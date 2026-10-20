Προβλήματα στον Ολυμπιακό: Εκτός για 20 ημέρες ο Φουρνιέ, αμφίβολος ο Μοντέρο

Με σημαντικά προβλήματα ξεκίνησε η προετοιμασία του Ολυμπιακού ενόψει του κρίσιμου αγώνα απέναντι στην Φενέρμπαχτσε για την 7η αγωνιστική της Euroleague. Ο Εβάν Φουρνιέ θα απουσιάσει για περίπου 20 ημέρες λόγω τραυματισμών, ενώ η συμμετοχή του Γιαν Μοντέρο κρίνεται αμφίβολη για την ίδια αναμέτρηση. Παράλληλα, εκτός ομάδας παραμένει ο Τάιλερ Ντόρσεϊ.

Ο τραυματισμός του Εβάν Φουρνιέ

Ο Γάλλος σούπερ σταρ, Εβάν Φουρνιέ, τίθεται εκτός δράσης για περίπου 20 ημέρες, ήτοι τρεις εβδομάδες, όπως έγινε γνωστό σήμερα, 20 Οκτωβρίου 2026, από τους «ερυθρόλευκους». Ο Φουρνιέ αντιμετωπίζει ένα μεγάλο αιμάτωμα στον αριστερό ώμο, το οποίο τον κρατάει εκτός αγωνιστικής δράσης για σημαντικό χρονικό διάστημα.

Επιπρόσθετα, ο γκαρντ του Ολυμπιακού έχει υποστεί διάταση του έσω πλαγίου συνδέσμου στο δεξί γόνατο. Αυτά τα δύο προβλήματα τραυματισμών συνθέτουν την κατάσταση που τον αναγκάζει να μείνει μακριά από τα παρκέ.

Οι αγώνες που χάνει ο Γάλλος γκαρντ

Ο Εβάν Φουρνιέ αναμένεται να απουσιάσει από την προσεχή εντός έδρας αναμέτρηση με την Φενέρμπαχτσε στη Euroleague, η οποία είναι ιδιαίτερα κρίσιμη για την πορεία της ομάδας. Επίσης, θα χάσει το εκτός έδρας ματς με την Μπεσίκτας, που έχει προγραμματιστεί για τις 28 Οκτωβρίου 2026, στις 19:30.

Στη λίστα των αγώνων που δεν θα αγωνιστεί περιλαμβάνονται και οι αναμετρήσεις με την Αρμάνι Μιλάνο στις 30 Οκτωβρίου, στις 21:15, με τον Ερυθρό Αστέρα στις 6 Νοεμβρίου, στις 21:15, καθώς και με την Dubai BC στις 12 Νοεμβρίου, στις 21:15, στην Sunel Arena.

Αγωνιστική επιβάρυνση και στατιστικά

Ο Φουρνιέ είχε επιστρέψει μόνος του στην Αθήνα μετά τη «διαβολοβδομάδα» στην Ισπανία. Δεν αγωνίστηκε στα Γιάννενα, προκειμένου να εκμεταλλευτεί επιπλέον στιγμές ξεκούρασης. Ήταν ένας από τους παίκτες που επιβαρύνθηκε περισσότερο αγωνιστικά στα παιχνίδια απέναντι σε Βαλένθια και Μπαρτσελόνα, τα οποία αμφότερα κρίθηκαν στην παράταση.

Μέχρι στιγμής, σε 6 παιχνίδια της Euroleague, ο Φουρνιέ μετράει 11.3 πόντους, 2.2 ριμπάουντ, 2.7 ασίστ και 1.2 κλεψίματα ανά 24 λεπτά και 23 δευτερόλεπτα συμμετοχής, προσφέροντας σημαντικά στην ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα.

Η κατάσταση του Γιαν Μοντέρο

Προβλήματα αντιμετωπίζει και ο Δομινικανός περιφερειακός, Γιαν Μοντέρο. Έχει υποστεί διάστρεμμα στη δεξιά ποδοκνημική και συνδεσμική κάκωση στο αριστερό γόνατο. Η παρουσία του στην προσεχή αναμέτρηση των Πειραιωτών με την Φενέρμπαχτσε είναι αμφίβολη.

Ο Μοντέρο έχει ξεκινήσει ήδη θεραπείες, με το επιτελείο των «ερυθρόλευκων» να είναι αρκετά προσεκτικό στην περίπτωσή του. Στόχος είναι να ελαχιστοποιηθεί όσο γίνεται η ζημιά και ο παίκτης να είναι άμεσα διαθέσιμος να πατήσει παρκέ.

Η απουσία του Τάιλερ Ντόρσεϊ

Όλα αυτά τα προβλήματα έρχονται σε μια περίοδο που ο Ολυμπιακός στερείται και των υπηρεσιών του Τάιλερ Ντόρσεϊ. Ο Ντόρσεϊ έχει τεθεί εκτός ομάδας μέχρι να αποφασιστεί από την διοίκηση η τιμωρία του, μετά από την ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Με πληροφορίες από: Gazzetta, Athletiko, Newsit