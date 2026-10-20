F1: Αλλαγές στους κανονισμούς και επιστροφή στην κανονικότητα από το 2028

Η Formula 1 βρίσκεται σε τροχιά σημαντικών αλλαγών στους κανονισμούς, οι οποίες θα τεθούν σε ισχύ από το 2027, πριν την πλήρη επιστροφή στην κανονικότητα από τη σεζόν του 2028. Σύμφωνα με τους κανονισμούς που δημοσίευσε η FIA, οι αγώνες θα έχουν μειωμένη απόσταση για μία μόνο χρονιά, ως μέρος των τεχνικών τροποποιήσεων στις μονάδες ισχύος. Αυτή η προσωρινή λύση έχει ως στόχο να διευκολύνει την προσαρμογή των ομάδων στις νέες απαιτήσεις κατανάλωσης καυσίμου.

Μείωση της απόστασης των αγώνων το 2027

Από το 2027, η Formula 1 θα εφαρμόσει μια σημαντική τροποποίηση που αφορά την απόσταση των Grand Prix. Συγκεκριμένα, η αγωνιστική απόσταση θα μειωθεί από τα 305 χιλιόμετρα στα 290 χιλιόμετρα. Αυτή η απόφαση εντάσσεται στο πλαίσιο των ευρύτερων αλλαγών που προβλέπονται στους τεχνικούς κανονισμούς των μονάδων ισχύος και έχει προκαλέσει δυσφορία σε ορισμένους κύκλους.

Η μείωση αυτή, ωστόσο, θα έχει προσωρινό χαρακτήρα, καθώς οι νέοι κανονισμοί της FIA ορίζουν ότι θα διαρκέσει για μία μόνο αγωνιστική σεζόν. Η πρόβλεψη αυτή περιλαμβάνεται ήδη στο άρθρο B2.5.2, επιβεβαιώνοντας τον μεταβατικό χαρακτήρα των μικρότερων αγώνων.

Ο λόγος πίσω από την προσωρινή αλλαγή

Ο βασικός στόχος της προσωρινής μείωσης της αγωνιστικής απόστασης είναι ο περιορισμός των επιπτώσεων που θα έχει η αυξημένη συμμετοχή του κινητήρα εσωτερικής καύσης στην κατανάλωση καυσίμου. Με αυτόν τον τρόπο, οι ομάδες αποκτούν τον απαραίτητο χρόνο να προσαρμοστούν στις νέες απαιτήσεις χωρίς να χρειαστεί να προβούν άμεσα σε εκτεταμένες και δαπανηρές αλλαγές στη σχεδίαση των μονοθεσίων τους.

Η προσωρινή αυτή ρύθμιση περιορίζει τις απαιτήσεις κατανάλωσης καυσίμου, καθώς οι ομάδες θα χρειάζονται μικρότερη συνολική ποσότητα για να ολοκληρώσουν έναν αγώνα. Έτσι, αποφεύγεται η άμεση ανάγκη για αύξηση της χωρητικότητας των ρεζερβουάρ, κάτι που θα απαιτούσε την εξέλιξη και κατασκευή νέων σασί. Τέτοιες αλλαγές κοστίζουν τεράστια ποσά στην εποχή του budget cap, καθιστώντας την προσωρινή μείωση μια πρακτική λύση.

Η κατανομή ισχύος των μονάδων

Οι αλλαγές στην απόσταση των αγώνων συνδέονται άμεσα με τις διαδοχικές τροποποιήσεις που πραγματοποιούνται στην κατανομή ισχύος μεταξύ του κινητήρα εσωτερικής καύσης και του ηλεκτροκινητήρα. Το 2026, η αναλογία ισχύος βρίσκεται περίπου στο 53% για τον κινητήρα εσωτερικής καύσης και 47% για τον ηλεκτροκινητήρα.

Ωστόσο, από το 2027, αυτή η αναλογία θα μεταβληθεί, φτάνοντας το 58% για τον θερμικό κινητήρα και 42% για τον ηλεκτροκινητήρα. Η τάση αυτή θα συνεχιστεί και το 2028, όπου προβλέπεται η αναλογία να φτάσει στο 60% για τον κινητήρα εσωτερικής καύσης και 40% για τον ηλεκτροκινητήρα. Η μεγαλύτερη συμμετοχή του θερμικού κινητήρα συνοδεύεται από αύξηση του επιτρεπόμενου ορίου ροής καυσίμου, επιτρέποντας την παραγωγή περισσότερης ισχύος, αλλά ταυτόχρονα αυξάνοντας τις απαιτήσεις στην κατανάλωση καυσίμου κατά τη διάρκεια ενός Grand Prix.

Επιστροφή στα 305 χιλιόμετρα το 2028

Μετά τη μεταβατική περίοδο του 2027, η Formula 1 θα επιστρέψει στην καθιερωμένη αγωνιστική απόσταση των 305 χιλιομέτρων από τη σεζόν του 2028. Αυτή η εξέλιξη έχει ήδη ενσωματωθεί στους νέους κανονισμούς που δημοσιεύθηκαν από τη FIA μετά την τελευταία συνεδρίαση του Παγκόσμιου Συμβουλίου Μηχανοκίνητου Αθλητισμού.

Η επιστροφή στην αρχική απόσταση θα συμπέσει με την περαιτέρω ενίσχυση του κινητήρα εσωτερικής καύσης και μια νέα αύξηση του ορίου ροής καυσίμου. Κατά συνέπεια, οι ομάδες ενδέχεται να χρειαστούν μεγαλύτερα ρεζερβουάρ, προκειμένου να ανταποκριθούν στις αυξημένες απαιτήσεις της μεγαλύτερης αγωνιστικής απόστασης και της αυξημένης κατανάλωσης καυσίμου.

Η μεταβατική περίοδος και η εξαίρεση του Μονακό

Ουσιαστικά, η FIA παρέχει στις ομάδες μία μεταβατική χρονιά, το 2027, προτού επαναφέρει την καθιερωμένη αγωνιστική απόσταση. Αυτή η προσέγγιση επιτρέπει την ομαλή μετάβαση στις νέες τεχνικές προδιαγραφές, λαμβάνοντας υπόψη τις οικονομικές και τεχνικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι ομάδες.

Μία εξαίρεση σε όλες αυτές τις αλλαγές θα παραμείνει το Grand Prix του Μονακό. Ο εμβληματικός αγώνας θα συνεχίσει να διεξάγεται σε απόσταση περίπου 260 χιλιομέτρων, διατηρώντας τη μοναδικότητά του στο καλεντάρι της Formula 1, ανεξάρτητα από τις γενικότερες τροποποιήσεις στους κανονισμούς.

Με πληροφορίες από: Gazzetta