Μπαρτζώκας: «Η πιο ωραία φανέλα είναι πάντα η ερυθρόλευκη»

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας, προπονητής του Ολυμπιακού, παρευρέθηκε στα εγκαίνια της νέας μπουτίκ του συλλόγου στον Πειραιά. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, ο κόουτς έκανε δηλώσεις, εστιάζοντας στην αξία της παραδοσιακής ερυθρόλευκης φανέλας και στην αδιάκοπη στήριξη του κόσμου της ομάδας. Το πλήθος που βρέθηκε στα εγκαίνια τον υποδέχθηκε με ενθουσιασμό, αποθεώνοντάς τον.

Η νέα μπουτίκ του Ολυμπιακού στον Πειραιά

Ο Ολυμπιακός πραγματοποίησε τα εγκαίνια της νέας του μπουτίκ, η οποία βρίσκεται σε ένα πολύ κεντρικό σημείο στον Πειραιά. Ο Γιώργος Μπαρτζώκας, παρών στην εκδήλωση, εξέφρασε τις καλύτερες ευχές του προς τους ανθρώπους που συνέβαλαν στη δημιουργία και λειτουργία του καταστήματος. Περιέγραψε το μαγαζί ως «εκπληκτικό», τόσο ως προς τον τρόπο που έχει στηθεί, όσο και ως προς το περιεχόμενο και τα προϊόντα που προσφέρει.

Ο προπονητής των «ερυθρόλευκων» σημείωσε ότι, με βάση τις περιορισμένες γνώσεις που έχει στην εσωτερική διακόσμηση, η αισθητική του χώρου είναι εξαιρετική. Τόνισε επίσης ότι τέτοιου είδους καταστήματα συνήθως έχουν επιτυχία όταν και η ομάδα πηγαίνει καλά, καθώς η πορεία τους είναι άμεσα συνυφασμένη. Ευχήθηκε ο σύλλογος να έχει μια καλή πορεία, ώστε οι άνθρωποι που οραματίστηκαν και έστησαν τη μπουτίκ να δουν τις προσδοκίες τους να εκπληρώνονται και να έχουν επιτυχία στο εγχείρημά τους.

Η προτίμηση στην ερυθρόλευκη φανέλα

Στις δηλώσεις του, ο Γιώργος Μπαρτζώκας αναφέρθηκε στις φανέλες της ομάδας, εκφράζοντας την προσωπική του προτίμηση. Δήλωσε χαρακτηριστικά: «Εγώ είμαι λίγο παραδοσιακός, οπότε για μένα η πιο ωραία φανέλα είναι πάντα η ερυθρόλευκη». Μάλιστα, πρόσθεσε ότι οι φίλοι του, οι οποίοι είναι «κάποιας ηλικίας», έχουν παρόμοια γούστα με εκείνον, και για αυτό τον λόγο θα τους έκανε δώρο την παραδοσιακή εμφάνιση του Ολυμπιακού.

Πέραν της κλασικής ερυθρόλευκης, ο κόουτς σχολίασε και τις άλλες εμφανίσεις που διατίθενται. Ανέφερε την κόκκινη ρετρό εμφάνιση, η οποία «παραπέμπει στο παρελθόν», φέρνοντας στη μνήμη στιγμές από την ιστορία του συλλόγου. Επίσης, μίλησε για τη μαύρη φανέλα, επισημαίνοντας πως είναι «πολύ καλή», αν και δεν έχει φορεθεί ακόμα από την ομάδα. Κατέληξε υπογραμμίζοντας ότι «ο,τιδήποτε υπάρχει εδώ είναι πολύ δυνατό, αξιόλογο και αντιπροσωπευτικό της ομάδας μας».

Η σημασία της παρουσίας του κόσμου

Ένα ιδιαίτερα σημαντικό σημείο των δηλώσεων του Γιώργου Μπαρτζώκα ήταν η αναφορά στην παρουσία και την αδιάκοπη στήριξη του κόσμου του Ολυμπιακού. Ο προπονητής εξέπρασε ένα «μεγάλο ευχαριστώ» προς τους φιλάθλους για το πόσο δίπλα βρίσκονται στον σύλλογο, τονίζοντας ότι η υποστήριξη αυτή είναι καθοριστική.

Η στήριξη αυτή, όπως διευκρίνισε, αφορά «όλα τα τμήματα» του Ολυμπιακού, με ιδιαίτερη έμφαση στο τμήμα μπάσκετ. Ο κόσμος βρέθηκε στα εγκαίνια της μπουτίκ για να δει τους παίκτες της ομάδας, γεγονός που ο κ. Μπαρτζώκας εκτίμησε ιδιαίτερα. Ευχαρίστησε τους φιλάθλους όχι μόνο για την παρουσία τους στην εκδήλωση, αλλά και για την «όλη την υποστήριξη» που παρέχουν διαχρονικά, δείχνοντας την αφοσίωσή τους στον σύλλογο.

Με πληροφορίες από: Gazzetta