Ο Ντικ Μπάουερμαν αποτελεί παρελθόν από τον Απόλλωνα Πάτρας λόγω προβλημάτων υγείας

Ο Απόλλων Πάτρας γνωστοποίησε την αποχώρηση του έμπειρου Γερμανού τεχνικού, Ντικ Μπάουερμαν, από τον πάγκο της ομάδας. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται σε προβλήματα υγείας που αντιμετωπίζει ο προπονητής, τα οποία τον ανάγκασαν να απουσιάσει από πρόσφατη αναμέτρηση. Η διοίκηση του συλλόγου εξέφρασε τη λύπη της για το γεγονός, τονίζοντας τον σεβασμό στην επιθυμία του Μπάουερμαν να θέσει την υγεία του ως προτεραιότητα.

Η ανακοίνωση του Απόλλωνα Πάτρας

Σε μια δυσάρεστη ανακοίνωση προέβη ο Α.Σ. Απόλλων Πατρών Sendo, κάνοντας γνωστό ότι ο πολύπειρος Γερμανός τεχνικός, Ντικ Μπάουερμαν, δεν θα συνεχίσει στον πάγκο της ομάδας. Η απόφαση αυτή ελήφθη εξαιτίας προβλημάτων υγείας που τον ταλανίζουν, γεγονός που είχε ως αποτέλεσμα την απουσία του από την πρόσφατη αναμέτρηση της ομάδας.

Η διοίκηση του συλλόγου ανέφερε χαρακτηριστικά πως, σεβόμενη την επιθυμία του coach Bauermann να αποχωρήσει λόγω των προβλημάτων υγείας του – τα οποία δεν του επέτρεψαν να βρίσκεται στον πάγκο της ομάδας κατά την πρόσφατη αναμέτρηση – αναγκάζεται με λύπη να συμβιβαστεί με αυτό το δυσάρεστο για όλους γεγονός. Ο σεβασμός στην ανάγκη του να τεθεί ως προτεραιότητα η υγεία του είναι απόλυτος, όπως τονίστηκε στην ανακοίνωση.

Η συνέχεια της σχέσης με τον σύλλογο

Παρά την αποχώρησή του από την τεχνική ηγεσία, ο Ντικ Μπάουερμαν παραμένει ένα αναπόσπαστο κομμάτι της ιστορίας και της φιλοσοφίας του Απόλλωνα Πάτρας. Ο σύλλογος δήλωσε ότι ο Γερμανός προπονητής θα θεωρείται πάντα ένα ξεχωριστό μέλος της οικογένειάς του, αναγνωρίζοντας τη σημαντική του προσφορά.

Επιπλέον, η ανακοίνωση του Απόλλωνα Πατρών διευκρίνισε ότι η αποχώρησή του από την τεχνική ηγεσία δεν σημαίνει το τέλος της κοινής πορείας. Αντιθέτως, η συνεργασία μεταξύ του συλλόγου και του Ντικ Μπάουερμαν θα διατηρηθεί σε κάθε δυνατό επίπεδο, υπογραμμίζοντας τη βούληση για συνέχιση της σχέσης τους πέρα από τον ρόλο του προπονητή.

Η συγκινητική δήλωση του Ντικ Μπάουερμαν

Από την πλευρά του, ο Ντικ Μπάουερμαν εξέφρασε τη βαθιά του λύπη και τον συντετριμμένο του ψυχισμό για την αναγκαστική αποχώρηση από τη θέση του προπονητή του Απόλλωνα Πατρών. «Είμαι συντετριμμένος που αναγκάζομαι να αποχωρήσω από τη θέση του προπονητή του Απόλλωνα Πατρών», δήλωσε χαρακτηριστικά, τονίζοντας το βάρος της απόφασης.

Ο Γερμανός τεχνικός εξήγησε ότι τα προβλήματα υγείας που οδήγησαν στην απουσία του από το παιχνίδι με τον Προμηθέα καθιστούν αδύνατη τη συνέχιση του ρόλου του ως προπονητής. Υπογράμμισε ότι ήρθε στην Πάτρα από αγάπη για τον σύλλογο, τους φιλάθλους και, πάνω απ’ όλα, για τον πρόεδρό τους, εκφράζοντας τη μεγάλη του λύπη που αδυνατεί να συνεχίσει το ταξίδι που ξεκίνησαν μαζί.

Ευχαριστίες και ευχές για το μέλλον

Ο Ντικ Μπάουερμαν θέλησε με αυτή την ευκαιρία να ευχαριστήσει θερμά τον Γιάννη, το Διοικητικό Συμβούλιο του συλλόγου και τους φιλάθλους για την εμπιστοσύνη που του έδειξαν καθ' όλη τη διάρκεια της συνεργασίας τους. Επίσης, απεύθυνε ειδικές ευχαριστίες στον Τίμο Αντωνίου, τον Γιώργο Κολλάρο, τον Κώστα Λεβιδιώτη, τον Ηλία Αργύρη, καθώς και σε όλο το προσωπικό του οργανισμού για την υποστήριξή τους.

Ένα μεγάλο ευχαριστώ απεύθυνε και στον βοηθό του και προπονητή Κώστα Τζαμάκο για την πολύτιμη στήριξη και την άψογη συνεργασία τους. Κλείνοντας τη δήλωσή του, ο Μπάουερμαν ευχήθηκε μέσα από την καρδιά του σε όλους ό,τι καλύτερο και κάθε επιτυχία που αξίζει στον Απόλλωνα Πατρών. Το Διοικητικό Συμβούλιο του συλλόγου, από την πλευρά του, τον ευχαρίστησε θερμά για την προσφορά του και του ευχήθηκε από καρδιάς ταχεία ανάρρωση, δύναμη και κάθε καλό στη συνέχεια της ζωής του.

Με πληροφορίες από: Gazzetta