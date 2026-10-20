Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τη Φενέρμπαχτσε με σημαντικές απουσίες στην περιφέρεια

Ο Ολυμπιακός ετοιμάζεται να υποδεχτεί τη Φενέρμπαχτσε στην Sunel Arena, στο πλαίσιο του δεύτερου εντός έδρας παιχνιδιού του για τη φετινή αγωνιστική περίοδο της EuroLeague. Η αναμέτρηση είναι προγραμματισμένη για τις 23 Οκτωβρίου, στις 21:15, και βρίσκει τους «ερυθρολεύκους» να αντιμετωπίζουν σοβαρές ελλείψεις στο ρόστερ τους.

Ο προπονητής Γιώργος Μπαρτζώκας καλείται να φέρει εις πέρας μια δύσκολη αποστολή, καθώς το απουσιολόγιό του είναι γεμάτο, με τις απουσίες να έχουν χτυπήσει την ομάδα για τα καλά. Οι ελλείψεις είναι ιδιαίτερα αισθητές στην περιφέρεια, όπου ο Ολυμπιακός έχει χάσει μέσα σε μία ημέρα δύο από τις πιο βασικές του επιλογές.

Η αναμέτρηση με τη Φενέρμπαχτσε

Οι «ερυθρόλευκοι» θα υποδεχτούν την τουρκική ομάδα, με προπονητή τον Σαρούνας Γιασικεβίτσιους, σε ένα κρίσιμο παιχνίδι για τη συνέχεια της EuroLeague. Η Sunel Arena θα φιλοξενήσει τη συγκεκριμένη αναμέτρηση, η οποία αποτελεί τη δεύτερη εντός έδρας δοκιμασία για τον Ολυμπιακό στην τρέχουσα διοργάνωση.

Το παιχνίδι της 23ης Οκτωβρίου, με ώρα έναρξης 21:15, βρίσκει τον Γιώργο Μπαρτζώκα να αντιμετωπίζει σημαντικές προκλήσεις. Η διαχείριση των απουσιών και η προσαρμογή του αγωνιστικού πλάνου αποτελούν βασικά ζητήματα για τον προπονητή των Πειραιωτών, ενόψει μιας αναμέτρησης υψηλών απαιτήσεων.

Σημαντικές απώλειες στην περιφέρεια

Ο Ολυμπιακός βρίσκεται αντιμέτωπος με την απώλεια δύο βασικών παικτών της περιφέρειας, του Εβάν Φουρνιέ και του Γιάν Μοντέρο. Ο Εβάν Φουρνιέ αντιμετωπίζει ένα αιμάτωμα στον ώμο, καθώς και ένα πρόβλημα στο γόνατο, γεγονός που τον καθιστά μη διαθέσιμο για την επικείμενη αναμέτρηση.

Παράλληλα, ο Δομινικανός γκαρντ Γιάν Μοντέρο έχει υποστεί διάστρεμμα στη δεξιά ποδοκνημική. Επιπλέον, ο παίκτης έχει και συνδεσμική κάκωση στο αριστερό γόνατο, με αποτέλεσμα να βρίσκεται σε αμφιβολία όσον αφορά τη συμμετοχή του στο παιχνίδι εναντίον της Φενέρμπαχτσε.

Η περίπτωση του Τάιλερ Ντόρσεϊ

Εκτός των προβλημάτων τραυματισμών, ο Ολυμπιακός δεν μπορεί να υπολογίζει και στις υπηρεσίες του Τάιλερ Ντόρσεϊ. Ο παίκτης παραμένει εκτός ομάδας, καθώς δεν έχει ακόμη αποφασιστεί η τιμωρία του μετά την απολογία του στους ανθρώπους του Ολυμπιακού.

Η τιμωρία του Τάιλερ Ντόρσεϊ σχετίζεται με ένα σχόλιό του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η κατάσταση αυτή προσθέτει ένα ακόμη πρόβλημα στο ήδη επιβαρυμένο απουσιολόγιο του Γιώργου Μπαρτζώκα, μειώνοντας περαιτέρω τις διαθέσιμες επιλογές στην περιφέρεια.

Οι διαθέσιμοι γκαρντ και το βάρος της ευθύνης

Με τις παραπάνω απουσίες, οι επιλογές για την περιφέρεια του Ολυμπιακού είναι ελάχιστες ενόψει της αναμέτρησης με τη Φενέρμπαχτσε. Οι «ερυθρόλευκοι» διαθέτουν μόλις τρεις διαθέσιμους γκαρντ για το κρίσιμο παιχνίδι της EuroLeague.

Οι παίκτες αυτοί είναι ο Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ, ο Κόρι Τζόζεφ και ο Όμηρος Νετζήπογλου. Φαντάζει δεδομένο ότι ο προπονητής των Πειραιωτών θα βασιστεί σε μεγάλο βαθμό στις προσπάθειες αυτών των τριών παικτών για να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του αγώνα με την ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους.

Με πληροφορίες από: Athletiko