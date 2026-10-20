Ελληνική παρουσία στο Champions League: Βασικός ο Τσιμίκας, στον πάγκο ο Κουλιεράκης

Δύο Έλληνες ποδοσφαιριστές βρίσκονται στο προσκήνιο των ευρωπαϊκών αναμετρήσεων του Champions League, με τον Κώστα Τσιμίκα να ξεκινά βασικός για τη Λίβερπουλ και τον Κωνσταντίνο Κουλιεράκη να περιμένει την ευκαιρία του από τον πάγκο της Ρόμα. Οι ομάδες τους δίνουν σημαντικούς αγώνες στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση, με τους Έλληνες διεθνείς να έχουν ρόλο στις αποστολές τους.

Ο Κώστας Τσιμίκας στην αρχική ενδεκάδα της Λίβερπουλ

Ο Κώστας Τσιμίκας θα ξεκινήσει βασικός για τη Λίβερπουλ στην αναμέτρηση της ομάδας του με τη Βιγιαρεάλ. Ο Έλληνας αριστερός μπακ αποτελεί μία από τις επιλογές του προπονητή των «Reds» για το συγκεκριμένο παιχνίδι, το οποίο διεξάγεται στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League.

Η παρουσία του Τσιμίκα στην αρχική ενδεκάδα υπογραμμίζει την εμπιστοσύνη του τεχνικού επιτελείου στις ικανότητές του. Η αναμέτρηση της Λίβερπουλ με τη Βιγιαρεάλ λαμβάνει χώρα στο ιστορικό γήπεδο του Άνφιλντ, όπου οι «Reds» υποδέχονται την ισπανική ομάδα σε ένα παιχνίδι κρίσιμο για την πορεία τους στη διοργάνωση.

Η σημαντική παρουσία του Τσιμίκα σε ευρωπαϊκό επίπεδο

Ο Κώστας Τσιμίκας είχε ξεκινήσει βασικός και σε προηγούμενη αναμέτρηση της Λίβερπουλ, συγκεκριμένα στο ματς με τη ΛΑΣΚ στην Αυστρία. Στον αγώνα αυτό, ο Έλληνας αμυντικός είχε διαδραματίσει σημαντικό ρόλο, προσφέροντας δύο ασίστ που συνέβαλαν στο εμφατικό σκορ 6-3 υπέρ της Λίβερπουλ.

Η απόδοσή του αυτή ανέδειξε την επιδραστικότητά του στο επιθετικό παιχνίδι της ομάδας. Η επανάληψη της επιλογής του ως βασικού για το παιχνίδι με τη Βιγιαρεάλ δείχνει τη σταθερή του αξία και την ικανότητά του να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του υψηλότερου ευρωπαϊκού επιπέδου.

Ο Κωνσταντίνος Κουλιεράκης περιμένει την ευκαιρία του στη Ρόμα

Στην άλλη σημαντική αναμέτρηση της βραδιάς για το Champions League, ο Κωνσταντίνος Κουλιεράκης θα βρίσκεται στον πάγκο της Ρόμα. Η ιταλική ομάδα φιλοξενεί τη Σλόβαν Μπρατισλάβας, με τον Έλληνα ποδοσφαιριστή να περιμένει την ευκαιρία του να εισέλθει στον αγωνιστικό χώρο και να προσφέρει τις υπηρεσίες του στην ομάδα του.

Η παρουσία του Κουλιεράκη στην αποστολή της Ρόμα για ένα παιχνίδι του Champions League αποτελεί σημαντικό γεγονός για τον ίδιο. Παρότι δεν ξεκινά στην αρχική ενδεκάδα, η δυνατότητα να αγωνιστεί σε μια τέτοια διοργάνωση είναι πάντα ένα κίνητρο για κάθε ποδοσφαιριστή που βρίσκεται στον πάγκο, αναμένοντας την κλήση του προπονητή.

Οι ευρωπαϊκές προκλήσεις για τους Έλληνες ποδοσφαιριστές

Οι δύο Έλληνες ποδοσφαιριστές, Κώστας Τσιμίκας και Κωνσταντίνος Κουλιεράκης, συμμετέχουν ενεργά στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις με τις ομάδες τους. Ο Τσιμίκας, ως βασικός αριστερός μπακ της Λίβερπουλ, καλείται να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις ενός αγώνα Champions League στο Άνφιλντ, έχοντας ήδη δείξει την αξία του με τις δύο ασίστ στην Αυστρία.

Από την πλευρά του, ο Κουλιεράκης, αν και στον πάγκο, είναι μέρος της αποστολής της Ρόμα που αντιμετωπίζει τη Σλόβαν Μπρατισλάβας. Η συμμετοχή του, έστω και ως αναπληρωματικός, σε ένα παιχνίδι του Champions League υπογραμμίζει την παρουσία των ελληνικών ταλέντων στο υψηλότερο επίπεδο του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, διεκδικώντας χρόνο συμμετοχής και εμπειρίες.

Με πληροφορίες από: Gazzetta