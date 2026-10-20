Τέλος ο Νώντας Κουτρομάνος από τον πάγκο του ΠΑΣ Πύργος

Ο ΠΑΣ Πύργος ανακοίνωσε την πρόωρη ολοκλήρωση της συνεργασίας του με τον προπονητή Νώντα Κουτρομάνο. Η απόφαση αυτή έρχεται μετά την ήττα της ομάδας από την Αναγέννηση Καρδίτσας στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο, γεγονός που αποτέλεσε το τελευταίο παιχνίδι του Κουτρομάνου στον πάγκο του συλλόγου. Ο 42χρονος τεχνικός είχε συνεισφέρει καθοριστικά στην άνοδο του ΠΑΣ Πύργος από τη Γ' Εθνική.

Η ανακοίνωση του τέλους συνεργασίας

Ο ΠΑΣ Πύργος προχώρησε στην ανακοίνωση της πρόωρης ολοκλήρωσης της συνεργασίας του με τον προπονητή Νώντα Κουτρομάνο. Πρόκειται για ακόμα μία αλλαγή προπονητή που σημειώνεται στη Super League 2, επηρεάζοντας την πορεία της ομάδας της Ηλείας.

Η ήττα που υπέστη ο ΠΑΣ Πύργος από την Αναγέννηση Καρδίτσας, σε αγώνα που διεξήχθη στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο, ήταν το τελευταίο παιχνίδι στο οποίο ο Νώντας Κουτρομάνος βρέθηκε στον πάγκο της ομάδας. Ο σύλλογος εξέφρασε τις ευχαριστίες του προς τον 42χρονο προπονητή για την προσφορά του.

Η ιστορική άνοδος στη Super League 2

Ο Νώντας Κουτρομάνος υπήρξε ένας από τους ανθρώπους που συνέβαλαν καθοριστικά στην επίτευξη ενός μεγάλου στόχου για τον ΠΑΣ Πύργο, την άνοδο της ομάδας από τη Γ' Εθνική στη Super League 2. Υπό την καθοδήγησή του, ο σύλλογος κατάφερε να κατακτήσει το πρωτάθλημα του 4ου ομίλου της Γ΄ Εθνικής.

Η αγωνιστική αυτή διαδρομή χαρακτηρίστηκε ως δύσκολη και απαιτητική, ωστόσο ολοκληρώθηκε με επιτυχία χάρη στην καθημερινή δουλειά, την αφοσίωση, την επιμονή και την προσπάθεια μιας ομάδας που πίστεψε στον στόχο της και πάλεψε για να τον κατακτήσει. Ο Νώντας Κουτρομάνος είχε το δικό του καθοριστικό μερίδιο σε αυτή την πορεία.

Η σημαντική προσφορά του προπονητή

Η συμβολή του Νώντα Κουτρομάνου ήταν καίρια στην επίτευξη μιας ιστορικής ανόδου για το ηλειακό ποδόσφαιρο. Μέσα από αυτή την επιτυχία, το ποδόσφαιρο της Ηλείας επέστρεψε στις επαγγελματικές κατηγορίες, προσφέροντας παράλληλα συγκινήσεις στους φιλάθλους που, όπως αναφέρει ο σύλλογος, θα τους συνοδεύουν για μια ζωή.

Ο ΠΑΣ Πύργος τονίζει πως κάποιοι άνθρωποι αφήνουν το αποτύπωμά τους όχι μόνο με όσα κάνουν μέσα στο γήπεδο, αλλά και με τις στιγμές που μοιράζονται με μια ομάδα. Η κοινή πορεία με τον Νώντα Κουτρομάνο ολοκληρώνεται, όμως όλα όσα επιτεύχθηκαν μαζί θα αποτελούν πάντα ένα ξεχωριστό κομμάτι της ιστορίας του συλλόγου.

Το μήνυμα του συλλόγου προς τον Κουτρομάνο

Στο μήνυμά του, ο ΠΑΣ Πύργος υπογραμμίζει ότι για τον σύλλογο, το ποδόσφαιρο δεν είναι μόνο αποτελέσματα, νίκες και στόχοι. Είναι οι άνθρωποι που συναντιούνται στη διαδρομή, η προσπάθεια που καταβάλλεται μαζί, οι δυσκολίες που ξεπερνιούνται και οι στιγμές που ενώνουν.

Ο σύλλογος ευχαρίστησε τον Νώντα Κουτρομάνο για όσα προσέφερε, για την προσπάθεια, την παρουσία του και τη συμβολή του σε αυτή τη μεγάλη επιτυχία. Η άνοδος στη Super League 2 θα αποτελεί πάντα ένα κοινό επίτευγμα και μια ανάμνηση που θα συνδέει τις δύο πλευρές.

Ευχές για τη συνέχεια της πορείας του

Παρόλο που οι δρόμοι του προπονητή και του συλλόγου χωρίζουν, η εκτίμηση για όσα πέτυχαν μαζί παραμένει, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση. Ο ΠΑΣ Πύργος ευχήθηκε ολόψυχα στον Νώντα Κουτρομάνο υγεία, δύναμη και κάθε επιτυχία στη συνέχεια της ποδοσφαιρικής του πορείας.

Του ευχήθηκαν επίσης να συνεχίσει να κυνηγά τα όνειρά του και να ζήσει πολλές ακόμη στιγμές που θα τον κάνουν να αισθάνεται περήφανος, κλείνοντας έτσι το μήνυμα αποχαιρετισμού και ευγνωμοσύνης προς τον 42χρονο τεχνικό.

Με πληροφορίες από: Gazzetta