Ο Φάμπρεγας αποκάλυψε πως ο Δουβίκας θα ξεκινήσει βασικός κόντρα στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

Ο Σεσκ Φάμπρεγας, προπονητής της Κόμο, προέβη σε σημαντικές δηλώσεις ενόψει της αναμέτρησης της ομάδας του με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για την 3η αγωνιστική της League Phase του Champions League. Ο Ισπανός τεχνικός χαρακτήρισε την αυριανή αναμέτρηση ως «ιστορική» και αποκάλυψε πως ο Έλληνας διεθνής επιθετικός, Τάσος Δουβίκας, θα ξεκινήσει στο βασικό σχήμα της ομάδας του. Ο αγώνας μεταξύ Κόμο και Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ είναι προγραμματισμένος για την Τετάρτη (21/10).

Η ιστορική αναμέτρηση και η επιλογή του Δουβίκα

Ο Σεσκ Φάμπρεγας, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου, τόνισε τη σημασία της επερχόμενης αναμέτρησης με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Ο προπονητής της Κόμο χαρακτήρισε τον αγώνα ως «ιστορική μέρα» όχι μόνο για τον σύλλογο και τους οπαδούς, αλλά και για ολόκληρη την πόλη. Υπογράμμισε την ανάγκη για συγκέντρωση και φιλοδοξία από τους παίκτες του.

Στο πλαίσιο των δηλώσεών του, ο Φάμπρεγας προχώρησε σε μια σημαντική αποκάλυψη σχετικά με την αρχική ενδεκάδα της ομάδας του. Συγκεκριμένα, επιβεβαίωσε πως ο Τάσος Δουβίκας θα ξεκινήσει βασικός στον αγώνα. «Ο Δουβίκας θα ξεκινήσει βασικός. Δεν μιλάω ποτέ για το ποιος θα ξεκινήσει ή όχι, αλλά θα παίξει», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ισπανός τεχνικός.

Η φιλοσοφία του Φάμπρεγας ενόψει Γιουνάιτεντ

Ο προπονητής της Κόμο αναφέρθηκε εκτενώς στην προσέγγιση που πρέπει να έχει η ομάδα του απέναντι σε έναν τόσο δυνατό αντίπαλο. «Πρέπει να παίξουμε με συγκέντρωση και φιλοδοξία. Αυτή είναι η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ που έχουμε απέναντί μας, οπότε ας το απολαύσουμε, ας παίξουμε το παιχνίδι μας και ας προσπαθήσουμε να κερδίσουμε», δήλωσε.

Ο Φάμπρεγας επισήμανε επίσης την ανάγκη για ταπεινότητα και σεβασμό προς τους αντιπάλους, αναγνωρίζοντας την αξία της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ως «απίστευτη ομάδα». Τόνισε ότι υπάρχουν πολλά να μάθουν οι παίκτες του από τέτοιες αναμετρήσεις. Παράλληλα, απέρριψε την έννοια της «κρίσης» στο ποδόσφαιρο, υποστηρίζοντας ότι όταν παίζεις κάθε τρεις μέρες, δεν υπάρχει χρόνος για τέτοιες σκέψεις, αλλά μόνο για τον στόχο της νίκης.

Αποφυγή φόβου και εστίαση στη ζημιά

Ο Ισπανός τεχνικός εξήγησε τη στρατηγική του για να αποτρέψει τον φόβο στους παίκτες του απέναντι σε έναν μεγάλο αντίπαλο. «Μπορείς να δείξεις ότι η ιστορία δεν παίζει ρόλο στον αγωνιστικό χώρο, απλώς αποφεύγοντας να μιλάς γι’ αυτήν», είπε. Διευκρίνισε ότι αν επαναλαμβάνει συνεχώς στους παίκτες να είναι προσεκτικοί απέναντι στη Μάντσεστερ, αυτοί θα μπουν στο γήπεδο με φόβο.

Αντίθετα, ο Φάμπρεγας επιλέγει να εστιάζει αποκλειστικά στο πώς η Κόμο μπορεί να προκαλέσει ζημιά στους αντιπάλους της. «Όταν μιλάω για τη Γιουνάιτεντ, αναφέρομαι μόνο στο πώς μπορούμε να τους προκαλέσουμε ζημιά, εστιάζοντας αποκλειστικά στους έντεκα παίκτες που θέλουμε να κερδίσουμε», δήλωσε. Προειδοποίησε επίσης ότι αν θεωρήσουν τους αντιπάλους ανώτερους, τότε τα πράγματα θα γίνουν πιο δύσκολα για την ομάδα του.

Σημαντικές απουσίες και δυναμική άλλων παικτών

Εκτός από τις επιλογές για την αρχική ενδεκάδα, ο Σεσκ Φάμπρεγας αναφέρθηκε και στην κατάσταση άλλων παικτών της Κόμο. Συγκεκριμένα, γνωστοποίησε ότι ο ποδοσφαιριστής Τζέσους Ροντρίγκεζ θα παραμείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για ένα σημαντικό χρονικό διάστημα. Ο Ροντρίγκεζ θα είναι indisponibile για περίπου δύο μήνες, καθώς δεν πρόκειται για μια σύντομη απουσία.

Παράλληλα, ο προπονητής μίλησε και για τον Νίκο Παζ, τονίζοντας τις «απίστευτες δυνατότητές» του. Ο Φάμπρεγας εξέφρασε την πίστη του στις ικανότητες του Παζ, επισημαίνοντας ότι ο παίκτης διαθέτει τη σωστή νοοτροπία, αυτή ενός ποδοσφαιριστή που δεν είναι ποτέ ικανοποιημένος με την απόδοσή του.

Με πληροφορίες από: Gazzetta