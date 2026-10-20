Κιτρινόμαυρος παλμός στο Μάντσεστερ από τους οπαδούς της ΑΕΚ

Οι οπαδοί της ΑΕΚ έχουν μετατρέψει το κέντρο του Μάντσεστερ σε μια κιτρινόμαυρη γιορτή, δίνοντας τον δικό τους ρυθμό στην αγγλική πόλη λίγες ώρες πριν από τη σημαντική αναμέτρηση της ομάδας τους με τη Μάντσεστερ Σίτι. Πάνω από 3.500 φίλοι της Ένωσης έχουν συγκεντρωθεί, δημιουργώντας μια έντονη ατμόσφαιρα ενόψει του αγώνα για την 3η αγωνιστική της League Phase του Champions League. Η παρουσία τους είναι αισθητή, με συνθήματα και τραγούδια να δονούν την αγγλική πόλη, παρά τις καιρικές συνθήκες.

Η κιτρινόμαυρη παρουσία στην καρδιά του Μάντσεστερ

Το κέντρο του Μάντσεστερ έχει πάρει κιτρινόμαυρο χρώμα, καθώς οι οπαδοί της ΑΕΚ έχουν κατακλύσει τους δρόμους, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα που θυμίζει έντονα τη Νέα Φιλαδέλφεια. Οι φίλοι της Ένωσης, παρά τη βροχή, τραγουδούν ασταμάτητα, μετατρέποντας την περιοχή σε μια ζωντανή εξέδρα, γεμάτη παλμό και ενθουσιασμό.

Η συγκέντρωση των φίλων της Ένωσης πραγματοποιήθηκε πριν από την αναχώρησή τους για το γήπεδο, το Έτιχαντ, όπου θα διεξαχθεί η αποψινή αναμέτρηση. Ο ενθουσιασμός των οπαδών παρέμεινε αμείωτος, σηματοδοτώντας την πλήρη υποστήριξη προς την ομάδα σε αυτή την ευρωπαϊκή της δοκιμασία, ανεξαρτήτως καιρού.

Πάνω από 3.500 φίλοι στο πλευρό του Δικεφάλου

Ο Δικέφαλος θα έχει στο πλευρό του πάνω από 3.500 φίλους του στην αποψινή αναμέτρηση με τη Μάντσεστερ Σίτι. Αυτός ο σημαντικός αριθμός οπαδών έχει ταξιδέψει στην Αγγλία για να στηρίξει την ΑΕΚ στο δεύτερο παιχνίδι της σε αγγλικό έδαφος μέσα σε μία εβδομάδα, δείχνοντας την αφοσίωσή τους.

Οι οπαδοί της Ένωσης έχουν μετατρέψει τους δρόμους του Μάντσεστερ σε μια κιτρινόμαυρη εξέδρα, δίνοντας τον δικό τους ρυθμό στην πόλη. Η ατμόσφαιρα που έχουν δημιουργήσει είναι χαρακτηριστική του πάθους και της αφοσίωσής τους στην ομάδα, καθώς ετοιμάζονται να μεταβούν στο γήπεδο για να παρακολουθήσουν τον αγώνα.

Προετοιμασία και «κιτρινόμαυρος πανικός» στις παμπ

Οι οπαδοί της ΑΕΚ «ζεσταίνονται» με τραγούδια και συνθήματα στις παμπ της πόλης, δημιουργώντας έναν κιτρινόμαυρο «πανικό» ενόψει της αναμέτρησης. Αυτή η προετοιμασία αποτελεί μέρος της παράδοσης των φίλων της ομάδας, οι οποίοι επιδιώκουν να μεταφέρουν τον παλμό της εξέδρας στους δρόμους του Μάντσεστερ, πριν ακόμα φτάσουν στο γήπεδο.

Η συγκέντρωση αυτή λειτουργεί ως επιστέγασμα της ανυπομονησίας για τον αγώνα, με τους φίλους της Ένωσης να εκφράζουν την πίστη τους στην ομάδα μέσα από τα τραγούδια τους. Ο δυναμισμός τους είναι εμφανής, καθώς περιμένουν την αναχώρηση για το Έτιχαντ, γεμάτοι προσδοκίες για την αναμέτρηση.

Η αναμέτρηση για το Champions League

Η αποψινή αναμέτρηση της ΑΕΚ με τη Μάντσεστερ Σίτι αποτελεί την 3η αγωνιστική της League Phase του Champions League. Είναι ένα κρίσιμο παιχνίδι για την ελληνική ομάδα, η οποία αντιμετωπίζει έναν ισχυρό αντίπαλο στην έδρα του, σε μια διοργάνωση υψηλού επιπέδου που απαιτεί μέγιστη προσπάθεια.

Αυτή είναι η δεύτερη φορά που η ΑΕΚ αγωνίζεται στην Αγγλία μέσα σε μία εβδομάδα, καθώς προηγήθηκε παιχνίδι στο Λονδίνο. Η συνεχής παρουσία της ομάδας σε υψηλού επιπέδου ευρωπαϊκούς αγώνες κινητοποιεί τους οπαδούς της να την ακολουθούν και να την υποστηρίζουν σε κάθε της βήμα, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα όπου κι αν αγωνίζεται, από την αρχή μέχρι το τέλος.

Με πληροφορίες από: Gazzetta