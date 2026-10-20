Ο Βλαχόπουλος οδήγησε τη Ραντνίτσκι στο ντέρμπι με τη Νόβι Μπέογκραντ

Ο Άγγελος Βλαχόπουλος αναδείχθηκε σε πρωταγωνιστή για τη Ραντνίτσκι Κραγκούγιεβατς, καθώς με έξι γκολ οδήγησε την ομάδα του σε μια σημαντική εκτός έδρας νίκη. Η Ραντνίτσκι επικράτησε της Νόβι Μπέογκραντ με σκορ 18-13, σε ένα ντέρμπι κορυφής της Περιφερειακής Λίγκας. Το αποτέλεσμα αυτό διατήρησε τη Ραντνίτσκι στην πρώτη θέση του πρωταθλήματος, αφήνοντας πίσω της την αντίπαλό της, η οποία γνώρισε την πρώτη της ήττα στη διοργάνωση.

Ο Βλαχόπουλος καθοριστικός στο ντέρμπι κορυφής

Ο Έλληνας περιφερειακός, Άγγελος Βλαχόπουλος, ο οποίος είναι 35 ετών, ανέλαβε αυτή τη φορά τον ρόλο του βασικού σκόρερ για τη Ραντνίτσκι Κραγκούγιεβατς. Με την εντυπωσιακή του επίδοση των έξι τερμάτων, συνέβαλε καθοριστικά στην επικράτηση της ομάδας του επί της Νόβι Μπέογκραντ. Η αναμέτρηση, που χαρακτηρίστηκε ως ντέρμπι κορυφής στην Περιφερειακή Λίγκα, διεξήχθη στην πισίνα της «11ης Απριλίου» στο Βελιγράδι και ολοκληρώθηκε με τελικό σκορ 18-13 υπέρ της Ραντνίτσκι.

Η νίκη αυτή δεν ήταν αποτέλεσμα μόνο της ατομικής προσπάθειας του Βλαχόπουλου. Μαζί του, σημαντική ήταν και η συνεισφορά των συμπαικτών του, Στραχίνια Ράσοβιτς και Νίκολα Λούκιτς, οι οποίοι πέτυχαν από τρία γκολ ο καθένας. Η συλλογική τους προσπάθεια οδήγησε την πρωταθλήτρια Σερβίας σε αυτή την εκτός έδρας επιτυχία, εδραιώνοντας περαιτέρω τη θέση της στην κορυφή της διοργάνωσης.

Η αήττητη πορεία της Ραντνίτσκι στην Περιφερειακή Λίγκα

Μετά από αυτή τη νίκη επί της Νόβι Μπέογκραντ, η Ραντνίτσκι Κραγκούγιεβατς έφτασε τις επτά νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια, διατηρώντας το αήττητο σερί της στην Περιφερειακή Λίγκα. Η ομάδα του Κραγκούγιεβατς οδηγεί πλέον την κούρσα του πρωταθλήματος, επιδεικνύοντας σταθερότητα και υψηλή αγωνιστική φόρμα από την αρχή της σεζόν.

Η Νόβι Μπέογκραντ, η οποία αντιμετώπισε την Ραντνίτσκι, γνώρισε την πρώτη της ήττα στη διοργάνωση, μένοντας πλέον πίσω στη βαθμολογία. Στην τρίτη θέση της κατάταξης βρίσκεται η Γιαντράν Χέρτσεγκ Νόβι, η οποία διαθέτει ρεκόρ έξι νικών και δύο ηττών, προσπαθώντας να παραμείνει κοντά στην κορυφή και να διεκδικήσει τις υψηλότερες θέσεις.

Οι υψηλές βλέψεις στο Champions League

Πέρα από την εξαιρετική της πορεία στην Περιφερειακή Λίγκα, η ομάδα του Κραγκούγιεβατς έχει θέσει ιδιαίτερα υψηλές βλέψεις και στο Champions League, την κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση. Η Ραντνίτσκι συμμετέχει στον Β' όμιλο της φάσης των «16», όπου έχει ήδη ξεκινήσει τις υποχρεώσεις της με θετικό πρόσημο.

Στην πρεμιέρα της διοργάνωσης, η Ραντνίτσκι επικράτησε της Οραντέα με σκορ 14-9, σε έναν αγώνα που διεξήχθη στη Ρουμανία. Αυτή η νίκη αποτελεί ένα ενθαρρυντικό ξεκίνημα για την ομάδα, ενισχύοντας τις ελπίδες της για πρόκριση στην επόμενη φάση και την επίτευξη των ευρωπαϊκών της στόχων.

Το απαιτητικό πρόγραμμα των ευρωπαϊκών αναμετρήσεων

Το πρόγραμμα της Ραντνίτσκι στο Champions League περιλαμβάνει μια σειρά από σημαντικές και απαιτητικές αναμετρήσεις. Την Τρίτη, 27 Οκτωβρίου, η ομάδα θα φιλοξενήσει την Μπρέσια σε ένα κρίσιμο παιχνίδι, το οποίο αναμένεται να καθορίσει σε μεγάλο βαθμό την πορεία της στον όμιλο και τις πιθανότητες πρόκρισης.

Λίγο αργότερα, στις 10 Νοεμβρίου, θα ακολουθήσει μια ακόμη εντός έδρας δοκιμασία, αυτή τη φορά απέναντι στην ισχυρή Προ Ρέκο. Αυτοί οι αγώνες θα ολοκληρώσουν τον πρώτο γύρο των υποχρεώσεων της Ραντνίτσκι στον Β' όμιλο, με την ομάδα να επιδιώκει να συγκεντρώσει όσο το δυνατόν περισσότερους βαθμούς για να βελτιώσει τη θέση της στην κατάταξη και να διατηρήσει ζωντανές τις ελπίδες της για την επόμενη φάση του Champions League.

Με πληροφορίες από: Gazzetta