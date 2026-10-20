Champions League: Η Σλάβια Πράγας απέσπασε ισοπαλία στην Κωνσταντινούπολη, δύσκολη νίκη για την Ντόρτμουντ

Με δύο αναμετρήσεις άνοιξε η αυλαία της 3ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League, προσφέροντας έντονες στιγμές στους φιλάθλους της διοργάνωσης. Η Σλάβια Πράγας κατάφερε να αποσπάσει έναν βαθμό στην Κωνσταντινούπολη, σε ένα παιχνίδι όπου η Φενέρμπαχτσε είχε προηγηθεί με δύο γκολ. Παράλληλα, η Ντόρτμουντ σημείωσε μια δύσκολη νίκη επί της Σαμπάχ στο Μπακού, με τον Σερού Γκιρασί να αναδεικνύεται πρωταγωνιστής.

Η ανατροπή της Σλάβια Πράγας στην Κωνσταντινούπολη

Η Φενέρμπαχτσε δεν κατάφερε να «ανοίξει λογαριασμό» στο Champions League, παρά το γεγονός ότι είχε προηγηθεί με 2-0 στο 14ο λεπτό της αναμέτρησης. Η τουρκική ομάδα υποδέχθηκε τη Σλάβια Πράγας στο «Σουκρού Σαράτσογλου» της Κωνσταντινούπολης, σε ένα παιχνίδι που κράτησε αμείωτο το ενδιαφέρον μέχρι το τελευταίο λεπτό.

Παρά το σημαντικό προβάδισμα που πήρε η Φενέρμπαχτσε στο ξεκίνημα του αγώνα, η Σλάβια Πράγας έδειξε αξιοσημείωτη επιμονή και κατάφερε να αντιδράσει. Η ομάδα της Πράγας «επέστρεψε» από το εις βάρος της 2-0, βρίσκοντας τον τρόπο να ισοφαρίσει. Το γκολ της ισοφάρισης σημειώθηκε στο 90ο λεπτό της αναμέτρησης, διαμορφώνοντας το τελικό σκορ σε 2-2.

Με αυτό το αποτέλεσμα, η Σλάβια Πράγας απέσπασε τον πρώτο της βαθμό στη διοργάνωση, σε μια δύσκολη έδρα. Για τη Φενέρμπαχτσε, η ισοπαλία αυτή ήρθε μετά από μια περίοδο που χαρακτηρίστηκε από άσχημα αποτελέσματα. Η τουρκική ομάδα είχε προηγηθεί με 2-0, αλλά δεν μπόρεσε να διατηρήσει το προβάδισμά της. Η αδυναμία της να κερδίσει, παρά το αρχικό της προβάδισμα, την άφησε χωρίς νίκη στη διοργάνωση.

Η Φενέρμπαχτσε δεν μπόρεσε να συνέλθει πλήρως μετά την άθλια εικόνα και το ταπεινωτικό 6-0 που είχε γνωρίσει στο «Βίλα Παρκ» από την Άστον Βίλα. Αυτή η προηγούμενη ήττα φάνηκε να έχει επηρεάσει την ψυχολογία και την απόδοση της ομάδας, οδηγώντας στην απώλεια των τριών βαθμών στο εντός έδρας παιχνίδι της Κωνσταντινούπολης.

Η δύσκολη επικράτηση της Ντόρτμουντ στο Μπακού

Στην άλλη αναμέτρηση που άνοιξε την αυλαία της 3ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League, η Ντόρτμουντ κατάφερε να αποσπάσει μια δύσκολη νίκη επί της Σαμπάχ. Το παιχνίδι διεξήχθη στην πρωτεύουσα του Αζερμπαϊτζάν, το Μπακού, με την γερμανική ομάδα να επικρατεί τελικά με σκορ 2-1.

Πρωταγωνιστής για την Ντόρτμουντ αναδείχθηκε ο Σερού Γκιρασί. Ο επιθετικός της γερμανικής ομάδας βρήκε δύο φορές τον δρόμο προς τα δίχτυα της αντίπαλης εστίας, σημειώνοντας και τα δύο τέρματα που χάρισαν τη νίκη στην Ντόρτμουντ. Οι δύο αυτές επιτυχίες του Γκιρασί ήταν καθοριστικές για την έκβαση του αγώνα, εξασφαλίζοντας τους τρεις βαθμούς για την ομάδα του.

Αυτή η νίκη αποτελεί το δεύτερο «τρίποντο» για τους «Βεστφαλούς» στη διοργάνωση, προσθέτοντας σημαντικούς βαθμούς στην προσπάθειά τους. Η επικράτηση αυτή χαρακτηρίστηκε ως δύσκολη, υπογραμμίζοντας την αντίσταση που πρόβαλε η ομάδα της Σαμπάχ εντός έδρας.

Στον αγώνα αυτό, η Ντόρτμουντ αγωνίστηκε χωρίς τον τραυματία Κωνσταντίνο Καρέτσα. Ο Έλληνας ποδοσφαιριστής ήταν απών από την αποστολή των «Βεστφαλών» και δεν μπόρεσε να ενισχύσει την ομάδα του στην προσπάθειά της για τη νίκη στο Μπακού, παρακολουθώντας τον αγώνα εκτός αγωνιστικής δράσης.

Με πληροφορίες από: Topontiki