Η Ντόρτμουντ νίκησε στο Μπακού, ισοπαλία για τη Φενέρμπαχτσε με τη Σλάβια Πράγας

Η Ντόρτμουντ επέστρεψε στις νίκες, επικρατώντας εκτός έδρας της Σαμπάχ Μπακού με σκορ 2-1, στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League. Παράλληλα, η Φενέρμπαχτσε δεν κατάφερε να πάρει την πρώτη της φετινή νίκη, καθώς παραχώρησε ισοπαλία 2-2 στη Σλάβια Πράγας, η οποία έφυγε με έναν βαθμό από την Κωνσταντινούπολη.

Η νίκη της Ντόρτμουντ στο Μπακού

Η γερμανική ομάδα εξασφάλισε μια εκτός έδρας νίκη με την «υπογραφή» του Σερού Γκιρασί. Με αυτό το αποτέλεσμα, η Ντόρτμουντ έφτασε τους 6 βαθμούς στη League Phase του Champions League, πετυχαίνοντας τη δεύτερή της νίκη στον όμιλο. Η Σαμπάχ Μπακού, από την πλευρά της, παρέμεινε στους 3 βαθμούς.

Ο αγώνας διεξήχθη στο Μπακού, με την Ντόρτμουντ να πιέζει από την αρχή για να σκοράρει. Η Σαμπάχ Μπακού αναζητούσε κυρίως ευκαιρίες μέσω αντεπιθέσεων, ενώ η γερμανική ομάδα πλησίαζε την αντίπαλη περιοχή δημιουργώντας φάσεις.

Η εξέλιξη του αγώνα της Ντόρτμουντ

Στο 11ο λεπτό, η υπεροχή της Ντόρτμουντ μετουσιώθηκε σε γκολ. Ο τερματοφύλακας Ποκατίλοβ απέκρουσε το σουτ του Ενμετσά, αλλά ο Γκιρασί εκμεταλλεύτηκε το ριμπάουντ και άνοιξε το σκορ με κοντινό πλασέ, κάνοντας το 0-1.

Παρά τις προσπάθειες της Σαμπάχ Μπακού να γίνει πιο επιθετική, η Ντόρτμουντ πλησίασε σε δεύτερο γκολ στο 24ο λεπτό. Ο Ποκατίλοβ απέκρουσε απευθείας φάουλ του Φέιρμαν και στη συνέχεια είπε «όχι» σε κοντινό πλασέ του Τσουκβουεμέκα. Οι γηπεδούχοι προσπάθησαν να απειλήσουν και στο 30ό λεπτό έστειλαν την μπάλα στα δίχτυα των φιλοξενούμενων, αλλά το γκολ του Μίκελς ακυρώθηκε για οφσάιντ του σκόρερ.

Οι δύο ομάδες έδωσαν έναν καλό ρυθμό στο ματς, με τη Σαμπάχ Μπακού να φέρνει το παιχνίδι στα ίσα στο 39ο λεπτό. Ο Πούχατς εκτέλεσε φάουλ από δεξιά και ο ΜακΚάρθι έκανε το 1-1 με κοντινή κεφαλιά. Η Ντόρτμουντ μπήκε δυναμικά στην επανάληψη και στο 53ο λεπτό έφτασε στο 1-2, όταν ο Φέιρμαν γέμισε από δεξιά και ο Γκιρασί σκόραρε με προβολή στην κίνηση, από το ύψος της μικρής περιοχής.

Η ισοπαλία της Φενέρμπαχτσε με τη Σλάβια Πράγας

Η Φενέρμπαχτσε παραχώρησε ισοπαλία 2-2 στην 3η αγωνιστική, μη μπορώντας να πάρει την πρώτη της νίκη στη διοργάνωση. Οι Τούρκοι βρέθηκαν μπροστά στο σκορ με δύο τέρματα, αλλά οι Τσέχοι αντέδραξαν και κατάφεραν να ισοφαρίσουν.

Μετά την ισοπαλία της πρεμιέρας, η Φενέρμπαχτσε έφτασε τους 2 βαθμούς. Αντίθετα, η Σλάβια Πράγας πήρε τον πρώτο της βαθμό στη League Phase του Champions League, φεύγοντας με ένα θετικό αποτέλεσμα από το στάδιο «Σουκρού Σαράτσογλου» στην Πόλη.

Τα γκολ της αναμέτρησης στην Κωνσταντινούπολη

Η Φενέρμπαχτσε ξεκίνησε δυνατά τον αγώνα και μόλις στο 4ο λεπτό κατάφερε να στείλει την μπάλα στα δίχτυα της Σλάβια Πράγας. Ο Αϊντίν συνέκλινε από δεξιά, έπιασε ένα εντυπωσιακό σουτ με το αριστερό, έξω από την περιοχή, και έκανε το 1-0 για τους γηπεδούχους.

Οι φιλοξενούμενοι έδειξαν διάθεση να κερδίσουν μέτρα στον αγωνιστικό χώρο, αλλά στο 11ο λεπτό οι γηπεδούχοι έφτασαν στο 2-0. Ο Σεμέδο έκανε το γύρισμα από δεξιά, ο Γκρίνγουντ κοντρόλαρε στο ύψος του πέναλτι και με άπιαστο σουτ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα.

Η Σλάβια Πράγας δεν το έβαλε κάτω και πέντε λεπτά αργότερα, στο 16ο λεπτό, μείωσε σε 2-1. Το γκολ προήλθε από ένα λάθος πάσα του Γάλλου Γκεντουζί. Η ισοφάριση σε 2-2 για τη Σλάβια Πράγας ήρθε στο 90ό λεπτό, «παγώνοντας» τη Φενέρμπαχτσε και εξασφαλίζοντας τον πρώτο βαθμό για την τσεχική ομάδα.

Με πληροφορίες από: Newsit, Gazzetta