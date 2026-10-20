Φίλαθλος της ΑΕΚ σήκωσε φανέλα του Μαρσιάλ στο «Έτιχαντ»

Οι φίλοι της ΑΕΚ έδωσαν δυναμικό «παρών» στο Μάντσεστερ για την αναμέτρηση με τη Σίτι, στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League. Με την παρουσία τους, δημιούργησαν μια ξεχωριστή ατμόσφαιρα στις εξέδρες του «Έτιχαντ». Ένας φίλαθλος της «Ένωσης» ξεχώρισε, επιλέγοντας έναν ιδιαίτερα ευρηματικό τρόπο για να «πικάρει» τους οπαδούς των «Πολιτών».

Η δυναμική παρουσία των φίλων της ΑΕΚ στο Μάντσεστερ

Το Μάντσεστερ υποδέχθηκε τους φίλους της ΑΕΚ, οι οποίοι ταξίδεψαν για να παρακολουθήσουν τη μεγάλη αναμέτρηση της ομάδας τους με τη Σίτι. Ο αγώνας διεξήχθη στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League, προσελκύοντας το ενδιαφέρον των «κιτρινόμαυρων» οπαδών.

Η παρουσία των φίλων της ΑΕΚ στις εξέδρες του «Έτιχαντ» ήταν δυναμική, δημιουργώντας μια ξεχωριστή ατμόσφαιρα. Οι οπαδοί της «Ένωσης» έδωσαν το «παρών» στο γήπεδο, στηρίζοντας την ομάδα τους σε αυτή τη σημαντική ευρωπαϊκή αναμέτρηση.

Η πρωτότυπη κίνηση του φιλάθλου στο «Έτιχαντ»

Μέσα σε αυτό το κλίμα, ένα στιγμιότυπο τράβηξε την προσοχή στις εξέδρες του «Έτιχαντ». Ένας φίλαθλος της ΑΕΚ επέλεξε να εκφράσει την υποστήριξή του και ταυτόχρονα να προκαλέσει τους γηπεδούχους με έναν ασυνήθιστο τρόπο.

Ο συγκεκριμένος φίλαθλος σήκωσε μια κιτρινόμαυρη φανέλα, η οποία έφερε το όνομα του Αντονί Μαρσιάλ και τον αριθμό «26». Αυτή η κίνηση καταγράφηκε στις εξέδρες, αποτελώντας ένα από τα ξεχωριστά στιγμιότυπα της βραδιάς.

Ο Αντονί Μαρσιάλ και οι δεσμοί του με το Μάντσεστερ

Ο Αντονί Μαρσιάλ είναι ένας Γάλλος επιθετικός, ο οποίος έχει φορέσει στο παρελθόν τη φανέλα της ΑΕΚ. Ωστόσο, το μεγαλύτερο μέρος της καριέρας του έχει συνδεθεί με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ αποτελεί τη μεγάλη συμπολίτισσα και διαχρονική αντίπαλο της Σίτι. Η ιστορία του Μαρσιάλ με τους «κόκκινους διαβόλους» είναι ευρέως γνωστή στον κόσμο του ποδοσφαίρου, ιδιαίτερα στην πόλη του Μάντσεστερ.

Η πρόθεση πίσω από την επιλογή της φανέλας

Η επιλογή της συγκεκριμένης φανέλας από τον φίλαθλο της ΑΕΚ δεν ήταν τυχαία. Σκοπός του ήταν να «πικάρει» τους οπαδούς της Σίτι, υπενθυμίζοντάς τους το παρελθόν του Αντονί Μαρσιάλ με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Με αυτή την κίνηση, ο φίλαθλος θέλησε να αναφερθεί στη μεγάλη αντιπαλότητα μεταξύ των δύο ομάδων του Μάντσεστερ. Η αναφορά στον πρώην «κιτρινόμαυρο» επιθετικό, ο οποίος φόρεσε τη φανέλα των «κόκκινων διαβόλων», λειτούργησε ως μια μορφή ποδοσφαιρικής καζούρας προς τους γηπεδούχους.

Ένα στιγμιότυπο με χιούμορ που δεν πέρασε απαρατήρητο

Το συγκεκριμένο στιγμιότυπο, με τον φίλαθλο να σηκώνει τη φανέλα του Μαρσιάλ, χαρακτηρίστηκε από αρκετή δόση χιούμορ. Η ενέργεια αυτή αποτελεί ένα παράδειγμα ποδοσφαιρικής καζούρας, η οποία είναι συχνό φαινόμενο στις εξέδρες των γηπέδων.

Η κίνηση αυτή δεν πέρασε απαρατήρητη στο «Έτιχαντ», προκαλώντας αντιδράσεις και σχόλια. Αποτέλεσε μια ξεχωριστή στιγμή μέσα στην ατμόσφαιρα του αγώνα, προσθέτοντας μια νότα ευρηματικότητας στην παρουσία των φιλάθλων της ΑΕΚ.

Με πληροφορίες από: Athletiko