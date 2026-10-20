Ο Στέφανος Τσιτσιπάς αντιμετωπίζει τον Μιχαΐλ Κουκούσκιν για την πρόκριση στο Almaty Open

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς ετοιμάζεται για έναν ακόμη αγώνα στο ATP 250 του Αλμάτυ, στο Καζακστάν, καθώς το απόγευμα της Τετάρτης θα αντιμετωπίσει τον Μιχαΐλ Κουκούσκιν. Ο Έλληνας πρωταθλητής θα αγωνιστεί στις 17:30, με μοναδικό στόχο την εξασφάλιση της πρόκρισης στα προημιτελικά της διοργάνωσης. Αυτή η αναμέτρηση αναμένεται να κλείσει το πρόγραμμα της ημέρας, συγκεντρώνοντας το ενδιαφέρον των φιλάθλων του τένις.

Ο δρόμος προς τα προημιτελικά στο Αλμάτυ

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς, ένας από τους κορυφαίους τενίστες της παγκόσμιας σκηνής, θα βρεθεί αντιμέτωπος με τον 38χρονο Μιχαΐλ Κουκούσκιν σε έναν αγώνα που κρίνει την πρόκριση στα προημιτελικά του Almaty Open. Το τουρνουά ATP 250 φιλοξενείται στην πόλη Αλμάτυ του Καζακστάν, όπου ο Τσιτσιπάς επιδιώκει να συνεχίσει την επιτυχημένη του πορεία και να διεκδικήσει μια θέση ανάμεσα στους οκτώ καλύτερους της διοργάνωσης.

Η αναμέτρηση του Έλληνα πρωταθλητή έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει στις 17:30 το απόγευμα της Τετάρτης. Σύμφωνα με το πρόγραμμα, ο αγώνας αυτός θα είναι ο τελευταίος της ημέρας, κλείνοντας τις αγωνιστικές υποχρεώσεις της Τετάρτης στο ATP 250. Ο Τσιτσιπάς καλείται να διαχειριστεί την πίεση και να αποδώσει στο υψηλότερο επίπεδο για να πετύχει τον στόχο του.

Η προϊστορία των αναμετρήσεων

Η ιστορία των προηγούμενων αναμετρήσεων μεταξύ του Στέφανου Τσιτσιπά και του Μιχαΐλ Κουκούσκιν παρουσιάζει μια ξεκάθαρη υπεροχή του Έλληνα τενίστα. Ο Τσιτσιπάς έχει αντιμετωπίσει τον Καζάκο αθλητή συνολικά τέσσερις φορές στην καριέρα του και έχει καταφέρει να επικρατήσει σε όλες αυτές τις συναντήσεις, διατηρώντας ένα αήττητο ρεκόρ απέναντί του.

Η πιο πρόσφατη φορά που οι δύο τενίστες βρέθηκαν αντιμέτωποι ήταν το 2022, σε μια διοργάνωση που έλαβε χώρα επίσης στο Καζακστάν, αλλά στην πόλη της Αστάνα. Ακόμη πιο πίσω, το 2019, ο Στέφανος Τσιτσιπάς και ο Μιχαΐλ Κουκούσκιν είχαν διασταυρώσει τα ξίφη τους στον τελικό του ATP 250 στη Μασσαλία. Σε εκείνον τον τελικό, ο Έλληνας τενίστας, ο οποίος τότε βρισκόταν στην 39η θέση της παγκόσμιας κατάταξης, είχε κατακτήσει τον τίτλο, προσθέτοντας έναν σημαντικό τροπαιο στη συλλογή του και επιβεβαιώνοντας την κυριαρχία του απέναντι στον Κουκούσκιν.

Οι δηλώσεις του Τσιτσιπά μετά τον προηγούμενο αγώνα

Σε δηλώσεις που πραγματοποίησε αμέσως μετά το τέλος της αναμέτρησής του με τον Κοβάτσεβιτς, ο Στέφανος Τσιτσιπάς αναφέρθηκε στην προσπάθειά του και τις δυσκολίες που αντιμετώπισε. Ο Έλληνας πρωταθλητής δήλωσε χαρακτηριστικά: «Προσπαθούσα να μείνω στον αγώνα και απλώς να είμαι υπομονετικός». Εξήρε την απόδοση του αντιπάλου του στο σερβίς, επισημαίνοντας: «Σέρβιρε εξαιρετικά καλά σήμερα, ήταν πραγματικά απογοητευτικό να βρίσκομαι στην άλλη πλευρά του γηπέδου που έπρεπε να επιστρέψω».

Ο Τσιτσιπάς υπογράμμισε ότι ο αγώνας δεν ήταν καθόλου εύκολος, προσθέτοντας πως ο Κοβάτσεβιτς είχε παρόμοια απόδοση στο σερβίς και στην προηγούμενη μεταξύ τους αναμέτρηση. Εξέφρασε την εκτίμησή του για τον αντίπαλό του, δηλώνοντας ότι «Νιώθω ότι ήταν πολύ συνεπής και, κατά τη γνώμη μου, βελτιώθηκε πολύ τους τελευταίους δύο μήνες». Παράλληλα, του ευχήθηκε τα καλύτερα, αναγνωρίζοντας ότι πρόκειται για «έναν σπουδαίο παίκτη» και δηλώνοντας πως είναι «μεγάλος θαυμαστής του παιχνιδιού του». Κλείνοντας τις δηλώσεις του, ο Στέφανος Τσιτσιπάς τόνισε πως «Η επιμονή μου ήταν το κλειδί της νίκας», αναδεικνύοντας τη σημασία της ψυχικής δύναμης και της προσήλωσης στον αγώνα.

Με πληροφορίες από: Gazzetta