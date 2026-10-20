Μάντσεστερ Σίτι U19 - ΑΕΚ U19 1-1: Τα αετόπουλα επιστρέφουν αήττητα από την Αγγλία

Η ομάδα U19 της ΑΕΚ αναδείχθηκε ισόπαλη με 1-1 απέναντι στην αντίστοιχη ομάδα της Μάντσεστερ Σίτι, σε έναν αγώνα που διεξήχθη στην Αγγλία. Με αυτό το αποτέλεσμα, τα «Αετόπουλα» επιστρέφουν «αλώβητα» από το ταξίδι τους, διευρύνοντας το αήττητο σερί τους και διατηρώντας μια καλή πορεία στο Youth League.

Το γρήγορο προβάδισμα της ΑΕΚ

Ο αγώνας ξεκίνησε με τους καλύτερους οιωνούς για την ελληνική ομάδα, καθώς μόλις στο 5ο λεπτό κατάφερε να ανοίξει το σκορ. Ο Φραντζεσκάκης έκλεψε την μπάλα και έβγαλε μια επικίνδυνη σέντρα. Ο Αργυρίου πήρε την κεφαλιά, και στην επαναφορά της μπάλας, ο Σιούτας με προβολή την έστειλε στα δίχτυα, κάνοντας το 0-1 για την ΑΕΚ.

Η άμεση απάντηση των «Πολιτών»

Η χαρά της ΑΕΚ για το προβάδισμα δεν κράτησε πολύ, καθώς οι γηπεδούχοι αντέδρασαν άμεσα. Μόλις τρία λεπτά αργότερα, στο 8ο λεπτό της αναμέτρησης, ο Λαμπ βρέθηκε στην πλάτη της άμυνας της ΑΕΚ. Με ένα διαγώνιο σουτ, κατάφερε να ισοφαρίσει σε 1-1, φέρνοντας το παιχνίδι στα ίσα.

Στο 11ο λεπτό, η ΑΕΚ προσπάθησε να πάρει εκ νέου το προβάδισμα, με τον Γκολφίνο να επιχειρεί μία προσπάθεια, η οποία ωστόσο ήταν άστοχη. Στη συνέχεια, οι «Πολίτες» ανέλαβαν την κατοχή της μπάλας και προσπάθησαν να ασκήσουν πίεση στους νεαρούς παίκτες της Ένωσης.

Ευκαιρίες και δοκάρι για τη Μάντσεστερ Σίτι

Η πίεση της Μάντσεστερ Σίτι οδήγησε σε σημαντικές ευκαιρίες. Στο 16ο λεπτό, ο Γκόρμαν εκτέλεσε απευθείας ένα φάουλ, στέλνοντας την μπάλα στο δοκάρι της εστίας της ΑΕΚ, απειλώντας σοβαρά. Ένα λεπτό αργότερα, στο 17ο λεπτό, ο Λαμπ δοκίμασε ένα δυνατό σουτ, το οποίο όμως ήταν άστοχο.

Η ΑΕΚ απάντησε με μία δική της απειλή στο 73ο λεπτό, όταν ο Αργυρίου επιχείρησε ένα διαγώνιο σουτ, το οποίο όμως δεν βρήκε στόχο. Οι στιγμές αγωνίας συνεχίστηκαν, με τους γηπεδούχους να πιέζουν για το δεύτερο γκολ.

Ο καθοριστικός ρόλος του Ιωάννου

Καθοριστικός παράγοντας για την κατάκτηση του βαθμού της ισοπαλίας από τον «Δικέφαλο» ήταν ο νεαρός τερματοφύλακας Ιωάννου. Στο 75ο λεπτό, ο Ιωάννου μπλόκαρε την μπάλα έπειτα από ένα δυνατό βολέ του Χέντιλ, κρατώντας ανέπαφη την εστία του. Ένα λεπτό αργότερα, στο 76ο λεπτό, απέκρουσε ένα δυνατό μακρινό σουτ του Όλιβερ, επιδεικνύοντας εξαιρετικά αντανακλαστικά.

Η εντυπωσιακή του παρουσία συνεχίστηκε μέχρι το τέλος του αγώνα. Στις καθυστερήσεις, και συγκεκριμένα στο 90+2' λεπτό, ο Ιωάννου πραγματοποίησε ακόμα μία εντυπωσιακή επέμβαση σε ένα σέντρα-σουτ του Γκόρμαν, διατηρώντας το τελικό 1-1 μέχρι τη λήξη της αναμέτρησης.

Αήττητο σερί και πορεία στο Youth League

Μετά την ισοπαλία αυτή, η ομάδα U19 της ΑΕΚ, υπό την καθοδήγηση του προπονητή Περικλή Παπαπαναγή, επιστρέφει «αλώβητη» από την Αγγλία. Η ελληνική ομάδα έχει πλέον συγκεντρώσει 5 βαθμούς σε 3 αγωνιστικές στο Youth League, συνεχίζοντας την επιτυχημένη της πορεία. Παράλληλα, διεύρυνε το αήττητο σερί της στους 9 αγώνες, επιβεβαιώνοντας την καλή της κατάσταση.

Η σύνθεση της ΑΕΚ στον αγώνα ήταν: Ιωάννου, Ρίννης, Φιλιππιάδης, Ψυρρόπουλος, Ταμπάκογλου, Φραντζεσκάκης (90' Τσαραμανίδης), Σκάκιτς, Γκολφίνος (74' Στεργιαρόπουλος), Αμανατίδης (78' Ποντίκης), Σιούτας (46' Τσαντίλας) και Αργυρίου (90' Γεωργίου).

Με πληροφορίες από: Gazzetta