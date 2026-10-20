Ο Κώστας Παπανικολάου για τη νέα μπουτίκ του Ολυμπιακού: «Ένας ζωντανός οργανισμός που κάνει βήματα μπροστά»

Σε μια λαμπρή εκδήλωση στον Πειραιά, ο Ολυμπιακός εγκαινίασε τη νέα του μπουτίκ, προσελκύοντας πλήθος κόσμου που βρέθηκε στο κατάστημα για να αποθεώσει τον προπονητή Γιώργο Μπαρτζώκα και τους παίκτες. Μετά την ολοκλήρωση των εγκαινίων, ο αρχηγός των «ερυθρολεύκων», Κώστας Παπανικολάου, παραχώρησε δηλώσεις στους εκπροσώπους των Μέσων, αναφερόμενος στην ομάδα και το «ερυθρόλευκο DNA».

Τα εγκαίνια της νέας μπουτίκ στον Πειραιά

Η ομάδα του Πειραιά άνοιξε τις πόρτες της νέας της μπουτίκ, σε μια εκδήλωση που χαρακτηρίστηκε από την έντονη παρουσία των φιλάθλων. Ο κόσμος συγκεντρώθηκε για να εκφράσει τον ενθουσιασμό του προς τον Γιώργο Μπαρτζώκα και τους αθλητές του Ολυμπιακού.

Ο Κώστας Παπανικολάου, ως αρχηγός, ήταν ένας από τους κεντρικούς ομιλητές, σχολιάζοντας την παρούσα κατάσταση της ομάδας σε συνδυασμό με την παρουσία των νέων φανελών. Οι δηλώσεις του επικεντρώθηκαν τόσο στα νέα προϊόντα όσο και στην ευρύτερη φιλοσοφία του συλλόγου.

Οι δηλώσεις του αρχηγού για τα προϊόντα και τις φανέλες

Ο Κώστας Παπανικολάου ξεκίνησε τις δηλώσεις του εκφράζοντας την ικανοποίησή του για την παρουσία των «εκλεκτών» της ομάδας, αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Έχουμε πολλούς εκλεκτούς. Έχουμε MVP, έχουμε πρώτο ριμπάουντερ, έχουμε rising stars, έχουμε “οε, οε, οε”, έχουμε κόσμο και κοσμάκι. Μακάρι να πάει καλά, καλή αρχή».

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στα προϊόντα της μπουτίκ, τονίζοντας ότι είναι «εξαίσια» και «ότι πιο κοντινό φοράμε και εμείς». Μάλιστα, αστειεύτηκε ότι υπάρχουν και πράγματα που δεν φορούν οι ίδιοι οι παίκτες, εκφράζοντας την επιθυμία να πάρουν και εκείνοι κάτι φεύγοντας. Ευχήθηκε «να πάει καλά και όλοι μαζί, η ομάδα και το μαγαζί, να ανεβαίνουμε και να δημιουργούμε ωραίες αναμνήσεις».

Ο αρχηγός των «ερυθρολεύκων» μίλησε και για την αγαπημένη του φανέλα, υπογραμμίζοντας ότι η κλασική ερυθρόλευκη είναι αυτή που τον ελκύει περισσότερο, χαρακτηρίζοντάς την «all-time classic». Πρόσθεσε ότι και η κόκκινη φανέλα έχει μια ρετρό αίσθηση που θυμίζει άλλες εποχές.

Τόνισε πως η προσπάθεια για τη δημιουργία της νέας εικόνας των χρωμάτων της ομάδας έγινε σε συνεργασία με τους ανθρώπους της NIKE, με όλους να κάθονται μαζί για να βγάλουν ένα αποτέλεσμα που πιστεύει ότι θα θέλει να βλέπει ο κόσμος.

Ο Ολυμπιακός ως «ζωντανός οργανισμός»

Στο πλαίσιο των δηλώσεών του, ο Κώστας Παπανικολάου περιέγραψε τον Ολυμπιακό ως έναν «ζωντανό οργανισμό που συνεχίζει και κάνει βήματα μπροστά, εξελίσσεται». Υπογράμμισε ότι ο σύλλογος έχει γερές βάσεις και τα θεμέλιά του βρίσκονται στον κόσμο του.

Ο ίδιος πιστεύει ότι ο τρόπος για την εξέλιξη είναι να ακούς το τι θέλει ο κόσμος, καθώς «δεν φτάνει μόνο να έχεις μία ιδέα, πρέπει η ιδέα σου να είναι κοντά και σε αυτό που πρεσβεύει η ιστορία του συλλόγου και αυτό που θέλει ο κόσμος». Κατέληξε λέγοντας ότι οι αρμόδιοι άνθρωποι της ομάδας κάνουν «πολύ καλή δουλειά».

Η σχέση με τον κόσμο και η επιδίωξη τίτλων

Ο αρχηγός αναφέρθηκε εκτενώς στον κόσμο της ομάδας που βρέθηκε στη νέα μπουτίκ, συνδέοντας την παρουσία του με την εικόνα που παρουσιάζει ο Ολυμπιακός στο αγωνιστικό κομμάτι, όχι μόνο φέτος αλλά και τα προηγούμενα χρόνια. Δήλωσε ότι αν η ομάδα είναι αληθινή απέναντι στον κόσμο και η προσπάθεια είναι η μέγιστη δυνατή, ο σύλλογος έχει αποδείξει ότι αυτό μπορεί να το εκτιμήσει, να το αγκαλιάσει και να το αγαπήσει, «ακόμα και στις δύσκολες στιγμές».

Ερωτηθείς για το πώς συνδυάζεται η καινούργια φανέλα με την επιτυχία, ο Παπανικολάου απάντησε: «Αν ήξερα, θα μπορούσα, εγώ και ο κόσμος να βγάλουμε πολλά λεφτά». Πρόσθεσε ότι η ομάδα θα ήθελε «να κατακτήσει όλους τους τίτλους» και να βρίσκεται «πάντα στην κορυφή», καθώς αυτό είναι «αυτό που θέλει η βάση και ο κορμός αυτού του συλλόγου που είναι ο κόσμος».

Με πληροφορίες από: Gazzetta, Athletiko