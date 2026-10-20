Άρης: Συμφωνία με τη Novibet για την ονοματοδοσία του «Κλεάνθης Βικελίδης»

Η ΠΑΕ Άρης προχώρησε σε μία σημαντική εμπορική συμφωνία με τη Novibet, η οποία αφορά την ονοματοδοσία του γηπέδου των «κιτρινόμαυρων». Σύμφωνα με επιβεβαιωμένες πληροφορίες από την ΠΑΕ, οι δύο πλευρές έχουν καταλήξει σε συμφωνία. Το γήπεδο αναμένεται να ονομάζεται πλέον «NOVIBET Κλεάνθης Βικελίδης», με τις επίσημες ανακοινώσεις να αναμένονται μέσα στις επόμενες ημέρες.

Η νέα ονομασία του γηπέδου

Η νέα εμπορική συμφωνία μεταξύ της ΠΑΕ Άρης και της Novibet καθορίζει τη μετονομασία του ιστορικού γηπέδου των «κιτρινόμαυρων». Όπως προκύπτει από τις πληροφορίες, το γήπεδο θα φέρει πλέον την επίσημη ονομασία «NOVIBET Κλεάνθης Βικελίδης».

Ιδιαίτερη σημασία δόθηκε στο γεγονός ότι το όνομα του Κλεάνθη Βικελίδη παραμένει αναλλοίωτο στην ονομασία του σταδίου. Αυτό το στοιχείο έχει έναν ξεχωριστό συμβολισμό τόσο για τον σύλλογο όσο και για τον κόσμο του, καθώς διατηρείται παρά την εμπορική αξιοποίηση που πραγματοποιείται.

Η στρατηγική συνεργασία με τη Novibet

Η συγκεκριμένη εξέλιξη στην ονοματοδοσία του γηπέδου αποτελεί ένα ακόμη βήμα στην ήδη υφιστάμενη στρατηγική συνεργασία του Άρη με τη Novibet. Η εταιρεία είναι ήδη ο Μεγάλος Χορηγός της ΠΑΕ, γεγονός που υπογραμμίζει τη στενή τους σχέση.

Η συνεργασία μεταξύ των δύο πλευρών έχει επεκταθεί μέχρι το έτος 2030. Αυτή η μακροπρόθεσμη δέσμευση έχει παρουσιαστεί ως μία σχέση που εκτείνεται πέρα από τα όρια μιας τυπικής χορηγίας, δείχνοντας αμοιβαία εμπιστοσύνη και κοινούς στόχους.

Ενίσχυση της σχέσης και εμπιστοσύνη

Η πρόσφατη συμφωνία για την ονοματοδοσία του γηπέδου έρχεται να ενισχύσει περαιτέρω αυτή τη δυναμική σχέση. Μέσω αυτής, επιβεβαιώνεται η εμπιστοσύνη της Novibet στο συνολικό πλάνο της ΠΑΕ Άρης.

Η κίνηση αυτή σηματοδοτεί τη δέσμευση για μία μακροπρόθεσμη συνεργασία μεταξύ των δύο πλευρών, η οποία συνεχίζει να αναπτύσσεται και να διευρύνεται σε διάφορα επίπεδα.

Εμπορική αξιοποίηση και αναβάθμιση του «Κλεάνθης Βικελίδης»

Για την ΠΑΕ Άρης, η νέα συμφωνία συνιστά μία ιδιαίτερα σημαντική εμπορική κίνηση. Έρχεται σε μία περίοδο κατά την οποία ο σύλλογος έχει δώσει έμφαση στην αναβάθμιση και την καλύτερη αξιοποίηση των εγκαταστάσεων του γηπέδου «Κλεάνθης Βικελίδης».

Η συμφωνία με τη Novibet προσθέτει πλέον ακόμη μεγαλύτερη εμπορική διάσταση στο γήπεδο. Αυτό επιτυγχάνεται χωρίς να αποκοπεί η ονομασία του από ένα από τα πλέον ιστορικά πρόσωπα του συλλόγου, διατηρώντας την παράδοση και την ταυτότητα.

Αναμενόμενες ανακοινώσεις

Ως αποτέλεσμα των παραπάνω, το «NOVIBET Κλεάνθης Βικελίδης» αναμένεται να αποτελέσει τη νέα επίσημη ονομασία του γηπέδου.

Οι δύο πλευρές, ΠΑΕ Άρης και Novibet, πρόκειται να προχωρήσουν σύντομα στις σχετικές επίσημες ανακοινώσεις, επιβεβαιώνοντας έτσι και τυπικά την ολοκλήρωση της συμφωνίας.

Με πληροφορίες από: Gazzetta