ο Βαγγέλης Ζιάγκος, αμέσως μετά τη λήξη του αγώνα, προέβη σε δηλώσεις στις οποίες εξέφρασε ανοιχτά την απογοήτευσή του. Παρά τη νίκη, ο προπονητής δεν φάνηκε καθόλου ικανοποιημένος από τα όσα παρακολούθησε κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης. Η κριτική του ήταν άμεση και ειλικρινής, εστιάζοντας στην ποιότητα του παιχνιδιού της ομάδας του.

Ο ίδιος ξεκαθάρισε ότι δεν είναι ο τύπος του προπονητή που προσπαθεί να παρακινήσει τους παίκτες του δείχνοντας δυσαρέσκεια με έναν προσχηματικό τρόπο. Αντιθέτως, τόνισε ότι δεν «κάνει πολιτική» στις δηλώσεις του, αλλά είναι πάντα ειλικρινής με τους αθλητές του. Ο βασικός του στόχος, όπως ανέφερε, είναι ξεκάθαρος: να βοηθήσει τους παίκτες να εξελίξουν το παιχνίδι τους και να βελτιωθεί συνολικά η ομάδα.

«Μπασκετική ασχήμια» σε επίθεση και άμυνα

Στην καρδιά της κριτικής του, ο Βαγγέλης Ζιάγκος χαρακτήρισε την εμφάνιση της ομάδας ως «μπασκετική ασχήμια». Αυτή η σκληρή διαπίστωση αφορούσε τόσο τον επιθετικό όσο και τον αμυντικό τομέα του παιχνιδιού της Μυκόνου. Η φράση αυτή υπογραμμίζει την έλλειψη συνοχής και αποτελεσματικότητας που παρατήρησε ο προπονητής, παρά το τελικό θετικό αποτέλεσμα.

Ο προπονητής εξέφρασε την ανησυχία του για την συνολική εικόνα που παρουσίασε η ομάδα του στο παρκέ. Παρόλο που η νίκη ήρθε, η ποιότητα του μπάσκετ που παίχτηκε δεν ανταποκρινόταν στις προσδοκίες του, γεγονός που τον προβληματίζει ενόψει της συνέχειας των αγωνιστικών υποχρεώσεων.

Ο ρόλος των απουσιών και οι κομβικές παρουσίες

Στις δηλώσεις του, ο Βαγγέλης Ζιάγκος αναφέρθηκε και σε παράγοντες που επηρεάζουν την απόδοση της ομάδας. Επισήμανε ότι οι απουσίες που εξακολουθούν να υπάρχουν στην περιφέρεια, ειδικότερα στις θέσεις των γκαρντ, έχουν παίξει σημαντικό ρόλο στην εικόνα που παρουσιάστηκε. Αυτές οι περιορισμένες λύσεις στην περιφέρεια δημιουργούν δυσκολίες στην ανάπτυξη του παιχνιδιού.

Παρά τις δυσκολίες, ο προπονητής δεν παρέλειψε να αναγνωρίσει την εξαιρετική βραδιά του Ζερμέιν Λοβ. Ο Λοβ, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο Ζιάγκος, «πήρε την ομάδα στις πλάτες του», αναδεικνύοντας την καθοριστική του συμβολή στη νίκη. Επίσης, η επιστροφή του Βαγγέλη Μάντζαρη κρίθηκε καθοριστική. Ο Μάντζαρης προσέφερε πολλά στην ομάδα και, σύμφωνα με τον προπονητή, πέτυχε το πιο κρίσιμο σουτ της βραδιάς, συμβάλλοντας τα μέγιστα στην επικράτηση.

Η ειλικρίνεια ως βασική αρχή

Ο Βαγγέλης Ζιάγκος υπογράμμισε τη σημασία της ειλικρίνειας στη σχέση του με τους παίκτες του. Δήλωσε ότι είναι πάντα ειλικρινής μαζί τους, καθώς ο πρωταρχικός του στόχος είναι να τους βοηθήσει να βελτιώσουν το παιχνίδι τους και να αναπτυχθεί συνολικά η ομάδα. Αυτή η προσέγγιση, μακριά από «πολιτικές» δηλώσεις, αντικατοπτρίζει τη φιλοσοφία του για την προπονητική.

Κλείνοντας τις δηλώσεις του, ο προπονητής συνεχάρη τους παίκτες και όλη την ομάδα για τη νίκη. Ωστόσο, επανέλαβε την ειλικρινή του ανησυχία για την εικόνα που είδε στο παρκέ, τονίζοντας ότι αυτή τον προβληματίζει ιδιαίτερα. Η νίκη, αν και σημαντική, δεν επισκίασε τα αγωνιστικά προβλήματα που εντοπίστηκαν.

Με πληροφορίες από: Gazzetta